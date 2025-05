Volley Mercato: Monviso ingaggia  Danielle Harbin

LA CARRIERA-

La carriera di Danielle Harbin inizia nei tornei scolastici dell'Alabama, difendendo i colori della McGill-Toolen Catholic HS. Dopo il diploma gioca a livello universitario, in NCAA Division I, con la Arkansas, dal 2013 al 2016.

Nella stagione 2017-18 firma il suo primo contratto professionistico, difendendo i colori del Düdingen, nella Lega Nazionale A svizzera dove ha partecipato per due anna nella coppa CEV per poi trasferisi nel 2020 nel campionato tedesco della Bundesliha di A1 dove ha firmato prima per il Suhl e poi per il Potsdam dove ha militato le ultime due stagioni.

Le parole di Danielle Harbin

« Giocare in Italia è qualcosa che ho sempre desiderato fare fin dall'inizio della mia carriera. Quindi avere l'opportunità di giocare in un campionato di alto livello con questa squadra è entusiasmante e non vedo l'ora di conoscere le mie nuove compagne e tutta la comunità che ci segue ».

Le parole del DS Francesco Cicchiello

« Con l'arrivo di Harbin completiamo nel modo migliore il reparto degli opposti della nuova Wash4green dotata di un braccio potente Danielle è un'ottima saltatrice e porta con se un'esperienza in campo internazionale importante nella nuova squadra che abbiamo voluto formare ».