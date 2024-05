Volley Mercato: Milano si riprende Anna Danesi

MILANO – La Vero Volley Milano si è ripresa Anna Danesi. La centrale della nazionale, impegnata attualmente a Macao in Cina per la VNL, lascia Novara dopo due stagioni per tornare a vestire la maglia del club che ha già indossato per tre campionati.

Anna Danesi torna alla Vero Volley Milano: dopo l’addio di due anni fa la centrale italiana, attuale capitano della Nazionale, vestirà ancora i colori della prima squadra femminile del Consorzio nella stagione 2024/2025.

LA CARRIERA-

Anna Danesi nasce a Brescia il 20 aprile 1996. All’età di cinque anni inizia a giocare a pallavolo (Roncadelle, Flero, Iseo), passando successivamente nelle giovanili del Progetto Volley Orago. Nel 2011 si trasferisce a Villa Cortese, formazione con cui vince due scudetti Under 18. Nel 2012 arriva la prima convocazione in nazionale italiana Under 18, rappresentativa con cui vince il Torneo 8 Nazioni. Vissuta la stagione 2013-14 con il Volleyrò Casal de’ Pazzi in Serie B1, nella stagione 2014-15 viene chiamata nel Club Italia, squadra con cui gioca un’annata sportiva in A2 e una in A1, in cui chiude come quarta best blocker del campionato con 70 muri messi a segno. Dalla stagione 2016-17 entra a far parte dell’Imoco Volley Conegliano, club con il quale vince due Supercoppe italiane, la Coppa Italia 2016-17 e due Scudetti; passa poi al Vero Volley dove in tre anni vince una CEV Cup e si aggiudica per due volte il titolo di miglior muro del campionato (2020 e 2022). Nelle stagioni 2022-23 e 2023-24 gioca a Novara dove alza una CEV Challenge Cup nel 2024. Ora è pronta per una nuova avventura con la maglia della Vero Volley Milano.

In azzurro, Danesi ha vinto la medaglia di bronzo al campionato mondiale Under 20 nel 2015, ricevendo il riconoscimento come miglior centrale del torneo. La prima volta con la maglia della Nazionale maggiore è datata gennaio 2016, quando il CT Bonitta la schiera in campo durante il torneo continentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Con la nazionale ha conquistato anche la medaglia d’argento al World Grand Prix 2017 e al Campionato Mondiale 2018 e un oro al Montreux Volley Master 2018. I successi più significativi in azzurro sono i due ori ottenuti nel 2021 al Campionato Europeo e nel 2022 alla Volleyball Nations League. Anna è attualmente il capitano della Nazionale italiana.

Le parole di Anna Danesi-

« Per me tornare a Vero Volley è un po’ come tornare a casa. E’ stato facile prendere questa decisione perchè sia io sia il Consorzio abbiamo lo stesso obiettivo: migliorare anno dopo anno alzando sempre di più l’asticella. Non vedo l’ora di rivedere tutti i tifosi e di vestire la maglia Vero Volley ancora una volta! Un grande saluto a tutti, a presto! ».