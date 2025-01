Il 2025 di A1 parte con Perugia-Scandicci

Il primo turno del 2025 si aprirà e si chiuderà con due sfide in diretta Rai Sport e VBTV. Sabato 4 gennaio dalle 20.30, la Bartoccini-MC Restauri Perugia accoglierà al PalaBarton la Savino Del Bene Scandicci. All'andata fu secco 3-0 per la squadra di coach Marco Gaspari, appena arrivato sulla panchina delle toscane. Ventiquattr'ore più tardi scoccherà invece l'ora del big match della domenica, Igor Gorgonzola Novara contro Numia Vero Volley Milano. Un match che si preannuncia elettrizzante, tra due delle protagoniste della Final Four di Coppa Italia all'Unipol Arena. Lo scorso 20 ottobre fu lotta apertissima, che si concluse al tie-break con il successo della squadra di coach Bernardi, pur con l'assenza di Paola Egonu, nominata miglior pallavolista al mondo da Volleyball World.



Domenica 5 gennaio spazio ad altre cinque gare. Alle 16, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, capolista con sei punti di vantaggio (e una partita in meno) ospiterà la Smi Roma Volley. Malgrado la distanza in classifica, un impegno da non sottovalutare per le trevigiane: la squadra di coach Cuccarini è infatti una delle due squadre, insieme a Chieri, ad essere riuscita a strappare un set alle campionesse d'Europa e del Mondo nella prima parte di stagione. Il confronto andrà in onda su DAZN e VBTV, come il derby piemontese tra l'Honda Olivero Cuneo e la Wash4Green Pinerolo delle 18: per le gatte un'occasione per uscire dall'ultimo posto, per le pinelle l'opportunità di riaprire la corsa Playoff.



In diretta esclusiva VBTV alle 17 gli ultimi tre incontri. Dopo due sconfitte esterne consecutive tra campionato e Quarti di coppa, l'Eurotek UYBA Busto Arsizio ritroverà il suo pubblico con la speranza di invertire subito la rotta contro una rivale accreditata come la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, distante solo cinque punti dal settimo posto occupato dalle bustocche. All'andata non ci fu partita al PalaMegabox, un risultato che condannò l'allora tecnico Giovanni Caprara lasciando spazio ad Enrico Barbolini. Altro scontro interessante quello tra la Cda Volley Talmassons FVG e Bergamo. Ancora a caccia del primo successo casalingo, la squadra di coach Barbieri espugnò il PalaFacchetti nell'altra sfida stagionale, un ricordo sicuramente vivo nella testa delle giocatrici di coach Parisi, che punteranno a conquistare punti a Latisana per mantenere la quinta posizione in classifica. Infine, a Palazzo Wanny, Il Bisonte Firenze accoglierà la Reale Mutua Fenera Chieri '76. Un duello non graditissimo alle collinari, che non solo non hanno mai vinto nel contro le bisontine nel palasport inaugurato nel 2022, ma che in generale non battono la formazione del capoluogo toscano a Firenze dal 9 febbraio 2020: da allora, ben quattro k.o. consecutivi.

TUTTE LE SFIDE-

Honda Olivero Cuneo - Wash4green Pinerolo

Dopo le vacanze natalizie la Honda Olivero Cuneo torna a fare sul serio: l’anno nuovo si apre con il derby contro la Wash4Green Pinerolo. Si parte alle 18 di domenica 5 gennaio, con la sfida che sarà visibile su DAZN e VBTV. Le Gatte arrivano al derby dalla doppia sconfitta per 3-1 contro Chieri e contro Scandicci, mentre Pinerolo è reduce dalla vittoria con Roma (3-0) e dalla sconfitta con Novara (1-3).

PRECEDENTI: 5 (1 successo Wash4green Pinerolo, 4 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Tessa Polder a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024; Carlotta Cambi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020; Amandha Sylves a S.Bernardo Cuneo nel 2023/2024



Gino Primasso (Honda Olivero Cuneo)- « È chiaramente un'ovvietà dire che la partita contro Pinerolo è una di quelle importanti. Per noi ogni sfida sarà fondamentale, non solo importante, da qui in avanti. Tuttavia contro Pinerolo misureremo i progressi che abbiamo fatto, aggiungendo il clima da derby. La nostra convinzione è quella di crederci fino in fondo per portare a casa i punti che ci saranno necessari » .



