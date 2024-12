Scandicci-Milano sfida fra le inseguitrici di Conegliano

ROMA- Si gioca la 12a giornata, penultima giornata di andata di A1 Femminile , che sarà decisiva per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia mettendo in palio punti pesanti anche per la salvezza.

Ad aprire le danze sabato 7 dicembre alle ore 18, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia ospiterà l’Igor Gorgonzola Novara dopo il prezioso punto ottenuto in casa delle meneghine nell’infrasettimanale. Le biancoverdi sono al momento ottave, con due punti di vantaggio sulla nona, mentre le piemontesi, quarte con 23 punti, proveranno a mettere pressione alle squadre davanti. Infatti, a chiudere la giornata domenica 8 dicembre sempre alle 18, il big match del weekend metterà l’una contro l’altra la Savino Del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano, seconde a pari merito con 27 punti (Milano con una partita in più). Un confronto apertissimo, che ha già animato le ultime semifinali di Coppa Italia, con successo delle milanesi, e le ultime semifinali playoff, con vittoria toscana. Tra i temi, grande attenzione sugli ex coach Gaspari e Brenda Castillo, ma anche sul ritorno, seppur a mezzo servizio, di Elena Pietrini a Palazzo Wanny. Entrambe le sfide saranno in diretta Rai Play e VBTV.

Di seguito alla sfida del PalaMegabox, alle ore 19 di sabato 7 dicembre, la Prosecco Doc Imoco Conegliano accoglierà al Palaverde Il Bisonte Firenze, in crisi di risultati e alla ricerca di preziosi punti. Sarà l’occasione per premiare Gabi come MVP of the Month di novembre e sarà anche l’ultima gara del girone d’andata per le pantere, ma non l’ultima sul suolo italiano del 2024, visto che la squadra di coach Santarelli è già sicura di giocare in casa il Quarto di Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Lo scontro sarà in diretta DAZN e VBTV così come quello tra la Cda Volley Talmassons FVG e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, le due neopromosse al momento undicesima e dodicesima con gli stessi punti (umbre con un match in più).

Infine tre partite in contemporanea su VBTV domenica alle ore 17. La Wash4Green Pinerolo proverà a tenere viva la strada verso la Coppa Italia cercando di strappare punti nel derby in casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, parallelamente anche Bergamo in campo per rinforzare il suo settimo posto contro un’agguerrita Honda Olivero Cuneo, bisognosa di punti per uscire nuovamente dal fondo della graduatoria. Stesso obiettivo della Smi Roma Volley, che al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano troverà come avversaria l’Eurotek UYBA Busto Arsizio, già certa di un posto in Coppa Italia e grande protagonista nel Team of the Month di novembre.

TUTTE LE SFIDE-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Wash4green Pinerolo

Domenica 8 dicembre (ore 17) va in scena al PalaFenera il derby con la Wash4green Pinerolo. L’incontro, velevole per la dodicesima giornata della Serie A1 Tigotà, conclude il girone d’andata della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che aveva anticipato a ottobre il tredicesimo turno per gli impegni di Milano nel Mondiale per Club. Questo derby torinese numero 21 fra Chieri e Pinerolo, che si sono affrontate per la prima volta in B2 il 5 dicembre 2009, per un bilancio complessivo di 11 successi chieresi e 9 pinerolesi (una vittoria per parte nella scorsa stagione: 3-0 nell’andata al PalaFenera, 3-0 al ritorno), arriva in un momento molto importante. Le biancoblù puntano a fare risultato per dare continuità dopo il 3-1 su Roma e avere in classifica più punti possibile, preziosi anche in ottica Coppa Italia. Non meno motivata Pinerolo che nelle ultime quattro giornate ha raccolto 2 punti e ha bisogno di una vittoria anche per rientrare fra le prime otto al giro di boa del campionato. A dare ulteriore sapore al derby, la presenza di diverse ex su entrambi i fronti: Federica Carletti e Anna Gray nel roster di Chieri, Yasmina Akrari ed Elena Perinelli in quello di Pinerolo. In occasione di Chieri-Pinerolo al PalaFenera sarà presente anche l’AIRC, per raccogliere fondi per la ricerca e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dell’attività fisica. Nell’occasione verrà anche regalata una spilletta dell’AIRC a tutti gli spettatori presenti al palazzetto.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo Wash4green Pinerolo)

