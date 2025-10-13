Chieri ha carattere, Nervini lo esalta

Coraggiosa, sfrontata, spietata. Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 che supera 3-2 Milano e lo fa soccombendo in molti fondamentali – dal muro (6-15), agli errori offensivi (16-9) e in battuta (25-19) – ma trionfando nel computo più importante, quello del risultato, perché ha attaccato di più e in modo più efficace, ha spinto forte dai 9 metri, con rischi calcolati, difeso centinaia di palloni, tenuto a bada le bocche da fuoco del Vero Volley col muro/difesa. Un gruppo che coach Nicola Negro sta plasmando. Vietato illudersi in una stagione carica di impegni, ma cortissima come svolgimento temporale. Un calo, un infortunio, possono stravolgere tutto. Ma questo Chieri possiede un gioco, perfettibile ma già identificabile (veloce, aggressivo, a tratti feroce), un cuore gonfio di passione e un animo da combattente. E poi ci sono Stella Nervini che ha stravinto il confronto tra campionesse del mondo con le sue compagne di nazionale in maglia meneghina (MVP con 20 punti, perfettamente distribuiti, e 72% di positività in ricezione), l’opposto Nemeth (top scorer con 29 punti e 46% di positività) e Kunzler che si candida come un altro colpaccio del ds Gallo. E poi un lavoro collettivo fatto di solidità al centro di Cekulaev-Gray, della regia sicura di Van Aalen (l’olandese si sta emancipando da timidezze e insicurezze) e dei ritrovati movimenti felini di capitan Spirito.