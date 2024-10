Starting Six: Novara al tavolo delle grandi

ROMA- Nella puntata odierna di Starting Six dedicata all'universo femminile Pasquale Di Santillo ci ripropone, attraverso il commento e le immagini, la terza giornata di A1 nella quale Novara ha ribadito il proprio diritto ad essere considerata una grande del nostro campionato andando a vincere sul campo di Milano. Le ragazze di Bernardi, protagoniste di una splendida prestazione collettiva, hanno vinto in virtù dei 30 punti della Tolok i 18 di Alsmeier e i 16 di una super Squarcini il 66% in attacco e 4 muri. In vetta alla classifica si issa da sola Conegliano, che ha una partita in più, che ha dovuto faticare al Palazzetto di Viale Tiziano, gremito da 3500 spettatori per battere una Roma tutt'altro che arrendevole, capace di strappare un set alla formazione di Santarelli. Primo cin cin della sua storia in A1 per Talmassons che ha violato il campo dell'imbattuta Bergamo grazie all’efficacia al servizio (10 ace, di cui quattro firmati da Eze) e ai 20 punti di Shcherban.