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Questa fase del campionato è un crocevia e va costruito con la giusta ottica. Sempre meglio affrontare ogni gara come una storia a sé con le sue difficoltà e opportunità. Il primo bivio è Cuneo dove ci aspettiamo di trovare verosimilmente la stessa complessità riservata a Vallefoglia e Scandicci. La classifica ibrida ci vede coinvolti in una bella sfida salvezza ma lascia aperte ancora altre possibilità. Giusto rimanere ambiziosi ma senza perdere mai di vista l 'obiettivo principale ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Smi Roma Volley

Dopo tre giorni di meritatissimo riposo la Prosecco DOC Imoco Conegliano è tornata oggi in palestra per preparare il primo match del 2025, valido per la terza di ritorno del campionato italiano di A1, che si giocherà domenica 5 gennaio alle ore 16.00 al Palaverde contro la SMI Roma. Conegliano è prima imbattuta con 14 vittorie su 14 gare e 42 punti, Roma è 12° con 10 punti. All'andata in terra capitolina vinse Conegliano per 3-1. Squadra al completo per coach Santarelli. Biglietti: si va verso un altro Tutto Esaurito.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Daniele Santarelli ( Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « La squadra meritava qualche giorno libero, fondamentali per recuperare le energie, più quelle mentali che fisiche perchè fisicamente stiamo molto bene, ma giocando così tante gare e cercando ogni volta dei nuovi stimoli ci vuole un momento di stacco con la testa. Ci attende una ripresa subito a gran ritmo, a gennaio giocheremo otto partite e poi ci sarà un altro obiettivo all'orizzonte, la Coppa Italia, quindi ripartiamo oggi con le pile cariche per continuare la nostra bellissima stagione. Domenica abbiamo Roma che non ha finora ottenuto i risultati che voleva, nonostante un ottimo potenziale soprattutto nell'attacco degli esterni. All'andata abbiamo faticato, cedendo un set, quindi è una gara che porta con sé insidie e ci vorrà una squadra già pronta per inaugurare bene il 2025. La risposta del pubblico la voglio ancora sottolineare, tutti vogliono partecipare con il loro entusiasmo allo show di queste ragazze che stanno facendo vivere alla gente emozioni straordinarie, è bellissimo vedere come il pubblico voglia ringraziare la squadra e la società con la presenza e con il calore, rendendo ancor più speciale questa stagione. Domani il nostro Palaverde sarà ancora pieno, è incredibile dopo le folle di Santo Stefano e del 30 dicembre, è uno spettacolo nello spettacolo e questo dà sempre una spinta in più alla mia squadra ».

Giulia Melli (Smi Roma Volley)-« Conegliano non ha bisogno di presentazioni, è la squadra più forte del mondo. Dobbiamo soltanto pensare a dare il massimo per guadagnare punti importanti da ogni partita. Ci aspetta un bel tour de force tra coppa e campionato e questo deve essere da stimolo. Sono sicura che possiamo ottenere molto di più rispetto alla prima parte della stagione ».

Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano

In un Pala Igor sold-out da giorni, Novara aspetta il Vero Volley Milano degli ex Lavarini (3 stagioni head coach a Novara), Egonu, Daalderop, Danesi (tutte due annate in azzurro) e Guidi (lo scorso anno in maglia Igor) per il big match della terza giornata di ritorno in programma alle 20.30 di domenica e in diretta su Rai Sport (telecronaca affidata a Marco Fantasia e Giulia Pisani) oltre che su Volleyball World TV. Due le ex da parte novarese: Alessia Mazzaro e Federica Squarcini, che sarà costretta ancora "ai box" dopo l'infortunio al ginocchio patito a dicembre. Con lei, grande assente anche la lungodegente Vita Akimova, ancora mai scesa in campo in stagione dopo l'intervento alla spalla subito in estate. Ospiti al gran completo e reduci dal brillante terzo posto ottenuto al Mondiale per Club in Cina.

