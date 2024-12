Cuneo e Roma lasciano l'ultimo posto

ROMA- Il torneo di A1 Femminile , nella 10a giornata ha fatto registrare due colpi di coda. Roma e Cuneo, vincendo rispettivamente a Perugia e a Latisana contro Talmassons lasciano contemporaneamente l'ultimo posto di classifica scavalcando proprio le friulane che oggi sono ultime con 5 punti. Le ragazze di Cuccarini e quelle di Pintus, con 7 punti, ora inseguono da vicino Perugia a 8 e Firenze a 9 (umbre con un match in più di giallorosse e friulane, fiorentine e cuneesi con uno in meno). In vetta invece mantengono il ritmo la capolista Conegliano e le principali inseguitrici, Milano e Scandicci, che rimangono rispettivamente a -8 e -9 dalla vetta (trevigiane e meneghine sempre con una partita in più). Novara (20 punti) resta a +2 da Busto e +3 su Chieri, mentre Pinerolo (12) accorcia a -1 dall’ottavo posto di Vallefoglia e a -3 da Bergamo . Il miglior fondamentale della Reale Mutua Fenera Chieri '76 stavolta è letale per la squadra di coach Bregoli, che viene sconfitta a Palazzo Wanny dalla Savino Del Bene Scandicci, abilissima nel soffocare gli attacchi collinari con una prestazione monstre da 18 muri vincenti, 5 dall'MVP Nwakalor, 12 punti totali, 6 dalla brasiliana Carol (11) e 3 a testa da Antropova (top scorer con 27) e Mingardi (12). Una partita che la squadra di coach Gaspari inizia benissimo dominando la prima frazione, le toscane calano poi nell'ultima parta della seconda, permettendo a Chieri di conquistare il pareggio, riprendendo infine il ruolino di marcia per il 3-1 finale. La migliore tra le piemontesi è la solita Skinner, 15 punti. Torna al successo dopo quasi due mesi la Smi Roma Volley e lo fa nel confronto più importante, lo scontro diretto contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Una gara che le giallorosse gestiscono nel migliore dei modi, tremando solo nel finale di primo set ma senza mai lasciare libero sfogo alle avversarie guidate da coach Giovi e la solita Németh, unica in doppia cifra con 17 punti. Coach Cuccarini può invece festeggiare lo 0-3 esterno grazie alla top scorer Orvosova, 21 punti, ma anche all'ottima Ciarrocchi, 13 punti con l'81% e 3 muri. Ma i colpi di scena in zona retrocessione non si fermano al PalaBarton perché anche nell'altra sfida con in paio punti salvezza a trionfare è la squadra in trasferta. A Latisana, l'Honda Olivero Cuneo supera 1-3 la Cda Volley Talmassons FVG rimescolando tutte le carte nella zona calda della classifica. Partita attenta e concentrata delle ragazze di coach Pintus, brave a prendersi subito il vantaggio e poi a contenere la reazione delle padrone di casa al solo secondo set. Dopo l'1-1, le piemontesi piazzano infatti l'allungo decisivo dopo la metà del terzo set e infine conquistano i tre punti con il 23-25 della quarta frazione. Migliore in campo la russa Kapralova, 21 punti, buon esordio in maglia friulana per la nuova arrivata Storck, top scorer con 25 punti. Davanti ai 2800 spettatori del PalaFacchetti di Treviglio, Bergamo gioca una buona partita ma non riesce a strappare punti alla Numia Vero Volley Milano, che torna alla vittoria dopo le due sfortunate uscite contro Conegliano e VakifBank Istanbul. A giocare un ruolo fondamentale per l'esito dell'incontro è la giornata di grazia a muro delle meneghine, capaci di mettere a segno ben 21 blocks vincenti lasciando le avversarie con il 12% di efficienza offensiva. Solo un calo d'attenzione, unito ai 17 punti di Piani e agli 11 di Manfredini, permette alla squadra di coach Parisi di conquistare il terzo set, ma negli altri parziali è sempre Milano ad avere lo spunto decisivo negli scambi finali. Top scorer una ritrovata Egonu da 24 punti e 4 muri, come Kurtagic e Daalderop, mentre Danesi ne piazza 5 per un totale di 12 punti, gli stessi di Sylla. Nella bolgia del Palaverde, sold-out con 5344 spettatori, la Prosecco Doc Imoco Conegliano infila l'undicesimo successo consecutivo imponendosi 3-0 anche contro l'Igor Gorgonzola Novara, replicando quindi lo stesso risultato già ottenuto contro Scandicci e Milano. L'ennesima prova di forza della miglior squadra del campionato ad oggi, vede ancora una volta Haak come migliore in campo, per merito dei suoi 16 punti con 3 muri. In doppia cifra anche Gabi, 13 punti, Lanier (11) e la sola Ishikawa (13) per la squadra ospite. Sia nel primo che nel terzo gioco, le piemontesi di coach Bernardi tentano di tenere il ritmo delle avversarie e riescono a non perdere mai terreno, ma il sussulto determinante lo piazzano sempre le pantere, che mantengono la vetta della classifica con soli due set persi da ottobre. Dopo quasi tre ore di confronto, la Wash4Green Pinerolo riesce a espugnare la casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia, ottenendo due punti che sanno di scampato pericolo dopo la rimonta subìta avanti 0-2. La squadra di coach Marchiaro comincia infatti il match nel migliore dei modi, gestendo senza ansie la prima frazione e conquistando la seconda con grande abilità e un parziale di 2-7 sul 21-18 per il 23-25 finale. Sotto davanti al proprio pubblico, le ragazze di coach Pistola reagiscono e riprendono un terzo parziale iniziato in svantaggio, pareggiano poi l'incontro con un quarto gioco d'autorità. Il tie-break è un botta e risposta che va ben oltre la soglia del 15: si arriva infatti al 20-22, con il colpo di reni decisivo delle pinelle nel quinto set più lungo della stagione (insieme a quello di Pisa-Casalmaggiore in A2). Migliori in campo per le ospiti Perinelli, 22 punti, Smarzek, 18, e capitan Akrari, 16 punti con 3 muri, per le padrone di casa non bastano i 20 punti di Bici, i 27 di una scatenata Lee e i 13 di Giovannini e Weitzel.

