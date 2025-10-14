Nel turno infrasettimanale il derby Novara-Chieri

Ad aprire le danze sarà uno dei derby più sentiti del massimo campionato: alle 19:15, in diretta su Rai Sport e VBTV, l’Igor Gorgonzola Novara, prima in classifica a punteggio pieno, ospiterà le cugine della Reale Mutua Fenera Chieri, galvanizzate dall’exploit di domenica contro Milano. Un match che si preannuncia caldissimo, con due campionesse mondiali come Carlotta Cambi e Stella Nervini l’una contro l’altra, già perfettamente integrate negli schemi delle loro nuove squadre.

Alle 20:00, in diretta su DAZN e VBTV, scenderanno in campo Il Bisonte Firenze e la Cbf Balducci Hr Macerata. Da un lato la formazione di coach Chiavegatti, uscita con il sorriso domenica grazie al tie-break vincente contro Vallefoglia; dall’altro le arancionere di coach Lionetti, apparse troppo arrendevoli contro Monviso. Una sfida che servirà a testare le ambizioni di entrambe le compagini.

Sempre in serata il secondo derby di giornata tra l’Eurotek Laica Uyba e Bergamo, in onda alle 20:30 sulle stesse piattaforme. Sia le bustocche che le orobiche si sono rinforzate in estate per provare a migliorare la posizione in classifica della passata stagione, ed entrambe potranno contare su alcune medaglie d’oro ai Giochi Universitari di Berlino: Katja Eckl per le padrone di casa, Chidera Blessing Eze e Martina Armini per le ospiti.

In contemporanea, alle 20:30 e in esclusiva su VBTV, si disputeranno gli altri quattro incontri. Altri due ori dei Giochi Universitari, Beatrice Gardini e Adhu Malual, si scontreranno in Bartoccini-Mc Restauri Perugia contro Wash4Green Monviso Volley. Si registra il sold out da diversi giorni a Cervia per la “prima” dell’Omag-MT San Giovanni in Marignano contro le pluricampionesse della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Una sfida che avrà un sapore particolare per Serena Ortolani, protagonista del primo Scudetto delle pantere e madrina della Gara 1 di Finale Playoff dello scorso aprile al Palaverde.

Le venete affronteranno la trasferta in Romagna prima dell’impegno in Supercoppa Fineco contro la Numia Vero Volley Milano, che a sua volta sarà impegnata all’Opiquad Arena di Monza contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, un confronto terminato al tie-break ben tre volte negli ultimi quattro incroci. Infine, lunga trasferta per la Savino Del Bene Scandicci, l’altra squadra a punteggio pieno, di scena sul campo dell’Honda Cuneo Granda Volley.

Eurotek Laica Uyba - Bergamo

Dopo la sconfitta di domenica sul difficile campo di Novara, le farfalle biancorosse dell’Eurotek Laica UYBA sono tornate subito in palestra per preparare al meglio la prossima sfida. Mercoledì sera alle 20.30, alla e-work arena di Busto Arsizio, la squadra di coach Barbolini ospiterà il Volley Bergamo 1991 in un match che si preannuncia interessante e che, almeno sulla carta, potrebbe rivelarsi meno impegnativo rispetto ai primi due ostacoli stagionali — Conegliano e Novara. Nonostante ciò, la gara con Bergamo va affrontata con la massima concentrazione: la formazione orobica, guidata dall’ex tecnico bustocco Carlo Parisi, ha mostrato buone cose in avvio di stagione e dispone di individualità di valore. Proprio in pre-season, le due squadre si sono già incrociate nella finale del Trofeo Mimmo Fusco, con il successo di Bergamo, segnale che la sfida di mercoledì non sarà affatto una formalità. Attenzione in particolare alle fiammate offensive del nuovo opposto Kendal Kipp, alla potenza di Cese Montalvo in banda e alla crescita della giovane centrale Linda Manfredini. A dare equilibrio alla squadra anche la nuova regista Eze, giocatrice di grande talento e visione di gioco. La squadra orobica ha attualmente 3 punti in classifica, frutto della sconfitta all'esordio contro Milano e della vittoria di domenica contro San Giovanni in Marignano. Sul fronte bustocco, coach Barbolini dovrebbe confermare il 6+1 già visto nelle prime due uscite: Boldini in regia, Obossa opposto, Parra e Gennari in banda, Eckl e Van Avermaet al centro, con Pelloni libero, anche se i buonissimi ingressi di Seki, Torcolacci e Battista, domenica a Novara, potrebbero portare a qualche sorpresa. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere davanti al proprio pubblico e dare ulteriore vigore a questo avvio di campionato. Un classico della pallavolo italiana, da vivere con la consueta cornice di tifo e passione della e-work arena. Appuntamento mercoledì alle 20.30: UYBA – Volley Bergamo, vietato mancare!