PRECEDENTI: 23 (13 successi Igor Gorgonzola Novara, 10 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Alessia Mazzaro a Vero Volley nel 2015/2016; Federica Squarcini a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021; Nika Daalderop a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Anna Danesi a Igor Novara nel 2022/2023, 2023/2024; Paola Egonu a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019; Ludovica Guidi a Igor Novara nel 2023/2024 - Allenatori: Stefano Lavarini a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Maja Aleksic (Igor Gorgonzola Novara)- « Sinceramente non vediamo l'ora di scendere in campo e di vivere questa partita che già all'andata ha regalato grande spettacolo. A Milano sono stati cinque set di lotta totale, con diversi parziali chiusi con minimo scarto e una sfida che, in generale, ha visto le squadre mettere in campo un'ottima pallavolo. E' passato tanto tempo, loro sono cresciute e hanno recuperato una giocatrice importantissima per i loro equilibri ma anche noi abbiamo compiuto tanti passi avanti e siamo cresciute come squadra, dunque mi aspetto un'altra bella battaglia in campo. Sarà un'occasione importante per metterci alla prova ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Abbiamo chiuso il 2024 con buoni risultati e significativi progressi nel nostro gioco. Novara è tra le squadre che hanno mostrato maggiore qualità e continuità in questa prima parte di stagione. Siamo consapevoli che, per ottenere un risultato positivo e continuare il nostro percorso di crescita, sarà necessario offrire un’altra prestazione di alto livello »

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Primo impegno del 2025 per Il Bisonte Firenze, che domenica alle 17 ospiterà a Palazzo Wanny la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la sedicesima giornata della Serie A1 Tigotà. Chiuso il 2024 con la bella vittoria in trasferta contro Vallefoglia e poi con la prova d’orgoglio nel derby con Scandicci, le bisontine vogliono provare a inaugurare il nuovo anno con un’altra prestazione convincente, di fronte a una squadra che al momento è sesta in classifica con 26 punti e che è ricca di individualità di alto livello: una sfida difficile, in cui magari provare a prendere spunto dall’andata, quando Il Bisonte sfiorò una rimonta clamorosa a Chieri, perdendo solo di misura al tie break.

PRECEDENTI: 14 (9 successi Il Bisonte Firenze, 5 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Stella Nervini a Fenera Chieri '76 nel 2022/2023; Sara Alberti a Azzurra Volley Firenze nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Gaia Guiducci a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023



Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Affrontiamo un’avversaria forte, che ha degli attaccanti di ottimo livello, e sappiamo che sarà una partita molto difficile: Chieri è una squadra ben allenata da Bregoli, lavorano molto bene in campo e lo abbiamo già riscontrato all’andata, ma d’altronde da qualche anno subito dopo le big ci sono loro. Stiamo studiando alcune soluzioni tattiche da sviluppare per crearci qualche situazione favorevole, ma sicuramente dovremo essere aggressive e consapevoli che ci saranno dei momenti difficili: le ragazze sono in forma, si stanno allenando bene e speriamo che domenica riescano a dare il loro meglio davanti al nostro pubblico. Non vediamo l’ora di offrire una prestazione che rispecchi i nostri veri valori, che siamo riusciti a mostrare in toto soltanto in alcune partite ».

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Apriamo il nuovo ’anno con sensazioni positive sulle nostre prestazioni. La partita di Coppa Italia contro Milano credo sia stata una parentesi, sapevamo che sarebbe stata dura passare ai quarti e, nonostante il risultato, credo che la nostra prestazione non sia stata completamente negativa. Adesso è importante mettere attenzione sugli altri obiettivi che ci aspettano. Domenica giocheremo contro Firenze, è una partita che dobbiamo affrontare con il giusto atteggiamento come abbiamo fatto contro Cuneo o Pinerolo. Credo che abbiamo trovato una continuità di gioco che possa permetterci di posizionarci bene in questa fase di ritorno del campionato. Ci aspettano ancora mesi caldi e pieni d’impegni anche con la coppa europea, martedì infatti partiremo subito per Lisbona. Bisogna essere molto ciniche e concentrare in questo periodo, ma credo che siamo tutte sulla stessa lunghezza d’onda e questo è fondamentale per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi ».



Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Savino Del Bene Scandicci

La Bartoccini MC Restauri Perugia è ormai pronta a tornare in campo per la prima sfida del 2025. Dopo aver chiuso lo scorso anno solare con il k.o. di Vallefoglia, le Black Angels ritroveranno il calore del Pala Barton Energy dopo più di un mese (l’ultima volta tra le mura di casa risale all’1 dicembre 2024 in occasione della partita con Roma). L’avversario non è certo dei più agevoli, tanto per usare un eufemismo: a Pian di Massiano, in occasione dell’anticipo serale di sabato 4 gennaio, Perugia riceverà la visita della Savino Del Bene Scandicci di coach Gaspari, seconda nella graduatoria di regular season dietro solo a Conegliano, mentre ricordiamo che la Bartoccini MC Restauri è attualmente undicesima a quota 11 punti, con Roma a 10, Cuneo a 9 e Talmassons a 8. Le toscane sono reduci dal successo per 3 a 0 nel derby con Il Bisonte Firenze. La sfida, che avrà inizio alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta dalle telecamere di Rai Sport.

