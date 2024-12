Cuneo-Firenze, il recupero vale per la salvezza

CUNEO- A meno di una settimana dalla fine del girone d’andata, l’Honda Olivero Cuneo e Il Bisonte Firenze scendono in campo per il recupero della settima giornata di Serie A1 Tigotà. Domani, mercoledì 11 dicembre alle ore 19, la squadra di coach Pintus ospita le avversarie guidate da coach Bendandi per un match dal valore enorme: le piemontesi sono al momento ultime con 7 punti, due punti in più per le toscane, attualmente undicesime.

Solo due successi in stagione per le gatte, ottenuti proprio in due scontri diretti contro Roma e Talmassons. Buon inizio per le bisontine, che hanno strappato punti pesanti a squadre più avanti in classifica come Vallefoglia, Chieri, Pinerolo e Milano, ma anche due cadute rovinose, in casa, contro Perugia e la stessa Talmassons, che ne hanno bloccato la crescita. Una sfida, in diretta VBTV, che varrà molto per il prosieguo del campionato.

PRECEDENTI: 14 (8 successi Il Bisonte Firenze, 6 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Alexandra Lazic a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Sara Panetoni a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Alice Turco a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020; Beatrice Agrifoglio a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023; Giulia Mancini a S.Bernardo Cuneo nel 2018/2019

Agnese Cecconello (Honda Olivero Cuneo)- « In questo periodo di partite ogni 3 giorni c'è poco tempo per riposare o preparare la partita, quindi è importante ottimizzare il lavoro e dare il massimo in quei pochi allenamenti che abbiamo, concentrandoci su pochi concetti chiave di ogni match, come stiamo facendo. L'aspetto più importante che dovrà esserci contro Firenze è il carattere. Si è visto durante il campionato come le gare che abbiamo portato a casa o in cui abbiamo fatto punti siano state tutte gare in cui è venuta fuori l'anima del gruppo. Sarà importante quindi partire dai nostri punti di forza per prendere sicurezza e riuscire ad esprimerci nel miglior modo, contro una squadra che, nonostante non sia in un periodo roseo, possiede delle giocatrici molto ostiche ».

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Conosciamo perfettamente l’importanza della sfida di Cuneo: sarà una partita in cui dovremo avere pazienza e in cui soprattutto dovremo esprimere fin da subito tutto il carattere e l’aggressività che ci contraddistingue. Dobbiamo assolutamente riuscire a essere incisivi fin da subito con la battuta, per poi ritrovare e valorizzare il nostro muro difesa. Ci troviamo in una situazione di classifica che ci impone di stare molto attenti, e dobbiamo vivere la partita di Cuneo come un’occasione per ritrovare la vittoria e per regalarci un momento di serenità: le ragazze in allenamento continuano ad essere molto presenti, abbiamo anche provato alcune soluzioni che ci potranno essere utili domani, ma dovremo essere brave ad applicarle durante la gara ».

RECUPERO 7a GIORNATA MERCOLEDÌ: 11 DICEMBRE 2024, ORE 19.00-

Honda Olivero Cuneo - Il Bisonte Firenze Arbitri: Boris Roberto, Rossi Alessandro