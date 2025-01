Conegliano fa 33 nel recupero di Busto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Continua la marcia trionfale della Prosecco Doc Conegliano in questa stagione che a Busto Arsizio, nel recupero della 1a di ritorno, conquista la 33a vittoria di fila in tutte le competizioni, la 20a in campionato. Un altro successo per 0-3 (15-25 22-25 19-25) per le ragazze di Santarelli.

Dopo il commovente minuto di silenzio alla memoria del’indimenticabile Simonetta Avalle, si parte per il match, recupero della 1a giornata di ritorno.

Per le padrone di casa in campo Boldini-Obossa, Van Avermaet-Sartori, Kunzler-Frosini, libero Pelloni.

Coach Santarelli tiene fedi alle leggi del turnover e schiera la diagonale Seki-Adiwge, al centro Chirichella e Lubian, schiacciatrici la coppia da sogno Zhu-Gabi, libero Moki De Gennaro.

Bella partenza della squadra di casa con la verve al centro di Sartori che propizia l’allungo 3-0 che inaugura il match. Conegliano non si spaventa e Seki imbecca bene Zhu, poi Cristina Chirichella piazza un ace ed è subito 4-4. Le battute della centrale napoletana evidenziano i problemi in ricezione del nuovo assetto di Busto e la Prosecco DOC Imoco si proietta avanti. Un break impressionante di 8-0 con Zhu, Lubian e Adiwge che puniscono le avversarie con contrattacchi puntuali ben orchestrati da Nanami Seki. Dopo il turno eterno in battuta di Chirichella il punteggio è già una sentenza: 4-10. La Prosecco DOC Imoco gioca bene e si diverte, Gabi difende dando spettacolo, Zhu attacca colpi perfetti e le campionesse d’Italia restano avanti. Nonostante qualche problema fisico entra Piva in ricezione per l’Eurotek, ma Lubian forza la battuta con successo e va ugualmente a segno: 9-14. Le padrone di casa spingono con Sartori e Kunzler che trovano i punti del -2 (12-14), ma ci pensa Gabi con la sua classe a rispedire al mittente i tentativi di riaggancio delle bustocche, ben coadiuvata dalle diagonali strette di Merit Adiwge (13-18). La pressione gialloblù è dura da sopportare, tanti errori di Busto spianano definitivamente la strada, poi ancora un ottima Adiwge si scatena sia in attacco che in battuta (5 punti nel set) e il set è definitivamente segnato: 15-25 il risultato finale con l’ennesima diagonale di Zhu (implacabile con 7 punti) che firma il primo set.

Anche nel secondo set la partenza migliore è quella dell’Eurotek UYBA che trova buone soluzioni con l’ex Giorgia Frosini (5-3). Un’altra giovane brilla dall’altra parte della rete, Merit Adiwge che sfrutta l’ottima intesa con Seki per mostrare tutto il suo repertorio, poi anche Marina Lubian si accende in attacco, ma Kundler e un’ispirata Frosini tengono avanti le bustocche: 11-9. Pantere di rincorsa, ci vuole un guizzo per pareggiare e lo regala Gabi a muro, 13-13. La star brasiliana sale in cattedra anche in attacco, Busto però non molla e reagisce bene riprendendo il vantaggio con Kundler e una sempre vivace Frosini (17-14). Il set è combattuto anche perchè arriva qualche errore in casa gialloblù rispetto all’ottimo primo parziale. Time out di coach Santarelli. Al rientro è un’altra musica, De Gennaro e Zhu difendono, Gabi (6 punti nel set, 10 in totale con 2 muri) trasforma con autorità e in un amen le Pantere tornano in parità: 17-17. Si va sul filo del rasoio, sul 20-20 Adiwge (4p nel set) spara l’ace del vantaggio, poi esce per il doppio cambio, in campo Haak e capitan Wolosz. Lo sprint finale premia la Prosecco DOC Imoco che con le sue veterane non corre rischi, Zhu (5 punti nel set, top scorer con 15 in totale) e Lubian chiudono la contesa con il 22-25 che manda Conegliano avanti 2-0.

Dopo un intervallo lungo per attendere il rientro dell’ambulanza impegnata nel soccorso a un tifoso, si rientra per il terzo parziale dove la Prosecco DOC Imoco vuole chiudere in fretta la pratica dopo la battaglia del set precedente. Chirichella si prende il compito di fare il primo break con le sue battute velenose (1-3). L’Eurotek UYBA dimostra la sua verve giovanile che tanto bene ha fatto in questa stagione finora, Kunzler con entusiasmo attacca e mura, Busto va avanti 7-5, poi 9-7. Pareggia la regista giapponese Seki con un bell’ace e si va punto a punto fino a un breve blackout che porta Busto avanti (14-11) e fa arrabbiare coach Santarelli che chiama a raccolta la squadra. Da lì le Pantere diventano più concrete, dentro il doppio cambio con Wolosz (ex di turno) e Haak, immediato pareggio a quota 15 e sorpasso, time out di coach Barbolini. Si fanno sentire i tifosi gialloblù sugli spalti per sostenere le campionesse d’Italia nell’ultimo sprint, Lubian e Chirichella sfruttano gli assist di Wolosz (18-21). E’ la spallata decisiva che doma definitivamente una brillante Eurotek UYBA, la Prosecco DOC Imoco dopo altre due prodezze di Merit Adiwge (MVP del match con 14 punti!) brinda ancora insieme ai suoi tifosi dopo il 1 -25 (muro finale di Chirichella) che chiude la contesa con un’altra netta vittoria per 3-0 delle Pantere di Conegliano.

I protagonisti-

Federica Pelloni (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Conegliano è una squadra fortissima e lo ha dimostrato stasera. Noi ci abbiamo provato, a parte nel primo set nel quale non abbiamo espresso una bella pallavolo, forse un po' impaurite. Poi ce la siamo giocata, non era semplice anche per le assenze di Piva e di Lazic. Usciamo comunque anche stavolta a testa alta ».

Merit Adiwge (Prosecco Doc Imoco Conegliano)-« Sono contenta della prestazione della squadra, abbiamo fatto qualche errore, ma quando è servito siamo state brave a imporre il nostro gioco e a portare a casa il match contro una squadra che sta facendo molto bene come Busto. Sono contenta della mia prestazione, ma devo ringraziare le mie compagne che mi hanno aiutato, quest'anno sto imparando molto dalle campionesse con cui gioco, cresco ogni giorno sia in campo che fuori ».

Il tabellino-

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (15-25 22-25 19-25) –

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Kunzler 14, Sartori 6, Obossa 6, Frosini 12, Van Avermaet 2, Boldini 1, Pelloni (L), Piva. Non entrate: Scola, Van Der Pijl, Lualdi, Howard, Morandi (L). All. Barbolini.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Seki 1, Braga Guimaraes 10, Chirichella 7, Adigwe 14, Zhu 15, Lubian 8, De Gennaro (L), Haak 1, Wolosz. Non entrate: Lanier, Bardaro (L), Fahr, Lukasik, Eckl. All. Santarelli.

ARBITRI: Papadopol, Pozzato.

Durata set: 22', 28', 24'; Tot: 74'.

MVP: Merit Chinenyenwa Adigwe (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 2645