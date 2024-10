Milano vince l'anticipo contro Chieri

MILANO- Terzo successo di fila e punteggio pieno in classifica per la Numia Vero Volley Milano: la formazione allenata da coach Lavarini non sbaglia l’impegno infrasettimanale contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, un gustoso anticipo della 13a Giornata della Serie A1 Tigotà , passaggio obbligato dato l’impegno al Mondiale per Club delle meneghine, in programma in Cina dal 16 al 22 dicembre.

La gara della Opiquad Arena termina, quindi, 3-1 a favore della Numia Vero Volley Milano: un match che si rivela scoppiettante nei primi tre set, di cui il terzo vinto proprio dalla formazione piemontese, ma nel quarto e decisivo parziale le locali tracciano il solco sin dalle prime battute, chiudendo il parziale per 25-14 e festeggiando altri tre, importantissimi punti in classifica. MVP della serata Helena Cazaute, protagonista indiscussa con 20 punti a referto, ma si segnalano anche le ottime prestazioni di Sylla, Daalderop e Omoruyi, seconda top-scorer della gara a una sola distanza dall’avversaria francese.

Con il vincente di Cazaute ad inaugurare il match, la Numia Vero Volley Milano prende subito il largo e si porta 6-1. Chieri è costretta ad inseguire, ma riesce a ridurre lo svantaggio fino a -3 (8-5). Sylla mette la firma sul 10-6, ma Skinner risponde con l’11-7. Heyrman on fire: accende tutto il palazzetto per il 15-10 e poi il 16-11 e il 17-13. La Reale Mutua non vuole mollare e con due palloni consecutivi a terra si avvicina alle meneghine, costringendo coach Lavarini a fermare il gioco (18-15). Danesi, MVP della scorsa partita, fa volare le sue sul 20-17, ma ancora una volta Skinner ha la risposta pronta. Ancora la centrale belga grande protagonista del parziale: prima va a segno per il set point (24-20) e poi con un monster block manda tutti al cambio campo (25-20).

Avvio di seconda frazione con Daaldeerop e Danesi subito a segno (3-1). Omoruyi conosce bene le sue avversarie e trova la parità e il sorpasso (3-4). Botta e risposta tra le due formazioni fino al nuovo break per Milano, che si porta 9-7. Due vincenti consecutivi di Cazaute, spingono coach Bregoli al time-out (11-8). Alla ripresa le ospiti, con il turno al servizio di Buijs, toccano -1 (12-11), ristabiliscono l’equilibrio e si portano in vantaggio. Orro gioca di furbizia e va per il 15-14, ma le risponde Van Aalen. Sylla e Cazaute provano ad interrompere l’inerzia del gioco, ma si prosegue punto a punto (19-19). Heyrman va per il 21-20 e altra sospensione per Chieri. Orro e Heyrman trascinano la Numia Vero Volley nel finale di set e con Sylla arrivano due set point (24-22). Skinner li annulla entrambi, ma Sylla si fa trovare pronta, ne guadagna un terzo e chiude il parziale 26-24.

Chieri si lascia alle spalle i due set precedenti e si porta in avanti 1-3. Due vincenti di Daalderop ristabiliscono l’ordine. Le piemontesi si guadagnano un altro break di vantaggio (4-6) e sul +4 (5-9) coach Lavarini richiama le sue. Chieri non accenna a rallentare, ma ci pensa Sylla ad interrompere per tre volte di fila la striscia vincente (8-11). La ex Zakchaiou trascina le sue sul 9-14, ma il monster block di Daalderop e l’ace dell’altra ex della sfida, Cazaute, ferma le ospiti: 13-15. Orro riduce a -1 lo svantaggio e arriva il time-out dalla panchina di Chieri. Heyrman e Sylla scaldano il pubblico e Milano è di nuovo vicina (16-17). Il capitano va a segno due volte, ma Buijs risponde e la Reale Mutua mantiene il break di vantaggio (18-20). Il muro di Danesi conquista la parità. Finale di set caldo con entrambe le formazioni a lottare su ogni pallone. Daalderop conquista il match point, ma Chieri lo annulla. L’olandese allora va di nuovo, ma nulla da fare (25-25). Questa volta sono le ospiti ad avere la possibilità di chiudere il parziale e così è: 25-27 e 2-1.

Variazione nel sestetto, con il primo ingresso in campo di Kurtagic. Dopo una fase di studio, Milano prende un break (5-3), che diventa +4 sul 9-5. Vero Volley incontenibile: l’ace di Orro e gli attacchi di Sylla, Danesi e Cazaute portano le meneghine al massimo vantaggio di +8 (13-5). L’attacco delle milanesi tramortisce la difesa avversaria e coach Bregoli è costretto al time-out per cercare di interrompere l’effetto positivo di Milano (17-7). Daalderop manda in visibilio il suo pubblico per un vantaggio netto: 18-7. La Reale Mutua cerca di ricucire lo svantaggio, ma Kurtagic al centro trova lo spazio giusto per il 20-11. Altro ace di Orro e il vincente di Danesi portano Milano al match point. Sylla chiude set (25-14) e partita.

I protagonisti-

Helena Cazaute (Numia Vero Volley Milano)- « Secondo me siamo sulla strada giusta: in allenamento stiamo lavorando molto bene e questa sera, anche se abbiamo perso il terzo set, non abbiamo mollato, lottando su ogni pallone. Si è creata una bella atmosfera in campo e questo sarà un aspetto importante per il prosieguo di tutta la stagione ».

Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Oggi ci sono mancate un po' la costanza e la spinta che abbiamo avuto nel terzo set. Siamo una squadra molto rinnovata che sta lavorando tanto in palestra e sono convinta che si vedranno i risultati. In questa partita si sono visti parzialmente nel primo e nel secondo set, nel terzo abbiamo fatto mostrato come possiamo giocare, mentre nel quarto è venuta un po' meno l'attenzione e forse c'è stato un calo. Dobbiamo essere contente e ripartire dal terzo set, è quello a cui miriamo, lavoreremo per raggiungere e mantenere sempre quel livello ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 3-1 (25-20 26-24 25-27 25-14) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Sylla 17, Danesi 8, Cazaute 20, Daalderop 16, Heyrman 12, Orro 9, Fukudome (L), Kurtagic 3, Konstantinidou. Non entrate: Guerra, Tesoro (L), Marinova, Guidi, Gelin. All. Lavarini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Skinner 15, Zakchaiou 9, Gicquel 3, Omoruyi 19, Alberti 6, Van Aalen 2, Spirito (L), Buijs 7, Anthouli 2, Lyashko 1, Guiducci, Gray. Non entrate: Rolando (L), Carletti. All. Bregoli.

ARBITRI: Zanussi, Santoro.

Durata set: 25', 29', 33', 24'; Tot: 111'.

MVP: Helena Cazaute (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2782