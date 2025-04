Volley Mercato: Firenze chiama Alice Tanase

FIRENZE- Prosegue a ritmi elevati anche in prossimità delle festività pasquali il lavoro di rinnovamento de Il Bisonte Firenze in vista della prossima stagione. La società toscana, dopo aver annunciato Francesca Villani, ha messo a segno un altro importante colpo mettendo sotto contratto la venticinquenne milanese Alice Tanase che nell’ultima stagione è stata protagonista in A2 con la Narconon Melendugno: grazie alle sue ottime prestazioni sia in prima che in seconda linea si è guadagnata anche l’attenzione del ct dell’Italia Julio Velasco, che a inizio aprile l’ha convocata per la prima volta per un collegiale della nazionale maggiore, e da martedì sarà nuovamente al Centro Pavesi per proseguire il lavoro con la nazionale B di Carlo Parisi. Tanase, che vestirà la maglia numero 14, è un talento sbocciato precocemente, essendosi laureata campionessa mondiale Under 18 a 17 anni e vicecampionessa mondiale Under 20 a 19: a livello di club la sua carriera si è per ora sviluppata prevalentemente in A2, ma Alice Tanase vanta anche un’importante esperienza in A1 con Cuneo nel 2023/24, e dopo l’estate in azzurro potrà dimostrare il suo valore con Il Bisonte Firenze, inserendosi in un reparto dei posti quattro che da ieri può già contare su Francesca Villani.