TUTTE LE SFIDE-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4green Pinerolo-

Un match davvero intenso quello disputato al Pala Megabox tra Vallefoglia e la Wash4Green Pinerolo. A festeggiare la vittoria al tie break sono Akrari e compagne che nella prima metà della gara hanno guidato il gioco portandosi in vantaggio 2-0. Nel terzo parziale, sul punteggio di 1-7 la partita sembrava ormai destinata a chiudersi con un risultato netto ma il cambio in regia nella metà campo di casa (fuori Perovic, dentro Kobzar) ha permesso alla Megabox di reagire, cambiare ritmo e pareggiare i conti. Così anche la prima metà del quinto set poi la battaglia si è fatta serrata, ai vantaggi entrambe le formazioni hanno dimostrato di voler portare a casa la vittoria ma il guizzo finale è stato di Pinerolo, brava a mantenere la giusta determinazione. Perinelli è la Mvp con 22 punti (46% di efficienza in attacco), una certezza per Cambi e sempre solida in seconda linea. Akrari a muro fa la voce grossa (4 dei 12 totali di squadra) e con 16 punti torna ad essere uno dei principali terminali offensivi della squadra. Ottima anche la prestazione di Smarzek che chiude con 18 punti. Tra le fila di casa Lee è la top scorer con 27 punti, seguita da Bici (20).

La gara parte equilibrata, Lee risponde bene a Smarzek per il 4-4. Si procede punto a punto fino all’ 11 pari poi Candi sbaglia il servizio mentre Sorokaite piazza l’ace del +2. Perinelli sfrutta bene le mani del muro di casa poi Sylves blocca l’attacco di Bici firmando il punto del 13-17. Coach Pistola ferma il gioco ma la Wash4Green difende il vantaggio tenendo Vallefoglia a distanza (17-22). Chiude il primo tempo di Sylves 20-25.



È la formazione di casa ad iniziare con il piede giusto alla ripresa del gioco: Candi in attacco e Lee a muro per il 5-2. Giovannini dai nove metri non trova il rettangolo rosa regalando il cambio palla. Il turno al servizio di Akrari consente alle pinelle di agganciare e mettere la testa avanti, complici anche alcuni errori delle padrone di casa (5-7). Il pallonetto di Perinelli vale il +3. Perovic rimette in corsa Vallefoglia affidandosi a Bici (14-13). La Megabox tiene la testa avanti fino al 22-20 poi Akrari e Perinelli pareggiano i conti. Bici manda out ed è controsorpasso di Pinerolo. Il set point è una giocata d’astuzia di Perinelli poi ci pensa Bracchi a fermare la fast di Candi e chiudere di misura 23-25.



La Wash4Green nel terzo parziale riparte sull’onda del finale di secondo set portandosi subito avanti 1-7. Due attacchi di Giovannini accorciano le distanze poi una serie di errori delle piemontesi consentono alle padrone di casa di recuperare il gap di svantaggio (9-10). L’attacco di Pinerolo fatica a mettere palla a terra e Vallefoglia ne approfitta per portarsi a +2 (13-11). Giovannini sfrutta bene le mani del muro per far salire le compagne 18-14. Le pinelle si rifanno sotto (19-18) ma la formazione di Pistola riprende palla e riapre il match (25-22).



Giovannini e Bici per il 4-1 ad inizio quarto set. La Wash4Green insegue, rimane in scia alle avversarie fino al 13-10 poi Vallefoglia ingrana la quinta, Weitzel al servizio è brava a mettere in difficoltà la ricezione ospiti e il vantaggio sale a +7 (17-10). Perinelli prova a dare una scossa alle sue (20-18) ma Lee firma il cambio palla e senza concedere nulla alle avversarie la Megabox

pareggia i conti e porta la gara al tie break (25-20).



Nel tie break dopo un iniziale equilibrio le padrone di casa mettono la testa avanti con Giovannini al servizio (6-3). Al cambio campo il punteggio è 8-6. Le biancoverdi tengono la testa avanti con Lee in attacco poi Candi piazza il 12-9. Perinelli riporta palla nella metà campo ospite e il servizio di Akrari consente alla Wash4Green di siglare un break di 3 punti e sorpassare (12-13). È un testa a testa serrato che si chiude solo sul 20-22. La vittoria è di Pinerolo.

