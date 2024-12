Novara-Scandicci match clou dell'ultima di andata

ROMA - L'A1 Femminile si appresta a completare l'andata con la 13a giornata che sarà decisiva per determinare la griglia dei quarti di Coppa Italia le cui finali si giocheranno all’Unipol Arena di Bologna . Già in archivio Perugia-Conegliano e Milano-Chieri, per consentire alle formazioni di Santarelli e Lavarini di partecipare al Mondiale per Club.

Il weekend si aprirà con l’anticipo in diretta Rai Sport e VBTV di sabato 14 dicembre alle ore 20.45. La Cda Volley Talmassons FVG, sempre sconfitta fin qui davanti al pubblico di Latisana, ospiterà l’Eurotek UYBA Busto Arsizio, una delle squadre in lotta per il miglior abbinamento possibile in Coppa Italia: alle bustocche guidate da coach Barbolini basterà vincere, con qualsiasi risultato, per superare momentaneamente l’Igor Gorgonzola Novara e metterle pressione per il quarto posto in classifica e il fattore campo nei Quarti di Finale del 29 dicembre.

Quarto posto che la stessa squadra di coach Bernardi proverà non solo a difendere, ma anche a migliorare nel big match in onda su Rai 2 e VBTV domenica 15 dicembre alle 15.30 contro la Savino Del Bene Scandicci. Perché se le toscane sono già certe del loro secondo posto, a +4 sulle piemontesi, la situazione tra il terzo posto di Milano, 28 punti, e il quinto di Busto Arsizio, 24 punti, è estremamente fluida: con una vittoria per 3-0 o 3-1 Novara supererebbe infatti proprio le meneghine per il miglior quoziente set.

Ma le altre tre gare in programma non saranno meno importanti in termini di classifica. Questo perché, parallelamente, è apertissima la lotta per l’ottavo posto, ultimo valido per la Coppa Italia Frecciarossa, al momento occupato dalla Megabox Ond. Savio Vallefoglia grazie ai suoi 15 punti in classifica. La squadra di coach Pistola dovrà difendersi dagli assalti de Il Bisonte Firenze e della Wash4Green Pinerolo, entrambe a 12 punti ma con la certezza che, in caso di arrivo a pari punti con le urbinati, sarebbero avanti grazie al maggior numero di vittorie (e a loro volta, le bisontine sarebbero davanti in ogni caso rispetto alle pinelle per un miglior quoziente set, essendo già ora avanti di tre set vinti con lo stesso numero di set persi).

Un quadro complesso che si intreccerà anche con la zona retrocessione poiché, in diretta DAZN e VBTV, le biancoverdi faranno visita all’Honda Olivero Cuneo domenica alle 16, mentre alle 17.30 Pinerolo ospiterà la Smi Roma Volley. Impegno a Palazzo Wanny contro Bergamo, già certa del suo settimo posto, per Firenze, alle 17 e in esclusiva su VBTV.

Wash4green Pinerolo - Smi Roma Volley

L’ultima giornata del girone di andata vedrà la Wash4green ospitare la Smi Roma volley. Al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte il fischio d’inizio è previsto per le ore 17:30 in diretta su Volleyball World Tv. La formazione di coach Marchiaro arriva da una prestazione opaca nel derby con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in cui non è riuscita ad esprime il suo miglior gioco. Reduce da una sconfitta anche la compagine capitolina che ha ceduto 3-0 a Busto Arsizio. Per Akrari e compagne sarà l’occasione per riscattarsi. Doveroso sfruttare al massimo il fattore campo non solo per provare a muovere la classifica ma anche per ritrovare il giusto atteggiamento. Anche Roma avrà come obiettivo portare a casa punti per uscire dalla zona rossa della classifica.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Wash4green Pinerolo, 1 successo Smi Roma Volley)

EX: Michela Ciarrocchi a Pallavolo Pinerolo nel 2019/2020



Michele Marchiaro allenatore (Wash4green Pinerolo)- « Arriviamo a questa sfida forgiati da tre match durissimi che avrebbero potuto donarci qualcosa in più sul piano della concretizzazione. Fatta eccezione per l’anomalo primo set con Chieri deve prevalere la voglia di riproporsi con lo stesso assetto mentale degli altri 11 set. Ci aspetta una partita dura con una Roma forte sia individualmente che come impianto di gioco. In Europa stanno facendo cose eccezionali. In campionato arrivano da quattro ottime prestazioni soprattutto con Scandicci e Perugia. Nel campionato italiano la classifica non conta. Ogni domenica è una sfida salvezza ».

Wilma Salas (Smi Roma Volley)- « Sappiamo bene l’importanza della gara con Pinerolo. Ci aspetta un’altra trasferta difficile ma lotteremo su ogni palla per conquistare la vittoria. Nonostante qualche risultato negativo di troppo non abbiamo mai perso fiducia nelle nostre capacità. Spero che questa sfida sia l’antipasto di un girone di ritorno in cui risaliremo la classifica ».