PRECEDENTI: 8 (5 successi Eurotek Laica Uyba, 3 successi Bergamo)

EX: - Allenatori: Carlo Parisi a Uyba Busto Arsizio nel 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)- « Domenica a Novara credo ci sia stato l'impegno da parte di tutte nel cercare di trovare le soluzioni che ci hanno permesso di vincere un set e di lottare fino alla fine. Quello che abbiamo messo in campo è stato lodevole, quindi ci portiamo dentro solo cose positive dalla partita di Novara. Adesso arriva Bergamo che solo sulla carta può apparire avversario più semplice rispetto a Conegliano e Novara. Bergamo la conosciamo, ha cambiato poco rispetto allo scorso anno, quindi sappiamo che è una squadra tosta, una squadra che non molla, una squadra che proverà fino alla fine a portare a casa tutti i punti possibili in ogni singolo set. Quindi sarà un'altra battaglia, ma sono le partite che ci stimolano e quindi siamo ottimisti. Cercheremo anche noi di farci trovare pronti per una battaglia ».

Marcello Cervellin (Viceallenatore Bergamo)- « Domenica abbiamo rotto il ghiaccio con la prima vittoria e questo è un punto di partenza importante. Prima con Milano e poi con san Giovanni in Marignano abbiamo avuto indicazioni importanti, su ciò che già funziona e ciò su cui dobbiamo lavorare. Uyba è un’avversaria che abbiamo imparato a conoscere in precampionato, ma credo che vedremo qualcosa di nuovo da parte loro, lo abbiamo notato nelle loro prime due sfide, una delle quali ha portato Conegliano al tie break. Dovremo essere bravi a muro e in difesa e nella selezione dei colpi d’attacco »

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Wash4green Monviso Volley

Dopo due giornate dense di segnali incoraggianti, la Bartoccini MC Restauri Perugia è pronta a tornare in campo per il turno infrasettimanale valido per la terza giornata di Serie A1 femminile. Mercoledì 15 ottobre, alle ore 20.30, le Black Angels di coach Andrea Giovi affronteranno al Pala Barton Energy la Wash4green Monviso Volley (nuova denominazione della formazione di Pinerolo), reduce dal convincente successo per 3 a 0 a Macerata. Il gruppo perugino arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia, forte delle buone prestazioni mostrate nelle prime due uscite stagionali. Contro Scandicci, sabato scorso, Perugia ha saputo tenere testa a una delle big del campionato, cedendo solo dopo quattro set e confermando una crescita costante in termini di identità, compattezza e qualità di gioco. Ora l’obiettivo è dare continuità a quel percorso, provando a raccogliere i primi tre punti della stagione davanti al proprio pubblico.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 3 successi Wash4green Monviso Volley)

EX: Alessia Fiesoli a Pallavolo Pinerolo nel 2020/2021; Elena Perinelli a Pallavolo Pinerolo nel 2024/2025