I protagonisti-

Camilla Weitzel (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sarebbe stato molto importante vincere, avevamo la partita in mano. Devo dire che dopo i primi due set ci siamo riprese e questo è molto buono ma poi dovevamo chiudere nel quinto. Adesso fa male. Stiamo lavorando bene, miglioriamo e abbiamo fatto passi in avanti molto importanti ».

Elena Perinelli (Wash4Green Pinerolo)- « Valgono tantissimo questi due punti, venire qua e vincere era molto difficile. Sono molto contenta per noi, ce lo meritiamo. Fino ad ora abbiamo raccolto poco del lavoro fatto in palestra. Sono davvero felice e spero che questo sia un punto di partenza da cui ripartire ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-WASH4GREEN PINEROLO 2-3 (20/25, 23-25, 25-22, 25-20, 20/22)



MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 20, Giovannini 13, Candi 11, Weitzel 13, Lee 27, Perovic 1, De Bortoli (L), Feduzzi 1, Michieletto, Kobzar. Non entrate: Torcolacci. All. Pistola.



WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 6, Cambi 3, Sylves 6, Smarzek 18, Akrari 16, Perinelli 22, Di Mario (L), Moro (L), D’Odorico 3, Bracchi 4, Olinga Andela 2, Moreno 3, Avenia. Non entrate: Cosi. All. Marchiaro.



ARBITRI: Saltalippi , Caretti .

Durata set: 26’, 31’, 34’, 28’, 31’. Tot 150’.

MVP: Elena Perinelli.

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Altro tutto esaurito al Palaverde per la classica sfida tra Prosecco DOC Imoco e Igor Novara, match clou della 10° giornata di A1.

Coach Santarelli nell’entusiasmo del palasport gialloblù schiera dall’avvio Wolosz-Haak, Chirichella-Lubiana, Lanier-Gabi, libero De Gennaro. Le piemontesi invece si schierano con Bosio-Mims, Alsmeier-Ishikawa, centrale l’ex Squarcini e Bonifiacio, libero De Nardi.

Primo set molto incerto in avvio, entrambe le squadre interpretano bene il cambio-palla e lasciano poco scampo alle difese: 8-8. Primo allungo di casa con l’ace di Lubian per il 12-10, ma Novara tiene la scia. Per rompere l’equilibrio ci vuole un’altra soluzione vincente di Marina Lubian (4 punti nel set) in battuta (19-17), poi Gabi sigla il 20-18, Mims sbaglia l’attacco ed arriva il +3 per le Pantere. Alsmeier ci prova, ma le bocche da fuoco Lanier ed Haak vanno a segno a ripetizione, il pallonetto della star svedese regala il 24-20. Dopo un altro punto della tedesca dell’Igor è proprio “Bella” (6 punti nel set) a chiudere il primo set per 25-21.

Secondo parziale con il primo allungo delle ospiti (5-7), ma l’ex Chirichella si fa sentire in attacco, poi la solita Haak pareggia (9-9). Le piemontesi ci provano ancora prendendo due punti di margine, ma è il turno di Moki De Gennaro che infiamma il Palaverde con le sue difese, concretizzate da una Haak in grande spolvero, è della svedese il punto del sorpasso, poi la carambola di Khalia Lanier vale il +2 (14-12). La statunitense si esalta, trascinata da un pubblico caldissimo, e continua a macinare punti, anche con il servizio, arriva un break imperioso della Prosecco DOC Imoco che sale da 10-12 a 16-12, time out di Novara che vede scappare decise le padrone di casa.

Quando alzano il ritmo Wolosz e compagne diventano ingiocabili per un’Igor che ci prova finchè ha energie, ma deve chinare il capo allo strapotere gialloblù. Chirichella (4 punti nel set), Haak (7 punti), Lanier (4 punti), l’arsenale di Conegliano è inarrestabile e Novara si scioglie sotto i colpi delle campionesse d’Italia che prendono in mano il gioco e chiudono con un comodo 25-16.

Punte nell’orgoglio le ragazze di coach Bernardi provano il tutto per tutto in avvio di terza frazione, un’ottima Ishikawa porta le piemontesi al vantaggio (1-4), ma non ha fatto i conti con l’esuberanza di Khalia Lanier che va a segno a ripetizione, poi anche Gabi si scatena ed è subito parità: 5-5. La Prosecco DOC Imoco sbaglia molto poco in attacco e con il suo collaudatissimo muro-difesa alza ancora una volta il ritmo, mentre in attacco Gabi e Haak mostrano lampi di classe: 13-10. Però la giapponese Ishikawa è dura a cedere e l’Igor tiene botta, anzi conun break di pura energia sorpassa sul 13-15. Coach Santarelli ferma il gioco con un time out.

Ci vuole un extra sforzo da parte delle Pantere gialloblù che devono rincorrere. Lubian spara forte e piazza il terzo ace, poi Lanier (11 punti stasera) difende, Bella Haak realizza e arriva la parità a quota 17. La tedesca Alsmeier riporta avanti l’Igor, ma la Prosecco DOC Imoco ha ripreso smalto e lo sprint finale è appassionante. Gabi mette il turbo e strappa applausi a scena aperta al Palaverde: 20-18. Nel rush finale la squadra di coach Santarelli aumenta la concentrazione e continua, senza errori (solo 3 in attacco nel match), a macinare il suo gioco fino a chiudere 25-23 grazie a un tocco delicato di capitan Asia Wolosz. Altro 3-0 e 11° vittoria su 11 gare per la Prosecco DOC Imoco!