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci

Tutto pronto per la supersfida che chiuderà il girone di andata al Pala Igor: le azzurre di Lorenzo Bernardi ospiteranno Scandicci in un match che mette in palio una posizione di prestigio per la griglia di Coppa Italia, con capitan Bosio e compagne "sospese" tra il terzo e il quinto posto mentre le toscane sono già certe della seconda piazza e potrebbero approfittare di un eventuale successo per aumentare il gap con le inseguitrici. Novara dovrebbe recuperare Maja Aleksic, al rientro dopo i problemi accusati nelle ultime uscite, con la sola Vita Akimova ancora out e non a disposizione. Il match sarà trasmesso in diretta, dalle 15.30, su VB TV e su Rai Due con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

PRECEDENTI: 27 (19 successi Igor Gorgonzola Novara, 8 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Alessia Mazzaro a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019; Hanna Orthmann a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022; Francesca Villani a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024, 2024/2025; Britt Herbots a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022



Francesca Villani (Igor Gorgonzola Novara)- « Sicuramente sarà una partita durissima: le sfide tra queste due formazioni da anni mettono in palio punti pesanti e spesso questo si concretizza anche in un bello spettacolo sportivo. La sfida ha un peso sulla classifica, sebbene devo dire che fin qui il nostro forte sia stato proprio non guardare alla graduatoria. Chiaramente il fatto che in ballo ci sia la griglia di Coppa Italia cambia un po' le cose ma alla fine i punti e la classifica, quando si giocano partite così, sono solo uno degli aspetti in campo. Ci misureremo con una big, capiremo a che punto siamo e anche per questo dobbiamo focalizzarci su quello che è il nostro gioco ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Mi aspetto una partita nervosa sul piano del gioco. Novara ha una rosa molto valida. Se recupererà i tanti infortuni diventerà un brutto cliente per tutti ».

Honda Olivero Cuneo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

La Honda Olivero Cuneo scenderà nuovamente in campo domenica 15 dicembre: al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriva la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La sfida inizierà alle 16 e sarà visibile su DAZN e VBTV. Le ragazze della Granda arrivano da un momento complicato e dalla sconfitta contro Il Bisonte Firenze, mentre Vallefoglia vorrà fare punti preziosi per restare in zona Play Off.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 2 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Ana Bjelica a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022; Agnese Cecconello a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024; Sara Panetoni a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024; Erblira Bici a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021; Sonia Candi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021; Alice Degradi a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021, 2021/2022; Gaia Giovannini a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Domenico Petruzzelli a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Andrea Pistola a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Gino Primasso (Direttore Sportivo Honda Olivero Cuneo)- « Contro Vallefoglia sarà un’altra partita difficile, ma le nostre ragazze ed il nostro staff devono riuscire ad uscire insieme da questo momento negativo. Dobbiamo pensare un pallone alla volta, evitando di caricarci sulle spalle grandi ansie e paure che non hanno senso. Questo deve essere il nostro mantra per portarci tutti insieme fuori da un momento difficile ».

Francesca Michieletto (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Finalmente abbiamo avuto una settimana intera per preparare questo appuntamento molto importante per noi, dopo il tour de force della settimana precedente, con la partita infrasettimanale e tre tie-break consecutivi in sei giorni. Abbiamo davanti a noi una trasferta molto lunga, contro una squadra che ha bisogno di fare punti, ma abbiamo lavorato bene in palestra e non più a ranghi ridotti. Ci sono tutti i presupposti per fare bene »

Il Bisonte Firenze - Bergamo

Si chiude domani il girone d’andata della Serie A1 Tigotà, con Il Bisonte Firenze che alle 17 ospita Bergamo a Palazzo Wanny in quella che sarà anche l’ultima fatica di un tour de force da cinque partite in sedici giorni. La vittoria di mercoledì nel recupero contro Cuneo ha restituito fiducia e morale alle bisontine, che hanno riguadagnato un discreto margine sulla zona retrocessione (+ 5) e che conservano ancora una piccolissima speranza di qualificarsi ai quarti di Coppa Italia: per centrare il traguardo servirebbe un successo per 3-0 o 3-1 contro Bergamo – che precede la squadra di Bendandi di sei lunghezze – e una sconfitta per 0-3 o 1-3 di Vallefoglia con Cuneo, ma al di là di questo difficile incastro di risultati, l’obiettivo è sicuramente girare la boa mettendo in cascina altri punti, per approcciare con ancora più entusiasmo il girone di ritorno.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Il Bisonte Firenze, 2 successi Bergamo)

