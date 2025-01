L'anticipo di Perugia lo vince Scandicci

PERUGIA- Il 2025 della serie A1 è iniziato con la sfida fra Bartoccini-MC Restauri Perugia e la Savino Del Bene Scandicci. La squadra di Gaspari ha fatto pesare al Pala Barton tutto il suo maggior tasso tecnico per imporsi 1-3 (28-30 22-25 26-24 22-25) contro le padrone di casa che comunque hanno lottato strenuamente dimostrando di avere le carte in regola per mantenere la categoria.