I protagonisti-

Monica De Gennaro (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Abbiamo giocato una buona partita, la terza consecutiva tra campionato e Champions contro squadre molto impegnative, non era facile, ma siamo state brave anche stavolta a portare a casa il risultato pieno. Sapevamo che Novara sarebbe venuta al Palaverde per impensierirci seriamente e in tutti i set abbiamo avuto qualche problema contro la loro battuta che è molto forte e contro il loro attacco, poi abbiamo sistemato il muro-difesa e abbiamo preso in mano la situazione. Siamo soddisfatte della vittoria anche perchè ci sentiamo in dovere di ringraziare con belle prestazioni un pubblico caldissimo che riempie sempre il Palaverde. Sono stati test importanti anche in vista dell'imminente Mondiale per Club, avversarie di alto livello che ci impegnano a fondo, oggi è andata bene e adesso guardiamo avanti perchè c'è sempre da migliorare ».

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Ci abbiamo provato specie nel primo e nel terzo set, però loro hanno spinto in tutti i fondamentali e hanno giocato senza sbagliare mettendoci in difficoltà. Sapevamo sarebbe stata durissima contro Conegliano, se loro giocano così è davvero dura, ma abbiamo dato buoni segnali e dobbiamo fare tesoro di questo match per il futuro ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-IGOR NOVARA 3-0 (25-21,25-16,25-23)

PROSECCO DOC IMOCO: Gabi 13 ,De Gennaro, Haak 16, Zhu ne, Wolosz 2, Lanier 11, Lukasik ne, Chirichella 6, Fahr ne, Lubian 6, Bardaro ne, Adigwe ne, Seki ne, Eckl. All. Santarelli

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani 1, Bosio 4, Bartolucci, De Nardi, Fersino, Alsmeier 9, Ishikawa 13, Mims 5, Orthmann, Bonifacio 8, Aleksic ne, Mazzaro ne, Tolok ne, Squarcini 7. All. Bernardi.

ARBITRI: Simbari, Carcione

Durata set: 23′,21′,28′ Tot: 72’

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5.344 (sold out)

Cda Volley Talmassons Fvg - Honda Olivero Cuneo

La Honda Olivero Cuneo fa un passo oltre al momento no, battendo per 3-1 la CDA Volley Talmassons FVG in trasferta. Un passo ancora più pesante se si considera la classifica e la lotta per la salvezza.

Si parte con la consueta fase di equilibrio, con le due squadre che si avvicendano nei cambi palla (8-7). La parte centrale di parziale vede però le padrone di casa prendere in mano il gioco, ma le Gatte non ci stanno. Infatti la Honda Olivero Cuneo si riprende ed attua la manovra sorpasso: 16-15. Nel finale la squadra di Pintus accelera e non si guarda più indietro, chiudendo sul 25-20.

Il secondo parziale si apre con un copione diverso, ma non cambia il punteggio iniziale: a break risponde break (8-7). Tuttavia la parte centrale di set vede le padrone di casa allungare, senza però risposta delle Gatte (16-12). Così nel finale Talmassons gestisce e chiude il parziale sul 25-15.

Il terzo set vede la Honda Olivero Cuneo partire leggermente meglio (8-6), ma la partita resta equilibratissima. Infatti Talmassons rinviene, aggancia e sorpassa le Gatte nella fase centrale del parziale. Tuttavia un’ottima rotazione al servizio per Sanchez Savon (Bjelica out per un leggero infortunio) permette alla Honda Olivero Cuneo di ribaltare il punteggio e chiudere il set sul 25-20.

Il parziale si apre con il solito equilibrio, ma le Gatte sono avanti 8-7. La parte centrale di set si rivela ancora decisiva: la Honda Olivero Cuneo riesce a trovare un break preziosissimo, salendo 16-13. Nel finale la squadra di coach Pintus tiene, nonostante un brivido, portando a casa set e partita.

I protagonisti-

Maja Storck (Cda Volley Talmassons Fvg)- « In questo momento siamo giù perché volevamo vincere ma sono anche contenta per aver iniziato ad acquisire un po’ di ritmo. E’ mancata un po’ di connessione tra muro e difesa ma siamo sulla strada giusta. Qui mi hanno accolto tutti molto bene, mi hanno aiutato tanto tutte le mie compagne di squadra e sono molto contenta di essere qui. Il coach mi ha chiesto di stare tranquilla e di fare quello che so fare meglio. La mia prestazione individuale di oggi non è importante, dobbiamo capire cosa non ha funzionato oggi e pensare subito alla prossima partita. La trasferta di Firenze sarà una gara molto importante e sono sicura che se troviamo qualche connessione in più possiamo fare cose importanti in questa sfida ».

