Chieri non da scampo a Bergamo

CHIERI (TORINO)-La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 non poteva chiedere di più alla sua ultima partita della regular season al PalaFenera. In un palazzetto tutto esaurito Spirito e compagne, nell'anticipo dell'8a di ritorno superano 3-0 Bergamo conquistando tre punti che pesano tantissimo e permettono di consolidare il quinto posto in classifica.

La vittoria arriva in un incontro non privo di difficoltà per le chieresi che in tutti i tre set mettono in campo quel qualcosa in più in grado di fare la differenza. Molto aggressive fin dall’ingresso in campo, le biancoblù si aggiudicano 25-21 un combattutissimo primo set dove piazzano l’allungo decisivo sul 20-20. Meno incerta la seconda frazione che vede Chieri strappare da 11-10 a 19-12 per poi chiudere 25-17. Il terzo set termina invece 25-23, con le padrone di casa che sfruttano la quinta e ultima palla match dopo che Bergamo riesce ad annullarne quattro.

Fra gli aspetti che più contribuiscono al successo chierese ci sono il minor numero di errori e il maggiore rendimento in attacco, oltre all’eccellente lavoro in seconda linea certificato anche dal premio di MVP assegnato a Ilaria Spirito. In termini realizzativi spiccano i 12 punti di Buijs seguita a quota 10 da Alberti e Skinner, mentre fra le orobiche la top scorer è Cese con 13 punti.