EX: Federica Carletti a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023; Anna Gray a Pallavolo Pinerolo nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Yasmina Akrari a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Elena Perinelli a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Giulio Cesare Bregoli (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Quella con Pinerolo, come tutte, è un’altra partita molto importante. Loro arrivano da due prestazioni positive vincendo 3-2 con Vallefoglia e perdendo 3-1 ma giocando molto bene con Scandicci. Sarà una partita molto difficile. Ci sono diverse ragazze che conosciamo. Sappiamo che troveremo di fronte una squadra molto forte con un opposto molto esperto. Dovremo essere bravi ad aggredirle e richiamare le energie necessarie per quest’ultimo sforzo prima della partita di coppa in Finlandia, poi potremo rifiatare un pochino e avremo tempo per lavorare con un po’ più di calma ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)-« Siamo su un’onda positiva a livello di prestazioni da cavalcare fino alla fine del campionato. Ci siamo anche grazie alla personalità e all'atteggiamento. Queste sono condizioni necessarie ma non sufficienti per il risultato. Ora finalmente possiamo lavorare sulla determinazione e lucidità dei finali. Sono fasi in cui le individualità devono emergere dal lavoro di squadra. Il calendario ci mette subito di fronte una nuova sfida per dimostrare qualcosa di nuovo ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze

Sabato, domani, alle ore 19.00 la Prosecco DOC Imoco Volley già aritmeticamente Campione d'Inverno della A1 gioca l'ultima giornata del girone di andata in casa contro Il Bisonte Firenze. Ex della sfida da parte toscana la schiacciatrice Emma Cagnin e la centrale croata Bozana Butigan. 29 i precedenti con 25 vittorie gialloblù e 4 de Il Bisonte. Squadra al completo per coach Santarelli. In classifica Prosecco DOC Imoco Volley prima a punteggio pieno con 36 punti su 12 incontri giocati, Il Bisonte Firenze è 10° con 9 punti (3 vinte, 7 perse).

PRECEDENTI: 29 (4 successi Il Bisonte Firenze, 25 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Sarah Fahr a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020; Bozana Butigan a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022; Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo nella direzione giusta, abbiamo fatto un'ottima prima parte di stagione che ci ha reso consapevoli della nostra forza e dei nostri mezzi, queste ultime due partite in casa, domani con Il Bisonte e martedì in Champions, saranno importanti come test prima della partenza per la Cina. Sappiamo che possiamo crescere e migliorarci, quello che mi rende tranquillo è che le ragazze sono molto brave a recepire tutti gli stimoli miei e dello staff, quindi sta procedendo tutto nel migliore dei modi e sono fiducioso su un prosieguo di stagione su questi livelli e anche meglio. Sono contento della disponibilità e dell'impegno della squadra, abbiamo la squadra al completo senza infortuni e questo è molto importante per lavorare al massimo livello. Firenze ha avuto qualche problema di organico e ha sofferto un po', ma a questo punto della stagione dobbiamo guardare a noi stessi e utilizzare queste partite per fare qualche passo avanti in più, senza contare che di fronte ai nostri super tifosi vogliamo sempre fare bella figura ».

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita molto molto dura, se non proibitiva: è la storia che ci dice questo, perché conosciamo tutti il valore immenso di Conegliano. Ho detto alle ragazze che dobbiamo concentrarci sul modo in cui approcciare una partita del genere: affrontiamo probabilmente la squadra migliore al mondo, con giocatrici stellari, e dobbiamo vederla come un’opportunità per giocare libere e per ritrovare il nostro coraggio e la nostra continuità nel carattere, accettando le situazioni in cui ci faranno vedere i loro colpi migliori e cercando di metterle in difficoltà con la battuta e con un buon muro-difesa. L’errore più grosso sarebbe quello di andare a fare le vittime sacrificali: sappiamo benissimo chi ci troveremo di fronte, e dobbiamo esaltarci per l’opportunità di giocare contro una squadra del genere, entrando in campo con il nostro spirito combattente per sfruttare i momenti in cui riusciremo a metterle in difficoltà ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Igor Gorgonzola Novara

Nell’undicesima giornata del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna a giocare di fronte al proprio pubblico nell'anticipo di sabato 7 dicembre alle 18 al PalaMegabox contro la Igor Gorgonzola Novara, quarta in classifica a 23 punti, nove in più delle tigri. In palio, per le padrone di casa, punti preziosissimi per mantenere l’ottavo posto in classifica al termine del girone di andata e qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia, traguardo mai raggiunto dal club. Novara vuole continuare la rincorsa verso le prime posizioni.