Sara Panetoni ( Honda Olivero Cuneo)- « Sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto questa sera. Abbiamo giocato di squadra fin dall’inizio e questa era la cosa più importante. Ci serviva questo risultato e l’abbiamo centrato. Quindi voglio che questo spirito ci sia anche nelle prossime partite ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - HONDA OLIVERO CUNEO 1-3 (20-25 25-15 20-25 23-25) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Strantzali 7, Kocic 14, Storck 25, Shcherban 7, Botezat 11, Eze 2, Ferrara (L), Gannar 2, Pamio 1, Bucciarelli, Piomboni. Non entrate: Gazzola (L), Kraiduba, Feruglio. All. Barbieri.

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile 1, Kapralova 21, Cecconello 9, Bjelica 9, Lazic 10, Polder 8, Panetoni (L), Sanchez Savon 8, Bakodimou 2, Turco, Scialanca. Non entrate: Bisegna (L), Martinez, Colombo. All. Pintus.

ARBITRI: Zanussi, Luciani.

Durata set: 27', 28', 25', 35'; Tot: 115'

MVP: Anastasiia Kapralova (Honda Olivero Cuneo)

Spettatori: 1050

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Smi Roma Volley

Dopo oltre due mesi la SMI Roma Volley ritrova la vittoria in campionato con un netto 3-0 0-3 (22-25, 20-25, 16-25) sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia, frutto di una partita ben giocata in tutti i fondamentali. Lo starting six capitolino vede la diagonale Mirkovi?-Orvošová, Salas e Melli di banda, Ciarrocchi e Schölzel al centro della rete e Zannoni libero. Dopo un avvio punto a punto Perugia prova ad allungare (12-9) ma, dopo il time-out di coach Cuccarini, le Wolves ribaltano i giochi con caparbietà (13-16) ed incrementano il vantaggio con due attacchi di Orvošová (15-21). Nelle battute finali, entrano in campo anche Rotar per Melli e Provaroni per Salas, le padrone di casa reagiscono e ritrovano il pari a quota 22, prima che l’attacco di Ciarrocchi ed i muri di Orvošová e Rotar consegnino il primo set a Roma. La seconda frazione si apre con un break giallorosso (0-5). Le Wolves continuano a spingere, gestiscono il tentativo di ritorno ospite (6-9) con una Zannoni onnipresente ed allungano con Salas (11-18). Poi Orvošová trova anche il +8 (13-21) ed ancora Salas mette a segno il punto decisivo (20-25). Nel terzo set Perugia cerca di cambiare l’inerzia della sfida (7-5) ma Roma resta concentrata e riprende subito in mano la gara. Con Mirkovi? a dettare i tempi di gioco, le frecce offensive giallorosse mettono in grande difficoltà Perugia. Salas firma il pari ed il successivo vantaggio (7-8), il muro di Melli vale il +4 (11-15) e l’attacco di Orvošová il +7 (15-22). Ma è Ciarrocchi, con due attacchi e un muro, a chiudere il match, regalando alle giallorosse un’importante boccata d’ossigeno in classifica.

I protagonisti-

Remo Ambroglini (Direttore Sportivo Bartoccini-Mc Restauri Perugia)-« Dispiace per questa sconfitta. La squadra non ha approcciato bene questa partita: l’ho vista un po’ nervosa. Peccato perché venivamo da un periodo positivo sul piano del gioco e dei risultati. Dobbiamo rimboccarci nuovamente le maniche e continuare a lavorare ».

Gabriela Orvošová (SMI Roma Volley)- « Eravamo in una situazione difficile dopo un inizio con tante sconfitte ed infortuni. Sono molto felice e fiera della mia squadra per la vittoria di oggi. Questo successo è frutto di un grande lavoro di squadra. Siamo state molto brave sia in attacco che in difesa ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - SMI ROMA VOLLEY 0-3 (22-25 20-25 16-25) –

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ungureanu 3, Bartolini 3, Nemeth 17, Gardini 9, Cekulaev 5, Ricci 1, Sirressi (L), Traballi 4, Recchia, Gryka, Rastelli. Non entrate: Cogliandro, Pecorari (L), Orlandi. All. Giovi.

SMI ROMA VOLLEY: Salas 10, Ciarrocchi 13, Orvosova 21, Melli 6, Schoelzel 7, Mirkovic, Zannoni (L), Rotar 1, Provaroni. Non entrate: Muzi (L), Adelusi, Rucli, Costantini. All. Cuccarini.

ARBITRI: Goitre, Boris.

Durata set: 33', 28', 28'; Tot: 89'.

MVP: Gabriela Orvosova (Smi Roma)

Spettatori: 1510

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76

È un dolce rientro a casa per la Savino Del Bene Scandicci che vince per 3-1 (25-16, 21-25, 25-18, 25-12); la sua settima partita consecutiva tra Serie A1 e Champions League davanti ai 2466 di Palazzo Wanny.

Una partita con diversi alti e bassi per le ragazze di coach Gaspari che partono fortissimo nel primo parziale, condotto dalla prima all’ultima palla, senza di fatto lasciar spazio all’avversario. Inversione di tendenza invece nella seconda frazione, in cui Herbots e compagne hanno subito maggiormente il gioco della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, non riuscendo ad esprimere al meglio il proprio gioco. Gli ultimi due set sono stati invece di nuovo ad appannaggio delle padrone di casa, capaci di ricompattarsi e portarsi a casa l’intera posta in palio grazie a una bella reazione corale.

