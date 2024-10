Novara spazza via le resistenze di Roma

NOVARA- Vittoria da tre punti per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che, nell'anticipo della 4a giornata, conquista il terzo successo consecutivo e il secondo “pieno” davanti al pubblico amico. Azzurre trascinate dai 34 punti in due di Mayu Ishikawa e Tatiana Tolok, rispettivamente MVP e premio zanzara dell’incontro; nel corso del match, spazio anche per tante altre protagoniste azzurre e da segnalare l’esordio in A1 del libero sloveno Anja Mazej. Roma si è arresa praticamente senza lottare, condizionata dalle indisponibilità di Melli, Adelusi e Salas. Soltanto nel primo parziale le ragazze di Cuccarini hanno espresso una buona pallavolo ma poi sono andate via via spegnendosi.

Igor in campo con Tolok opposta a Bosio, Squarcini e Aleksic al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda e De Nardi libero; Roma con Mirkovic in regia e Orvosova in diagonale, Schoelzel e Rucli centrali, Rotar e Provaroni schiacciatrici e Zannoni libero.

Testa a testa in avvio di match (3-4) con Ishikawa che sorpassa in battuta (5-4, ace) e Novara che prova due volte a scappare (8-6) prima del break ospite che vale il 10-13 con il muro di Roma che costringe Bernardi al timeout. Novara rientra 14-15 (attacco out di Orvosova), Alsmeier tiene le distanze in pipe dopo uno scambio infinito (17-18) e Alsmeier poco dopo impatta in maniout sul 20-20; Bosio mura e sorpassa (21-20), due ace di Ishikawa ipotecano il set (23-20) e Alsmeier in diagonale chiude, 25-21.

Orvosova riparte forte (3-5, diagonale vincente), Bosio mura Rotar (5-5) e Squarcini scappa 7-5 mentre Cuccarini ferma il gioco. Roma ricuce due volte (7-7, poi 9-9) e tre ace in fila di Mirkovic lanciano le ospiti sul 9-12, mentre Bernardi chiama a raccolta le sue; Tolok ne fa due in fila per il sorpasso (13-12) sfruttando la battuta di Bosio e le difese di De Nardi, la solita Ishikawa firma il break del 18-14 e nel finale sono protagoniste Bartolucci e Mims, con l’americana che inchioda il 20-17 e poi il +4 successivo (21-17). A far scorrere i titoli di coda è un gran muro di Aleksic, sul 25-18.

Novara con Mazzaro in sestetto, Roma ricuce da 5-2 a 5-5 a muro ma Ishikawa fa 7-5 e poi 9-6 in maniout mentre Cuccarini ferma il gioco. Fast di Squarcini (11-7), Bosio gioca di fino (13-8) e Villani, appena entrata, prolunga il break fino al 16-9 con due punti in successione. Due muri di Mazzaro per il 20-12, Bernardi cambia diagonale e fa esordire Mazej, che con due difese propizia il maniout di Ishikawa (22-14); poco dopo è Villani a firmare i tre punti con il mani out del 25-17.

I protagonisti-

Giulia De Nardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto contenta per il risultato e anche perché tante compagne che di solito hanno meno spazio hanno avuto la possibilità di entrare in campo e dare il proprio contributo, credo sia il giusto premio per il lavoro eccezionale che stiamo compiendo tutte in settimana. Questi sono tre punti importanti che ci danno ulteriormente morale ».

Giorgia Zannoni (Smi Roma Volley)- « In questo momento stiamo facendo fatica, dobbiamo far fronte a delle difficoltà oggettive e da un certo punto di vista meglio in questa fase che magari più avanti, anche perché magari gli impegni di questo periodo anche al completo sarebbero stati proibitivi. Guardiamo avanti e lavoriamo per riprendere la marcia ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – SMI ROMA VOLLEY 3-0 (25-21 25-18 25-17)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alsmeier 10, Aleksic 3, Tolok 17, Ishikawa 17, Squarcini 9, Bosio 3, De Nardi (L), Villani 3, Mims 2, Mazzaro 2, Bartolucci, Mazej (L). Non entrate: Bonifacio, Orthmann. All. Bernardi.

SMI ROMA VOLLEY: Provaroni 1, Schoelzel 6, Mirkovic 6, Rotar 6, Rucli 3, Orvosova 12, Zannoni (L), Ciarrocchi 3, Cicola, Costantini, Muzi. Non entrate: Adelusi (L), Melli. All. Cuccarini. ARBITRI: Papadopol, Pozzato.

Durata set: 30′, 28′, 27′; Tot: 85′.

MVP: Mayu Ishikawa (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2500