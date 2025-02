Novara senza problemi contro Busto Arsizio

NOVARA- L'igor Gorgonzola si 'mangia' in poco più di un'ora l'Eurotek UYBA Busto Arsizio nell'anticipo dell'8a di ritorno . Una partita senza storia che ha visto la formazione di Bernardi giocare in maniera perfetta senza concedere nulla alle 'farfalle', penalizzate dall'assenza di Rebecca Piva (fermata dall'influenza) che ha fortemente limitato il gioco offensivo della formazione di Barbolini. Le igorine si sono imposte con un largo 3-0 (25-11 25-15 25-18) trovando sin dalle battute iniziali un grande equilibrio anche con Tolok (top scorer con 15 punti) schierata in posto 4 a favore di una Mims eccellente in 2 (14 i punti dell’americana, MVP con il 63% in attacco). Novara non ha davvero concesso nulla (menzione anche per Ishikawa (13 con il 57%), ma la squadra biancorossa ha oggi faticato in tutti i fondamentali, a partire dalla ricezione (7 gli ace diretti subiti) e da un muro-difesa che poco ha funzionato, favorendo il 58% offensivo della Igor. Poco successo hanno avuto anche le attaccanti biancorosse, con Lazic miglior marcatrice con 6 punti (29% complessivo per la UYBA). Coach Barbolini ha provato diversi cambi, specie nel terzo parziale, in cui ha inserito Frosini per Obossa, Howard per Sartori, Lualdi per Van Avermaet, senza però riuscire a frenare l’impeto di Bosio e compagne.

Bernardi inizia con Bosio – Mims, Bonifacio – Aleksic, Tolok – Ishikawa, De Nardi libero.

Busto Arsizio parte con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Lazic – Kunzler, Pelloni libero.

Nel primo set Tolok ha subito il braccio caldo sia da posto 4 che dai 9 metri (7-2), poi Kunzler e Lazic provano ad alzare l’asticella (9-5), ma Mims attacca di forza l’11-5 e Aleksic mura il 12-5. La UYBA fatica in tutti i fondamentali e Mims allunga ancora (14-6), mentre Barbolini prova il doppio cambio inserendo Frosini e Scola. Le farfalle commettono qualche errore di troppo e Novara vola (20-9 ace Bonifacio), amministrando senza problemi e chiudendo con Ishikawa (ace 25-11).

Secondo set: Obossa e Van Avermaet (muro) provano a dare la scossa (3-3), con Kunzler che risponde a Tolok per il 5-5; Mims mura il 7-5, Novara allunga con Ishikawa (doppietta per il 10-6), Kunzler attacca largo l’11-6 mentre Obossa ottiene finalmente il cambiopalla (11-7). La UYBA fatica ancora in ricezione e la Igor vola sul +5 (14-9), gap confermato da Bonifacio con il primo tempo del 16-11. Mims è scatenata e potentissima (17-11), Tolok fa ace (18-11), le farfalle regalano ancora troppo (20-12) e il set è già in cascina per le padrone di casa (dentro Squarcini nel finale) che chiudono in fretta (25-15 Mims).

Terzo set: Bernardi conferma Squarcini al centro e la partenza è ancora tutta per Novara con Aleksic che al servizio mette in seria difficoltà la rice biancorossa (anche due ace di fila per il 5-1); Tolok è infermabile (8-3), mentre Barbolini inserisce Frosini per Obossa e Howard per Sartori; Ishiwaka attacca e mura (11-5), Howard attacca bene il 13-8 e fa ace (13-9) mentre entra anche Lualdi (per Van Avermaet) e fa subito muro (13-10). Tolok spinge al servizio e Mims beffa la difesa bustocca (16-11), un altro muro (questa volta di Boldini) tiene viva la speranza (16-13). Novara difende tutto e Ishikawa allunga ancora (18-13), Frosini a tutto braccio ci vuole provare ancora (19-15), ma nel finale (dentro anche Morandi) le padrone di casa non hanno difficoltà a chiudere. Finisce con un ace di Bosio (25-18).

I protagonisti-

Giulia De Nardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo contente del risultato ma ancor più della prestazione e dell'atteggiamento dimostrato dal primo all'ultimo scambio. Abbiamo ben reagito a quella che è stata la sconfitta di Perugia ma anche alla batosta subita nella partita di andata, conquistando tre punti importanti per riprendere il cammino in classifica e continuare a inseguire i nostri obiettivi stagionali ».

Giuditta Lualdi (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Oggi abbiamo messo in campo una prestazione molto al di sotto delle nostre possibilità. Siamo deluse, puntiamo a molto più di questo, anche se va detto che Novara non ci ha concesso niente. Noi abbiamo sbagliato troppo e sicuramente aver giocato tre partite ravvicinate contro avversarie così forti ci ha messo ancor più in difficoltà. In ogni caso parziali persi a 11 e 15 non sono da Busto, non ce lo meritiamo noi nè i nostri tifosi che anche oggi erano qui per noi. Resettiamo subito approfittando della settimana senza gare e ci prepariamo per il finale di stagione ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-11 25-15 25-18) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Ishikawa 13, Aleksic 8, Bosio 2, Tolok 15, Bonifacio 4, Mims 14, De Nardi (L), Squarcini 3, Mazzaro 1, Fersino, Villani. Non entrate: Alsmeier, Akimova (L), Bartolucci. All. Bernardi.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Lazic 6, Van Avermaet 4, Boldini 1, Kunzler 3, Sartori 1, Obossa 5, Pelloni (L), Frosini 4, Howard 3, Lualdi 1, Scola, Morandi. Non entrate: Van Der Pijl, Losco (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Verrascina, Puecher.

Durata set: 21′, 22′, 24′; Tot: 67′.

MVP: Taylor Mims (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2860