Bergamo - Honda Olivero Cuneo. Una settimana dopo il sold out registrato per la sfida con Milano, Bergamo torna al PalaFacchetti. L’avversaria di turno è la Honda Olivero Cuneo. Che arriva a caccia di vittorie. Ma la fame di punti sarà la stessa in entrambi i lati del campo. “Perché veniamo da due sconfitte” ammette Virginia Adriano. Fischio d’inizio alle 17, porte aperte dalle 15:30.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Erblira Bici a Igor Novara nel 2018/2019; Sonia Candi a Igor Novara nel 2012/2013; Gaia Giovannini a Igor Novara nel 2022/2023; Maja Aleksic a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023, 2023/2024



Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « La partita contro Novara in casa si prospetta difficile, specie dopo due sfide interminabili che sono finite al tie-break. Ovviamente avremo voluto avere qualche punto in più, però si sa che in questo campionato bisogna essere sempre cauti. Novara viene da un periodo non dei migliori però comunque ha portato la vittoria a casa, e vorranno sicuramente continuare. Sabato vogliamo dare il massimo in casa per dimostrare il nostro valore anche al nostro pubblico, e di provare di portare a casa dei punti molto importanti. Sapevamo già che dicembre sarebbe stato un mese molto impegnativo per il numero e la frequenza delle partite, però noi ci dobbiamo trovare pronte. Mi auguro che avremo anche il sostegno del nostro pubblico, che ci servirà tanto ».

Valentina Bartolucci (Igor Gorgonzola Novara)- « Per me sarà la seconda volta da avversaria a Pesaro, a casa mia. Lo scorso anno è stata un'occasione molto emozionante e particolare per me, con tante persone a me care venute a sostenermi e accadrà lo stesso anche sabato. Dovrò nascondere le emozioni, nessun posto è come casa e per quanto tempo possa passare, tornare a giocare a Pesaro sarà sempre speciale per me. Vallefoglia vive un momento positivo e viene da un buon risultato in casa di Milano, dimostrando di saper lottare alla pari contro una corazzata costruita per vincere; non è una sorpresa, la Megabox ha giocatori importanti e ci aspetta senz'altro una partita tosta da affrontare anche in virtù del fattore campo avverso. Credo che a far la differenza possa essere l'approccio alla partita: se metteremo in campo quello che siamo in grado di fare, sicuramente avremo la possibilità di cogliere un risultato positivo, che per noi e per i nostri obiettivi sarebbe molto importante ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

La grande vittoria ottenuta in casa di Firenze ha portato una grande dose di carica e autostima all’interno della squadra della CDA Talmassons FVG, che ora vuole anche il primo successo davanti al proprio pubblico. Nella giornata di Domenica, le friulane ospiteranno la Bartoccini MC Restauri Perugia, al momento appaiata alle Pink Panthers a quota 8 punti in classifica. La gara sarà dunque un ulteriore scontro diretto nella corsa alla salvezza e sarà una sorta di “remake” di quanto accaduto lo scorso anno in Serie A2. Le due compagini infatti sono le due squadra ad aver conquistato il salto di categoria nella passata stagione, dove si sono incontrate per tre volte tra regular season e Coppa Italia, con tre vittorie conquistate dalle perugine. La CDA Talmassons FVG vorrà dunque cercare di invertire questa tendenza per provare a portare a casa altri punti fondamentali nella corsa alla salvezza e regalare al proprio pubblico la prima vittoria casalinga.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

EX: Asia Cogliandro a Volley Talmassons nel 2021/2022



Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « La vittoria di Firenze ci ha dato grande entusiasmo, abbiamo fatto una bella prestazione portando a casa i tre punti. Le sensazioni ora sono ottime, abbiamo detto dall’inizio che siamo una squadra che sa soffrire. Per noi è un campionato dove saper soffrire sarà importante e bisogna prendere tutto con la giusta misura. Fisicamente c’è un po’ di stanchezza ma partiamo alla pari con le nostre avversarie perché per tutti è stata una settimana intensa. Perugia è una squadra che a muro è una delle top, hanno una correlazione muro difesa molto efficace. Dovremo essere molto attenti su questo fondamentale, non solo nell’evitarlo ma anche nell’eventuale rigiocata e non dovremo avere paura di giocare una palla in più. Saremo in casa davanti al nostro pubblico che abbiamo visto sempre più numeroso, perciò confidiamo nel loro apporto ».