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha realizzato un maggior numero di punti diretti al servizio (8-5) e ha dominato la battaglia a muro (18-4). Per quanto riguarda poi le percentuali d’attacco, le toscane hanno registrato numeri migliori (47% – 40%) mentre la percentuale di ricezione delle collinari è stata superiore (40% – 45%).

Top scorer del match è stata nuovamente Ekaterina Antropova con 27 realizzazioni, seguita da una straordinaria Nwakalor che chiude con 16 punti finali e il meritato premio di MVP. In doppia cifra per la Savino Del Bene Volley anche Mingardi (12) e Carol (11). Nelle fila della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 buona prova offensiva per Skinner (15), Gicquel (12) e Omoruyi (10).

Il bel successo di questa sera permette dunque alle toscane di consolidarsi nelle zone nobili della classifica, in attesa del prossimo turno infrasettimanale in terra piemontese. La Savino Del Bene Volley sarà infatti impegnata mercoledì alle 20:30 a Villafranca Piemonte contro la Wash4Green Pinerolo per l’undicesimo turno di Serie A1.

Il 6+1 della Savino Del Bene Volley è composto da Ognjenovic in palleggio e Antropova sulla diagonale principale, Mingardi e Herbots sono le due schiacciatrici con al centro il duo Carol-Nwakalor. Il libero è Castillo.

La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 scende in campo con Van Aalen in regia e Gicquel nel ruolo di opposta. Le due bande sono Omoruyi e Skinner mentre al centro la cipriota Zackaiou e Gray. Il ruolo di libero è affidato a Spirito.

È il mani-out di Skinner a inaugurare il match ma il contro break è servito grazie all’ace di Carol seguito dalla combinazione tra Maja e Nwakalor, inducendo il coach piemontese a chidere il time-out (4-1). Il terzo ace di Carol fa volare a +7 la Savino Del Bene Volley e nuova interruzione di gioco per le collinari sull’8-1. Rientro in campo ancora a favore delle toscane, capaci di spingersi sul 13-3 dopo il contrattacco firmato da Mingardi. Nonostante il cambio di diagonale per la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 con l’ingresso di Guiducci e Anthouli sul 16-4, le scandiccesi rimangono saldamente in controllo (20-7). Spirito e compagne provano un accenno di rimonta sul turno al servizio di Van Aalen (20-13) ma il divario tra le formazioni è troppo ampio: il primo tempo di Nwakalor (6 punti nel set) chiude il parziale sul 25-16.

Avvio più equilibrato nel secondo set, con le chieresi per la prima volta in doppio vantaggio dopo il pallonetto out di Mingardi (4-6). La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, grazie alle conclusioni delle sue attaccanti di palla alta, prova a condurre (7-10) ma la Savino Del Bene Volley pareggia e sorpassa con due muri consecutivi di Nwakalor (11-10). Fase centrale di parziale in perfetto equilibrio, con le squadre che si rispondono colpo su colpo (16-16). Il muro di Omoruyi su Antropova fa allungare di due lunghezze le collinari (17-19), capaci di rimanere sempre avanti sul finale di set con Skinner (20-23). La parallela out di Mingardi consegna il set point alle avversarie, che lo sigillano alla seconda occasione sulla fast di Alberti (21-25).

Nel terzo set prova subito una mini fuga la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 (1-3), riassorbita dalla Savino Del Bene Volley grazie ad una sempre efficace Mingardi (8-6). Il muro della stessa Mingardi fa allungare di 4 lunghezze le sue, inducendo coach Bregoli a spendere un time out sul 10-6. Spirito e compagne che al rientro in campo riaccorciano e impattano con due ace consecutivi di Skinner (11-11) ma le toscane si riportano in vantaggio nella parte centrale del set, con Nwakalor e Mingardi trascinatrici a muro e in attacco (19-13). Il terzo muro di Carol nel match scava il divario decisivo a favore della Savino Del Bene Volley (22-16) che si porta a set point con Mingardi (6 punti nel parziale). L’errore in attacco di Gray consegna il set alle padrone di casa (25-18).

Combattutissimo inizio di quarto parziale a Palazzo Wanny, caratterizzato da lunghi scambi spesso finalizzati da Herbots e compagne, capaci di scappare a +5 (7-2). Una serie di errori in attacco per le scandiccesi permette alla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 di accorciare (7-6), costringendo coach Gaspari a chiedere time-out. Reazione immediata della Savino Del Bene Volley che in un lampo vola avanti di ben 5 punti dopo l’ennesimo muro di Carol (11-6). A conduzione toscana la seconda parte di set, con la stessa brasiliana e Antropova sugli scudi (16-8). Il muro di una scatena Nwakalor su Buijs per il 18-10 sancisce di fatto l’allungo decisivo per le scandiccesi, capaci di chiudere il set senza particolari difficoltà con Antropova (25-12).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Savino Del Bene Scandicci)- « Oggi, nuovamente tra le mura amiche, le ragazze sono partite benissimo. Ci ha sostenuto un bellissimo palazzetto, che ci ha dato una mano a entrare in campo con un bel mood, perché questa è una squadra che sta crescendo. Abbiamo fatto fatica in tante cose, però oggi secondo me la squadra ha dimostrato tanta disciplina. Ci dobbiamo godere questa vittoria perché è tutt’altro che banale e scontata. Domani poi torneremo in palestra perché ci aspetta la partita con Pinerolo, che sarà ancora più importante ».

Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Dopo un secondo set in cui abbiamo fatto vedere un po' il nostro gioco nel terzo set avremmo dovuto spingere, invece non l'abbiamo fatto e questi poi sono i risultati. Dobbiamo prendere le occasioni che ci creiamo e purtroppo in questa partita non ci siamo riuscite. ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 3-1 (25-16 21-25 25-18 25-12) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Mingardi 12, Da Silva 11, Ognjenovic 2, Herbots 5, Nwakalor 16, Antropova 27, Castillo (L), Graziani, Kotikova. Non entrate: Baijens, Ruddins, Magnani (L), Bajema, Gennari. All. Gaspari.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Van Aalen 1, Skinner 15, Gray 4, Gicquel 12, Omoruyi 10, Zakchaiou 2, Spirito (L), Alberti 4, Buijs 3, Anthouli 2, Rolando, Guiducci, Carletti. Non entrate: Lyashko (L). All. Bregoli.

ARBITRI: Cavalieri, Cesare.

Durata set: 23', 27', 23', 22'; Tot: 95'.

MVP: Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 2466.

Bergamo - Numia Vero Volley Milano

La Numia Vero Volley Milano ritrova la vittoria sul campo di Bergamo. Dopo due stop consecutivi contro Conegliano (Campionato) e VakifBank Istanbul (CEV Champions League), la squadra di Lavarini si regala un sorriso e 3 punti importanti al Pala Facchetti di Treviglio. Nella decima giornata di andata della Serie A1 Tigotà, Milano ha superato in 4 set (20-25, 21-25, 25-22, 22-25) Volley Bergamo. La Numia ha dovuto nuovamente fare a meno del capitano Alessia Orro, ancora alle prese con il problema al ginocchio, e Radostina Marinova, in ripresa dalla distorsione alla caviglia. Esordio assoluto in maglia milanese per Elena Pietrini. Buona la prova di Sylla e compagne, che hanno approcciato benissimo la gara, dominando il primo parziale (20-25). Secondo set sulla falsariga del primo, con le ragazze di Lavarini sempre avanti dall’inizio alla fine, brave a contenere la reazione di Bergamo nel finale (21-25). Terza frazione che ha visto la squadra di casa approcciare meglio, e mantenere un costante vantaggio per tutta la durata del set: 25-22 il punteggio per Bergamo. Nel quarto set ottima reazione di Milano, che ha permesso alle ragazze di Lavarini di aggiudicarsi tre punti fondamentali per la classifica. Ottima prestazione di Milano a muro: 21 totali i blocks per la squadra di Lavarini. MVP dell’incontro Myriam Sylla, autrice di 12 punti. In doppia cifra anche Egonu (24), Daalderop (14) e Danesi (12). Per Milano non c’è tempo di riposare: mercoledì 4 dicembre è in programma infatti il turno infrasettimanale di Serie A1 Tigotà, alle ore 19.30 all’Opiquad Arena di Monza contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

Per la decima sfida di Campionato, coach Lavarini sceglie il sestetto con Konstantinidou e Egonu in diagonale, Sylla e Daalderop come coppia di schiacciatrici, Danesi-Kurtagic al centro e Fukudome nel ruolo di libero.

Il primo punto del match porta la firma di Myriam Sylla. Milano subito avanti, con il primo break firmato Egonu-Daalderop (gran turno al servizio per lei). Bergamo prova a restare in scia con il mani-out di Strubbe, ma il primo tempo di Danesi e il muro di Kurtagic proiettano Milano sul +4 (8-12). La squadra di Lavarini non si ferma: altro gran punto di Daalderop, seguito dai due errori di Bergamo: 8-16. Le padrone di casa provano a rientrare, ma l’ace di Piani (12-18) è seguito a ruota dal primo time-out di Lavarini e dal servizio vincente di Kurtagic. Bergamo prova a rifarsi sotto, grazie ai due punti in fila di Cese Montalvo, ma Sylla entra nel match e Milano è abile a chiudere il primo parziale 20-25.

E’ la squadra di Lavarini a partire meglio anche nel secondo set: l’ace di Konstantinidou lancia Milano sull’1-3. Primo tempo di Danesi ed errore di Piani: 3-6. Il muro di Milano funziona bene, ed anche Daalderop trova punti importanti (suo l’ace che vale il 5-9). Bergamo non molla: ace di Manfredini e muro di Strubbe: 8-9. La Numia però piazza un altro break, firmato Sylla (mani-out) – Danesi (muro): 10-13. Un altro muro, questa volta di Egonu, costringe Parisi a chiedere time-out sull’11-15. Contro parziale di Bergamo, con Strubbe al servizio e Piani scatenata in attacco: 16-16. Primo tempo e due muri in fila di Kurtagic: Milano riprende fiato sul 16-20. Sylla con un altro monster block: 17-22. Bergamo non molla e rientra a -2, grazie al mani-out di Piani (21-23). Milano però è concentrata e non concede nulla: due punti in fila di Danesi chiudono il set sul 21-25.