PRECEDENTI: 8 (8 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Benedetta Bartolini a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022; Linda Nwakalor a Bartoccini Perugia nel 2021/2022, 2022/2023



Andrea Giovi ( Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Nonostante le ultime sconfitte la squadra è ripartita forte. Le ragazze hanno un atteggiamento positivo in palestra e questo lascia ben sperare. Affrontiamo Scandicci che è chiaramente una squadra costruita per vincere. Avranno sicuramente trovato degli equilibri rispetto alla gara d’andata, mentre noi, magari grazie anche al richiamo dell’avversario, speriamo di ritrovare un palazzetto pieno e bello caloroso ».

Marco Gaspari (Savino Del Bene Scandicci)- « Di sicuro ripartire dopo una pausa, anche se piccola, è sempre qualcosa su cui mettere bene l'attenzione. Questo fine settimana giocheremo su di in un campo ostico perché Perugia sta lottando insieme a un bel nucleo di squadre per raggiungere il prima possibile la salvezza. Quindi ci troveremo di fronte una squadra che ha fame di punti. In tutto il campionato stiamo vedendo che c'è molta competitività, però per noi è fondamentale ripartire, rimettere fieno in cascina sin da subito. Troveremo una squadra che ha nell'opposta il terminale offensivo di riferimento, ma non solo, perché le umbre hanno dimostrato che se si lasciano giocare diventano ostiche, lo hanno fatto vedere in tante occasioni e di conseguenza per noi sarà fondamentale ritrovare da subito l'ordine a muro-difesa, perché contro Perugia è fondamentale essere ordinati, commettere meno sbavature possibili, soprattutto riprendere il percorso che abbiamo chiuso nel 2024, dando continuità ai vari reparti. Quindi è una partita a cui teniamo tanto ed il primo step per affrontarla deve essere la concentrazione ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Dopo oltre un mese di trasferte la Eurotek UYBA Busto Arsizio torna a giocare nella sua e-work arena, teatro dell'ultimo incontro casalingo il 4 dicembre quando le farfalle vinsero per 3-1 su Perugia. Lualdi e compagne, uscite a testa alta dalla Coppa Italia, si concentrano ora sul campionato: compito, arduo, cercare di ripetere gli exploit del girone d'andata. Si comincia con una gara tutt'altro che scontata perchè sotto il cupolone di viale Gabardi arriva la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, capace di imporsi nella gara di andata con un nettissimo 3-0. La squadra di coach Pistola, che si è recentemente rinforzata con gli innesti dell'ex bustocca Carletti e dell'opposto Ladza, è a quota 21 punti in classifica, 5 punti in meno della UYBA e con una gara in più. Nell'ultimo incontro di campionato del 26 dicembre le marchigiane hanno superato per 3-1 Perugia, mentre la UYBA ha perso a Bergamo per 3-0. Anche la Megabox è uscita dalla Coppa Italia (0-3 con Conegliano). Coach Barbolini, che ha ritrovato ieri la squadra dopo tre giorni di pausa a cavallo di Capodanno, dovrebbe riproporre il 6+1 con Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero, mentre Pistola potrebbe puntare su Perovic e l'ex Bici sulla diagonale principale, Candi e Weitzel al centro, l'oro olimpico Giovannini e Simone Lee in banda, De Bortoli libero. 7 i precedenti in campionato tra le due formazioni, con 4 successi biancorossi e 3 della Megabox che però non ha mai vinto alla e-work arena.

PRECEDENTI: 10 (3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 7 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Francesca Scola a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022; Erblira Bici a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020; Federica Carletti a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024; Alice Degradi a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2022/2023



Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Ci è mancata la nostra arena e non vediamo l'ora di tornare a giocarci dopo più di un mese: vogliamo iniziare al meglio il 2025 davanti al nostro pubblico, anche se la partita non sarà semplice perchè Vallefoglia è un avversario tostissimo che sta trovando sempre più il suo equilibrio. All'andata non andò per niente bene per noi, a Pesaro subimmo un 3-0 molto pesante che segnò probabilmente il nostro punto più basso prima della rinascita: "vendicare" quel ko è un altro stimolo per affrontare la partita nel migliore dei modi dal primo minuto ».