Guido Marangi (Viceallenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Talmassons ha cambiato tantissimo rispetto allo scorso anno. Hanno tenuto solamente la palleggiatrice Eze Blessing sulla quale puntano molto, poi per il resto hanno ampiamente rinnovato il roster. Si sono poi rinforzati con l’arrivo da Vallefoglia dell’opposta svizzera Maja Storck. Sarà una vera battaglia, ci sarà da lottare. Bisognerà limitare il lavoro dell’opposto e delle centrali con le quali trovano sbocchi importanti ».



Smi Roma Volley - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Dopo due trasferte consecutive, che con la vittoria a Perugia e le oltre due ore di battaglia a Chieri hanno trasmesso nuove consapevolezze al gruppo, le Wolves tornano al Palazzetto dello Sport di Roma. Domenica 8 dicembre, alle ore 17, la squadra di coach Cuccarini riceve la squadra rivelazione di questa stagione, l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, nella dodicesima giornata di andata del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile. Insieme alla capolista Conegliano, le Farfalle, la cui quota di maggioranza appartiene alla Brera Holdings Plc, società quotata al Nasdaq, sono letteralmente la squadra più in forma del momento. Dopo la scelta di affidarsi a coach Enrico Barbolini, da fine ottobre sono arrivate sette vittorie nelle ultime otto partite, con l’unica sconfitta che è valsa comunque un punto in trasferta al tie-break contro la corazzata Milano. Dal canto suo, con quattro punti in quattro partite, tre delle quali giocate lontane da casa, la formazione giallorossa sta cercando di risalire la china con grinta, cuore e tenacia. Le ultime prestazioni hanno lanciato buoni segnali di ripresa, tanto nel gioco quanto nell’atteggiamento, dopo un difficile inizio di stagione. Molto diverso l’andamento in coppa, dove le capitoline hanno sempre vinto e mercoledì 11 dicembre, sempre tra le mure amiche, affronteranno alle ore 20 le bulgare del Levski Sofia nella gara di ritorno degli ottavi di finale di CEV Challenge Cup. Due importanti partite ravvicinate che richiederanno il supporto del pubblico romano. Domenica pomeriggio sugli spalti saranno presenti studentesse, studenti, docenti e personale ausiliario di tutte le scuole e università del territorio grazie allo School Day (promozione speciale con biglietti a partire da 5 euro).

PRECEDENTI: 2 (1 successo Smi Roma Volley, 1 successo Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Giorgia Zannoni a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Marie Schölzel (Smi Roma Volley)- « Dopo le ultime buone prestazioni, tra cui la vittoria ritrovata domenica scorsa a Perugia, siamo molto cariche. Stiamo facendo un passo in avanti di gara in gara e vogliamo confermare la nostra crescita contro Busto. È un avversario in grande forma ma cercheremo di conquistare punti importanti per la classifica ».

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Se dovessimo basarci sul filotto di risultati ottenuti potremmo pensarci quasi invincibili, ma noi di dare qualcosa per scontato non abbiamo voglia. Roma, e anche Talmassons, saranno due trasferte impegnative. Sicuramente sappiamo anche che metà campionato è uno spartiacque per la Coppa Italia e questo è il traguardo più vicino. Poi si vedrà. L'unico problema ora è gestire l'aspetto tecnico fisico e mentale, perchè quando giochi a certi livelli per tanto tempo, non essendo dei robot, diventa importante anche ricaricare le pile ».

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano

Uscite vincitrici dall’impegnativa trasferta di mercoledì sera a Pinerolo, terminata 3-1 in favore della squadra toscana dopo più di due ore di gioco, Herbots e compagne sono ora attese a Palazzo Wanny da uno scontro ad alta quota. L’avversaria della dodicesima giornata di Serie A1 sarà infatti la Numia Vero Volley Milano, seconda forza del campionato a pari merito proprio con la Savino Del Bene Volley con 27 punti ma con una partita in più già disputata. La formazione meneghina, ancora orfana della regista titolare Alessia Orro, è infatti reduce dalla vittoria interna conquistata al tie-break ai danni della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, trascinata da una ritrovata Paola Egonu autrice di 27 realizzazioni. Si prospetta dunque un vero e proprio spettacolo tra due formazioni che vogliono continuare a fare risultato e macinare punti, all’inseguimento di una Prosecco Doc Imoco Conegliano già parzialmente in fuga e incoronata Campionessa d’Inverno con tre giornate d’anticipo. Il fischio d’inizio è programmato per domenica 8 dicembre alle ore 18:00 a Palazzo Wanny, già sold-out da diversi giorni, o in alternativa in diretta su RaiPlay.

