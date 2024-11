Novara vince in rimonta contro Perugia

NOVARA - Altri tre punti per la Igor Gorgonzola Novara nell'anticipo della 7a giornata , che supera in quattro set in rimonta la Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (22-25 25-22 25-17 25-22) e si porta al secondo posto temporaneo in graduatoria con 18 punti all’attivo. Premio MVP per Lina Alsmeier, top scorer di squadra è stata Mayu Ishikawa (19) mentre dall’altra parte della rete la leader è stata Nemeth con 29 punti.

Igor in campo con Mims opposta a Bosio, Squarcini e Aleksic centrali, Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici e De Nardi libero; Perugia con Ricci in regia e Nemeth in diagonale, Bartolini e Cekulaev al centro, Gardini e Ungureanu in banda e Sirressi libero.

Si parte testa a testa, con l’inerzia che si alterna tra le due formazioni fino al 10-8 firmato in pipe da Alsmeier, primo break della sfida; Squarcini allunga in fast (12-9) e Mims (6 punti nel parziale) fa 13-9 in parallela, ma dopo il timeout di Giovi le ospiti rientrano con Nemeth in diagonale (14-12) e trovano il -1, rimanendo in scia alle azzurre fino al 18-17. Novara lavora bene in cambio-palla e sciupa l’attacco del potenziale +3 (22-20) ed è un errore che costa caro: Nemeth si prende il servizio e propizia uno 0-5 che ribalta il set sul 22-25.

Perugia riparte forte (2-4) ma Ishikawa a muro sorpassa e poi in attacco firma il 9-6 mentre Perugia fatica a rientrare e si tiene in scia sull’11-8. Un muro su Aleksic cancella il gap (15-15), Alsmeier in maniout firma il break del nuovo +2 (20-18) e Mazzaro, appena entrata, inchioda a rete il 22-19 che propizia il 25-22 finale, “sigillato” da un errore di Ungureanu.

Si riparte testa a testa, con Gardini che mette la testa avanti in maniout (7-8) e Ishikawa che trova l’ace del sorpasso (9-8) cui replica Bartolini con la battuta vincente del 10-10. Mims a muro fa 13-11, Aleksic fa 15-12 e dopo il timeout di Perugia le azzurre scappano 18-13 con Alsmeier che concretizza in pipe una gran difesa di Ishikawa-De Nardi. Perugia non rientra, Squarcini fa 21-16 in maniout e un errore in attacco di Cekulaev vale il 25-17.

Perugia reagisce e alza il ritmo in battuta con l’ace di Cekulaev (3-6), scappando poi 6-10 mentre Bernardi ferma il gioco; Ishikawa in diagonale trasforma nell’11-10 una difesa di De Nardi, poi in parallela impatta a quota 14-14 innescando un lungo punto a punto. Alsmeier chiude in parallela uno scambio combattuto (18-17), Novara sciupa la palla del 21-19 ma trova il break un attimo dopo con il muro di Squarcini su Ungureanu (23-21). E’ ancora Ishikawa a conquistare il match ball (24-21) e a chiudere poi i conti con la diagonale del 25-22.

I protagonisti-

Taylor Mims (Igor Gorgonzola Novara)- « E' stato importante aver conquistato altri tre punti contro un avversario che ha giocato una partita di alto livello, mettendoci in difficoltà e dimostrando, una volta di più, quanto il campionato italiano sia equilibrato. Credo che a far la differenza sia stata la nostra capacità di alzare il livello in difesa nei momenti decisivi ».

Adelina Ungureanu (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Giochiamo bene, però quando c’è da chiudere non riusciamo a portare i punti a casa. Dobbiamo lavorare in palestra e pensare alla prossima. Il prossimo turno? Non sarà una gara facile, ma vogliamo vincere. Sono fiduciosa, siamo un bel gruppo. Dobbiamo essere più ciniche, io in primis ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-1 (22-25 25-22 25-17 25-22) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Mims 12, Ishikawa 19, Squarcini 11, Bosio 5, Alsmeier 18, Aleksic 4, De Nardi (L), Mazzaro 1. Non entrate: Bartolucci, Mazej, Villani, Orthmann, Tolok, Fersino (L). All. Bernardi.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ungureanu 9, Bartolini 7, Nemeth 29, Gardini 11, Cekulaev 14, Ricci, Sirressi (L), Rastelli, Recchia, Pecorari, Cogliandro. Non entrate: Traballi (L), Gryka, Orlandi. All. Giovi.

ARBITRI: Cerra, Mesiano.

Durata set: 30', 31', 23', 29'; Tot: 113'.

MVP: Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2369