EX: Bozana Butigan a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Emma Cagnin a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Anna Davyskiba a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Stella Nervini a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Ailama Cese Montalvo a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024 - Allenatori: Marcello Cervellin a Azzurra Volley Firenze nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Carlo Parisi a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023, 2023/2024



Simone Bendandi – (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Quella contro Bergamo sarà un’altra partita molto importante per noi, nonché l’ultima del girone d’andata: voglio che entriamo in campo con l’atteggiamento che siamo riusciti a ritrovare e mantenere costante contro Cuneo, con una buona dose di fiducia e con la consapevolezza che sarà un’altra battaglia, da combattere con tutto il coraggio e la spregiudicatezza che possiamo esprimere. Bergamo sta disputando un ottimo campionato, ma noi dobbiamo stare concentrate su noi stesse, portandoci dietro i progressi visti contro Cuneo a livello di consapevolezza e carattere ».

Alice Farina (Bergamo)- « Visto la buona risposta data dal gruppo domenica scorsa contro Cuneo, quando era necessario vincere, e sulla carta era possibile, ma nel momento in cui si hanno delle pressioni non è così semplice, mi aspetto che, sulla scia positiva, si faccia bene anche contro Firenze. Nel senso che la classifica parla chiaro, è sotto di noi. È sicuramente una squadra combattiva, ma per noi sarebbero tre punti preziosi per rimanere ancora più in alto in classifica. La mia paura è che ci sediamo sugli allori, anche perché sarebbe abbastanza scontata come reazione: non abbiamo più pressioni, abbiamo raggiunto più di quelle che erano le aspettative e magari ci si rilassa un attimo. Ma adesso arriva un filotto di partite davvero importante da vincere anche per confermare i risultati dell’andata e non dobbiamo permetterci di abbassare la guardia”. Che avversaria ci attende? Un gruppo composto da belle individualità, molto forti in tutti i ruoli, per il quale non stanno però arrivando i risultati. Hanno giocato un turno infrasettimanale a Cuneo, spero siano stanche ma avranno l’entusiasmo a mille perché hanno fatto una bella vittoria. Come noi del resto… ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Eurotek Uyba Busto Arsizio

La CDA Volley Talmassons FVG si prepara a scendere in campo sabato 14 dicembre, alle ore 20.45, per affrontare la Eurotek Uyba Busto Arsizio al Palazzetto dello Sport di Latisana. Una sfida impegnativa contro una delle squadre più in forma del campionato, che le Pink Panthers vogliono affrontare con grinta e determinazione per cercare l’immediato riscatto e, soprattutto, la tanto attesa prima vittoria casalinga della stagione in Serie A1.

EX: Alexandra Botezat a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019; Josephine Obossa a Volley Talmassons nel 2021/2022



Martina Ferrara (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Busto Arsizio è una squadra forte, in ottima forma, ma noi dobbiamo essere concentrate e dare tutto. Abbiamo lavorato molto in settimana per correggere gli errori e migliorare alcuni aspetti del nostro gioco, e sono sicura che scenderemo in campo con l’atteggiamento giusto. Ci aspettiamo una gara dura, ma anche stimolante. Insieme possiamo fare bene ».

Giorgia Frosini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Vogliamo chiudere il girone di andata con un'altra bella prestazione: ci teniamo a giocare in casa la Coppa Italia, anche se sappiamo che dipende anche dal risultato della gara di Novara. In ogni caso teniamo alta la concentrazione: Talmassons non è un campo facile, è un'ottima squadra e vorrà riscattare la sconfitta di settimana scorsa contro Perugia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13a GIORNATA-

Numia Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 3-1 (25-20, 26-24, 25-27, 25-14) Giocata il 16 ottobre

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (14-25 17-25 21-25) Giocata il 17 ottobre

Sabato 14 dicembre 2024, ore 20.45

Cda Volley Talmassons Fvg - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Caretti Stefano, Piana Rossella

Domenica 15 dicembre 2024, ore 15.30

Igor Gorgonzola Novara - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Lot Dominga, Luciani Ubaldo

Domenica 15 dicembre 2024, ore 16.00

Honda Olivero Cuneo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Serafin Denis, Goitre Mauro



Domenica 15 dicembre 2024, ore 17.00

Il Bisonte Firenze – Bergamo Arbitri: Canessa Maurizio, Carcione Vincenzo

Domenica 15 dicembre 2024, ore 17.30

Wash4green Pinerolo - Smi Roma Volley Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Simbari Armando

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 39, Savino Del Bene Scandicci 29, Numia Vero Volley Milano 28, Igor Gorgonzola Novara 25, Eurotek Uyba Busto Arsizio 24, Reale Mutua Fenera Chieri '76 23, Bergamo 18, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 15, Il Bisonte Firenze 12, Wash4green Pinerolo 12, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11, Cda Volley Talmassons Fvg 8, Smi Roma Volley 7, Honda Olivero Cuneo 7.

