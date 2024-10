Pinerolo si riscatta contro Perugia

VILLAFRANCA PIEMONTE (TORINO)- La Wash4Green Pinerolo volta subito pagina e nell’anticipo della quinta giornata di Regular Season supera 3-1 la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Al Pala Bus Company Akrari e compagne scendono in campo con la giusta aggressività. Marchiaro l’aveva dichiarato: “La cattiveria e la determinazione saranno fondamentali” e così è stato, dopo la sconfitta di Firenze le pinelle ritrovano il giusto focus mettendo in tasca tre punti importanti. Il muro ritorna ad essere l’arma vincente di Pinerolo (9 contro i 4 di Perugia) e in attacco Smarzek (22 punti) e Sorokaite, mvp con 19 palloni messi a terra, si mettono in evidenza. Cambi manda in doppia cifra tutte le sue attaccanti mentre dall’altra parte della rete a fare la differenza è l’ex biancoblù Nemeth. Per l’opposta ungherese un bottino di 29 punti con il 43% di efficienza in attacco.