Starting Six: chi ferma Conegliano ?

In Match&Play Pasquale Di Santillo approfondisce quanto emerso dopo l'ultimo turno di campionato che ha fatto registrare, davanti ai 12360 spettatori del Forum di Assago (record assoluto per una partita femminile in Italia) il travolgente successo di Conegliano contro una Milano ambiziosa ma impotente di fronte allo strapotere tecnico della squadra di Santarelli capace di vincere in tre set senza concedere nulla ad Egonu e compagne. Decimo successo di fila per le pantere che al momento sembrano non avere rivali. Alle spalle della coppia di testa si issa Scandicci, vittoriosa sul campo di una Roma in ripresa ma ancora a secco di risultati. Antropova trascina le ragazze di Gaspari al successo in quattro set che vale il terzo posto in condominio con Novara che, dopo la sconfitta di Busto, conferma le sue difficoltà contro una coriacea Talmassons che riesce a portare il match al tie break. Chieri si prende di forza il quinto posto vincendo lo scontro diretto con Vallefoglia rimontando lo svantaggio iniziale del primo set. Vittorie importanti in trasferta per Bergamo sul campo di Pinerolo, in tre set, e di Busto che passa a Bergamo lasciando le piemontesi all'ultimo posto in condominio con Roma. Seconda vittoria consecutiva per Perugia che avvalendosi di super Nemeth (25 punti a referto), sbanca Firenze dove la squadra di Bendandi palesa diverse difficoltà in costruzione dopo la partenza di Bechis.

In Overthestat si guarda ai numeri della giornata che fanno registrare, fra le più prolifiche, il successo di Antropova (Scandicci) che ha messo a segno 26 punti, poi Nemeth (Perugia) con 25 e Malual (Firenze) con 23.

Fra le specialiste del servizio Giovannini (Vallefoglia) ha messo per terra sei battute vincenti, poi quattro a pari merito con tre ace: Manfredini (Bergamo), Antropova (Scandicci), Gardini (Perugia) e Obossa (Busto).

A Muro primato di tappa per Zakchaiou (Chieri) con 8, seguita da Aleksic (Novara) con 6 e Gray (Chieri) con 5.

Nelle graduatorie generali fra le bomber al comando Nemeth con 214 poi Antropova con 204 e Skinner (Chieri) con 173. Nella classifica degli ace si prende il comando Giovannini con 20 che precede nella speciale classifica Manfredini (Bergamo) con 18 e Antropova con 16. Fra le specialiste del muro avanti a tutte Danesi con 37 vincenti, seguita da Candi (Vallefoglia) con 30, Butigan (Firenze) e Gray con 27.

Superwoman Moki De Gennaro si prende i 5 punti assegnati questa settimana al miglior libero, poi Brenda Casillo (Scandicci) e Chiara De Bortoli (Vallefoglia). Il libero della nazionale torna al comando della classifica generale con 18 punti seguita da Fukudome (Milano) con 16 punti e De Bortoli con 14.

Coppe Europee ci porta all’ imminente giornata internazionale che vedrà protagoniste le nostre formazioni. Ad aprire i giochi Novara che affronterà domani alle 20.30 l’LKS del coach italiano Chiappini. Le big della Champions entrano in campo mercoledì con Scandicci che alle 18.00 sarà impegnata sul campo delle polacche del BKS Bostik Zgo Bielsko-Biala , Conegliano alle 20.30 sarà impegnata sempre Polonia in casa del Developres Rzeszów mentre Milano giovedì 28 alle 19.30 affronterà in Turchia il temibile VakfBank Istanbul. Due le formazioni italiane impegnate nell’andata degli gli ottavi di Challenge Cup Roma impegnata mercoledì a Sofia alle ore 19.00 contro il Levski mentre Chieri sempre dopodomani ospiterà in casa le finlandesi del Kangasala alle 20.00.