Federica Carletti (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Domenica con Busto Arsizio sarà una partita difficile, loro hanno perso le ultime due a Bergamo e in Coppa a Novara, ma a parte questo sono reduci da una lunga serie positiva. Stanno giocando molto bene e sono emerse bellissime individualità. Noi veniamo da una bella partita contro Conegliano, veniamo a Busto per giocarcela al meglio e portare a casa punti ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Bergamo

Dopo la sfida in trasferta contro Conegliano il 26 dicembre, la CDA Volley Talmassons FVG si prepara a tornare in campo domenica 5 gennaio. Le Pink Panthers ospiteranno al Palasport di Latisana la Volley Bergamo per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 femminile. Fischio d’inizio previsto per le ore 17:00. Il match rappresenta una sfida importante per la CDA, che punta a conquistare la prima vittoria casalinga della stagione e a iniziare il nuovo anno con il piede giusto. Dopo un 2024 indimenticabile, che ha visto la storica promozione in Serie A1, la società è ora concentrata sul raggiungimento dell’obiettivo più importante per il 2025: la salvezza.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno



Martina Ferrara (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo pronte e motivate per affrontare questa nuova sda. La partita contro Conegliano ci ha dimostrato che possiamo giocare a livelli molto alti, ma dobbiamo essere più costanti e concrete nei momenti decisivi. Il 2025 deve iniziare con il piede giusto: vogliamo portare a casa i tre punti e dare una gioia ai nostri tifosi, che ci sostengono sempre con grande calore. Ogni partita è fondamentale e sappiamo quanto sia importante raccogliere punti in casa ».

Vittoria Piani (Bergamo)- « Abbiamo dovuto riprendere il ritmo, di allenamento e di gara, dopo qualche giorno di riposo. Ma, tornando in palestra, abbiamo messo da parte la mentalità da vacanza e ci siamo rimesse al lavoro al 100%. Talmassons è la squadra che ci ha fatto faticare di più a Treviglio. Non avevamo fatto la nostra miglior partita e non eravamo arrivate cariche al punto giusto e come poi abbiamo dimostrato di poter essere. Questo è un punto su cui dobbiamo lavorare per dimostrare sin da subito, domenica, che non siamo quelle del girone di andata, ma proveremo a far vedere a casa loro quello che loro ci hanno fatto vedere a casa nostra. Quanto sarà difficile confermare i tanti successi del girone di andata? Noi continuiamo a rimanere umili e a fare il nostro. Continuiamo come sappiamo fare. Gli obiettivi ora sono diversi, ma dobbiamo ricordarci che erano altri a inizio stagione: dobbiamo già essere fieri, ma non dobbiamo “tirarcela”… Continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto, perché abbiamo dimostrato che il lavoro che stiamo facendo è quello che serve. All’inizio dell’anno mi avevano chiesto quale fosse l’obiettivo e avevo risposto che speravo fossimo una squadra fastidiosa. Ecco, credo che ci siamo arrivati. Le avversarie ora ci guarderanno in modo diverso? Ci dobbiamo preparare, perché non siamo più la novità e ci adatteremo a questa nuova condizione » .

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 4 gennaio 2025, ore 20.30

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Serafin Denis, Nava Stefano

Domenica 5 gennaio 2025, ore 16.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Smi Roma Volley Arbitri: Gaetano Antonio, Curto Giuseppe

Domenica 5 gennaio 2025, ore 17.00

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Giardini Massimiliano, Marconi Michele



Eurotek Uyba Busto Arsizio - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Saltalippi Luca, Clemente Andrea



Cda Volley Talmassons Fvg – Bergamo Arbitri: Zanussi Umberto, Giglio Anthony



Domenica 5 gennaio 2025, ore 18.00

Honda Olivero Cuneo - Wash4green Pinerolo Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Santoro Angelo

Domenica 5 gennaio 2025, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Goitre Mauro, Cappello Gianluca



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 42, Savino Del Bene Scandicci 36, Igor Gorgonzola Novara 33, Numia Vero Volley Milano 31, Bergamo 27, Reale Mutua Fenera Chieri '76 26, Eurotek Uyba Busto Arsizio 26, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 21, Wash4green Pinerolo 15, Il Bisonte Firenze 14, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11, Smi Roma Volley 10, Cda Volley Talmassons Fvg 9, Honda Olivero Cuneo 8.