PRECEDENTI: 28 (14 successi Savino Del Bene Scandicci, 14 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Kara Bajema a Vero Volley nel 2023/2024; Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Ludovica Guidi a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023; Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Milano, come noi, sta affrontando una serie di partite consecutive. Le squadre che affrontano le competizioni europee in questo periodo hanno giocato e viaggiato tanto. Bene così, perché se stiamo giocando molto è solamente un segnale positivo, del resto siamo costruiti per questo. Chiaramente noi ancora non siamo riusciti a recuperare le problematiche fisiche di alcune nostre giocatrici, ma credo che quella di domenica sarà una partita dai tanti scenari. Le due squadre, probabilmente, arriveranno non brillantissime all'appuntamento, però l'obiettivo nostro è quello di entrare in campo come stiamo facendo ultimamente. Dopo la partita di Busto Arsizio ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito come trovare una forma di equilibrio migliore e più performante per questa squadra, però io non voglio perdere nessuno, anche perché quando si gioca contro Milano, che quest'anno ha costruito una squadra meravigliosa, bisogna dare tutte il 110%, altrimenti diventa difficile ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Quella contro Scandicci rappresenta l’ultima giornata del girone d’andata, un appuntamento cruciale per definire la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. Affronteremo una squadra di altissimo livello, ricca di talento e con molte soluzioni tattiche a disposizione. Il nostro obiettivo sarà chiaro: difendere il secondo posto e consolidare la nostra posizione in classifica ».

Bergamo - Honda Olivero Cuneo

PRECEDENTI: 6 (3 successi Honda Olivero Cuneo, 3 successi Bergamo)

EX: Rebecca Scialanca a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024



Virginia Adriano (Bergamo)- « Cuneo è una di quelle squadre contro cui dobbiamo fare punti e questa è una partita che sarebbe importante vincere. Ma arriverà agguerrita come già l’abbiamo vista in precampionato, perché ha bisogno di fare punti. Scenderanno in campo con tutta la grinta possibile per vincere la partita. Noi dovremo fare altrettanto e puntare sulla nostra battuta, perché, quando facciamo bene al servizio, diamo fastidio a tutti. Dovremo anche mettere un po’ a posto il muro, perché in questo fondamentale, nelle ultime due gare, abbiamo fatto un po’ fatica. E poi trovare i nostri colpi d’attacco e portare in campo tutto quello che prepariamo in allenamento. Chi toglierei a Cuneo? Lazic, che mi sembra una giocatrice “fastidiosa”, con colpi tattici, e poi Panetoni, perché è un gran libero e difende davvero bene ».

Sara Panetoni (Honda Olivero Cuneo)- « Sapevamo che mercoledì non sarebbe stato facile, ma abbiamo comunque dei momenti positivi da salvare. Nonostante le loro qualità, abbiamo mostrato determinazione ed un buon gioco. Con Bergamo sarà importante, dobbiamo avere lucidità e coraggio. Dovremo riuscire a fare il nostro gioco, andando oltre ai possibili momenti complicati ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA-



Sabato 7 dicembre 2024, ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Brancati Rocco, Cruccolini Beatrice



Sabato 7 dicembre 2024, ore 19.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze Arbitri: Armandola Cesare, Papadopol Veronica Mioara



Domenica 8 dicembre 2024, ore 16.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Puecher Andrea, Serafin Denis



Domenica 8 dicembre 2024, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Wash4green Pinerolo Arbitri: Piana Rossella, Goitre Mauro



Bergamo - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Saltalippi Luca, Simbari Armando



Smi Roma Volley - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Luciani Ubaldo, Cavalieri Alessandro Pietro



Domenica 8 dicembre 2024, ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Curto Giuseppe, Cappello Gianluca



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 33, Savino Del Bene Scandicci 27, Numia Vero Volley Milano 24, Igor Gorgonzola Novara 23, Eurotek Uyba Busto Arsizio 21, Reale Mutua Fenera Chieri '76 20, Bergamo 15, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 14, Wash4green Pinerolo 12, Il Bisonte Firenze 9, Cda Volley Talmassons Fvg 8, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 8, Honda Olivero Cuneo 7, Smi Roma Volley 7