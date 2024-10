Milano senza problemi nell'anticipo contro Roma

MILANO- Vittoria in scioltezza della Numia Vero Volley Milano che, nell'anticipo della seconda giornata di A1, pur perdurando l'assenza di Egonu, supera in tre set 3-0 (25-19 25-18 25-15) la Smi Roma che non riesce a contrastare l'effervescente giochi delle ragazze di Lavarini che impiegano poco più di un' ora a chiudere la pratica.

Partita da fuoriclasse di capitan Alessia Orro, che grazie anche all'ottima ricezione (68% di positive, 47% di perfette), smista il gioco con estrema facilità, mandando in doppia cifra l'MVP Danesi (14 punti, 64%), Daalderop (13) e Cazaute, con 10 punti alla terza partita, compresa la Supercoppa, giocata in posto 2. Due notizie comunque positive per Roma, attesa dalla trasferta in Croazia di CEV Challenge Cup: una ricezione che si conferma precisa con il 47% di efficienza e i 19 punti di Orvosova (39%), ancora sugli scudi dopo quanto di buono visto contro Talmassons.

I protagonisti-

Laura Heyrman (Numia Vero Volley Milano)- « Un buon risultato la vittoria di questa sera. È stato bellissimo tornare a giocare di fronte al nostro pubblico e avere il palazzetto pieno. É stato molto importante anche per la squadra sentire il supporto dei tifosi che ci spingevano a dare il nostro meglio. Non è stata la nostra prestazione migliore: sicuramente dobbiamo capire giorno dopo giorno su quali aspetti dobbiamo migliorare e trovare il nostro ritmo, ma stiamo lavorando sulla giusta strada. La squadra si sta impegnando tantissimo e il risultato di oggi è stato davvero importante ».



Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - SMI ROMA VOLLEY 3-0 (25-19 25-18 25-15)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Heyrman 9, Orro 5, Sylla 9, Danesi 14, Cazaute 10, Daalderop 13, Fukudome (L), Marinova 1, Konstantinidou, Gelin. Non entrate: Guerra, Kurtagic, Guidi, Pietrini (L). All. Lavarini.

SMI ROMA VOLLEY: Salas 4, Ciarrocchi 4, Orvosova 19, Rotar 7, Rucli 2, Mirkovic 1, Zannoni (L), Schoelzel 1, Cicola, Costantini, Muzi. Non entrate: Adelusi, Melli (L), Provaroni. All. Cuccarini. ARBITRI: Lot, Canessa.

Durata set: 25', 23', 23'; Tot: 71'.

MVP: Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 4834