Doppio vantaggio ospite in apertura di terzo set: attacco di Egonu e muro di Daalderop, 1-3. Ace di Egonu: 4-6. Bergamo però non ci sta, e trova la parità sul 7-7 grazie nuovamente a Cese Montalvo. E’ ancora la schiacciatrice cubana a firmare il vantaggio bergamasco sul 10-8. Milano però si riprende subito, e grazie a Konstantinidou (due ace in fila per la palleggiatrice greca) ritrova il comando: 11-12. Si prosegue sul filo dell’equilibrio, con Bergamo che prova ripetutamente la fuga, ma Milano brava a rimanere in scia grazie alle giocate di Egonu e Sylla. L’errore in pipe di Daalderop costringe Lavarini a chiamare time-out (19-17). Il turno al servizio di Danesi permette a Milano di ritrovare la parità: 21-21, grazie alla diagonale di Egonu. E’ ancora Bergamo a mettere la testa avanti: Piani regala alle sue il 23-21. Errore al servizio di Egonu e attacco di Manfredini in diagonale: Bergamo chiude 25-22.

Inizio di quarto set all’insegna dell’equilibrio: è Paola Egonu con 3 punti in fila (due attacchi e un muro) a dare a Milano il vantaggio sul 4-5. Bergamo prova a stare in scia grazie a Bolzonetti (muro su Egonu), ma Milano trova il doppio vantaggio sul 9-11. Danesi dal centro, Daalderop in diagonale: Milano rimane avanti. Entra Guidi, che va subito a segno: è suo il muro che vale l’11-16. Reazione di Bergamo: l’ace di Mlejnkova riporta le padrone di casa a -2. Dentro Cazaute per Egonu. Attacco di Bolzonetti a segno: 16-17. Muro di Konstantinidou: 16-19. Dentro Elena Pietrini, all’esordio in maglia Numia Vero Volley Milano. Bergamo prova a rimanere nel match, grazie a Strubbe e Piani: 19-20. Invasione di Danesi: 21-21. La diagonale di Egonu vale il 22-23, seguita dal monster block di Kurtagic. Time-out Bergamo. Al rientro Milano chiude il match alla prima occasione, grazie al muro di Daalderop.

I protagonisti-

Ludovica Guidi (Numia Vero Volley Milano)- « Stasera sapevamo di dover portare a casa 3 punti e una vittoria per il morale. Le ultime due sconfitte ci hanno fatto riflettere e lavorare: ci siamo riunite e abbiamo tirato fuori il massimo delle nostre potenzialità per vincere questa partita. Sono molto contenta di questo gruppo, che questa sera ha dimostrato di lottare su ogni pallone, con ogni singola giocatrice che è disposta a fare un sacrificio in più per la squadra ».

Roberta Carraro (Bergamo)- « Ce la siamo giocata alla pari dal secondo set. Un peccato non essere riusciti a portare la partita al tie break perché ci è mancato davvero poco per fare punti. Ci è mancato un po’ di coraggio nei momenti importanti che hanno deciso i parziali ».

Il tabellino-

BERGAMO: Cese Montalvo 10, Strubbe 6, Piani 17, Mlejnkova 9, Manfredini 11, Evans 1, Armini (L), Adriano 1, Bolzonetti 8, Carraro 1, Mistretta. N.E.: Spampatti (L), Alcantara, Farina. All. Parisi.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Fukudome (L), Guidi 2, Danesi 12, Konstantinidou 3, Kurtagic 8, Sylla 12, Egonu 24, Daalderop 14, Pietrini. N.E.: Heyrman, Gelin (L), Guerra, Da Pos. All. Lavarini.

ARBITRI: Brancati, Salvati

Durata set: 27′, 28′, 30′, 33′. Tot 118’

MVP: Myriam Sylla (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2800

I RISULTATI-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4green Pinerolo 2-3 (20-25, 23-25, 25-22, 25-20, 20-22);

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-21, 25-16, 25-23);

Cda Volley Talmassons Fvg - Honda Olivero Cuneo 1-3 (20-25, 25-15, 20-25, 23-25);

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze 3-1 (17-25, 25-20, 25-15, 25-19) Giocata ieri

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Smi Roma Volley 0-3 (22-25, 20-25, 16-25);

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76 3-1 (25-16, 21-25, 25-18, 25-12);

Bergamo - Numia Vero Volley Milano 1-3 (20-25, 21-25, 25-22, 22-25).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 33, Numia Vero Volley Milano 25, Savino Del Bene Scandicci 24, Igor Gorgonzola Novara 20, Eurotek Uyba Busto Arsizio 18, Reale Mutua Fenera Chieri '76 17, Bergamo 15, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 13, Wash4green Pinerolo 12, Il Bisonte Firenze 9, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 8, Honda Olivero Cuneo 7, Smi Roma Volley 7, Cda Volley Talmassons Fvg 5.

IL PROSSIMO TURNO-



Mercoledì: 4 dicembre 2024, ore 19.30

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia



Mercoledì: 4 dicembre 2024, ore 20.30

Wash4green Pinerolo - Savino Del Bene Scandicci

Honda Olivero Cuneo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Igor Gorgonzola Novara – Bergamo

Il Bisonte Firenze - Cda Volley Talmassons Fvg

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Smi Roma Volley