Elena Perinelli (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « L’inizio di campionato è stato buono anche se c’è un po’ di rammarico per aver raccolto meno di quanto meritato in termini di punti – ammette la mancina di Perugia -. Ne emerge però che siamo una squadra che non molla mai e che combatte sempre in ogni situazione. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento che è molto positivo. Con Monviso è sbagliato dire che dobbiamo vincere e portare a casa i tre punti a tutti i costi. Non dobbiamo auto crearci pressioni di alcun tipo. Il focus deve essere su noi stesse e sul nostro gioco, cercando di migliorare ancora. Sfruttiamo anche la spinta del nostro pubblico: giocare al Pala Barton da avversario non è mai facile per nessuno e, adesso che sono dall’altra parte della barricata, sento tutta l’energia che infonde questo palazzetto e questo pubblico. Loro sono una squadra che ha cambiato veramente tanto. Sono molto forti e solide al centro con Dodson, Sylves e Akrari. Moro rimane un libero di sicuro affidamento, poi hanno arricchito il roster con attaccanti come Malual e Davyskiba. Noi faremo di tutto per raccogliere una grande soddisfazione ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Monviso Volley)- « Entriamo in una fase di campionato in cui gran parte del lavoro avviene in sala video. Dovremo onorare una sfida non solo tecnica e tattica ma anche e soprattutto mentale. A maggior ragione in questa inedita doppia trasferta. L’inizio campionato ha confermato le previsioni di tutti gli addetti ai lavori. I risultati parlano di grande equilibrio, di esigenza di competere a livello tecnico, tattico e agonistico su ogni campo ».

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Nel primo turno infrasettimanale della Serie A1 Tigotà va in scena il primo derby stagionale fra Igor Gorgonzola Novara e Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Il match si gioca domani, mercoledì 15 ottobre, al PalaIgor con fischio d’inizio alle ore 19,15, un’ora e un quarto in anticipo rispetto alle altre partite della terza giornata per la diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.

Spirito e compagne arrivano al derby imbattute, reduci dal colpo esterno a Firenze e dal vittorioso debutto casalingo con Milano che hanno fruttato 5 dei 6 punti disponibili. Le gaudenziane sono non solo anch’esse imbattute ma pure a punteggio pieno, avendo vinto 0-3 a San Giovanni in Marignano e 3-1 su Busto Arsizio. Oltre ad essere un test molto probante per le misurare le ambizioni biancoblù contro un altro top team, l’incontro mette dunque in palio anche punti preziosi per la parte alta della classifica.

L’ultimo precedente fra le due squadre risale allo scorso 19 marzo, gara 3 dei play-off, vinta 3-2 in rimonta da 1-2 da Novara che così si qualificò alle semifinali scudetto contro Conegliano. I precedenti sono in tutto 24, con un bilancio complessivo di 16 vittorie a 8 per Novara. L’unica ex è Sara Alberti.

PRECEDENTI: 24 (8 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 16 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017

Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Mi aspetto una partita molto difficile, loro arrivano da una vittoria importante contro Milano, saranno molto cariche. Chieri è una squadra che gioca molto bene, gioca veloce e spinge con la battuta. Cosa potrà fare la differenza? Giocando in casa ci sarà il nostro pubblico a darci quella spinta extra e giocare in casa è sempre bello. Dovremo essere brave a rimanere lucide nei momenti difficili, spingere quando serve e pensare di giocare la nostra miglior pallavolo in questo momento, così possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre ».

Sarah Van Aalen (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Penso che la nostra partita contro Milano non sia stata perfetta, abbiamo avuto molti alti e bassi, ma ciò di cui sono più orgogliosa è il modo in cui abbiamo continuato a lottare, soprattutto nel quinto set. Questo dimostra che anche se non siamo perfetti, possiamo vincere le partite. È qualcosa su cui possiamo costruire. Ora ci aspetta un'altra squadra molto forte come Novara, che ha avuto un buon inizio di stagione. Credo che per noi sia molto importante il servizio. Se riusciranno a giocare velocemente e usare i centrali in attacco, sarà complicato fermarli. Quindi sicuramente un punto chiave per noi sarà il modo in cui serviamo ».

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata

Neanche il tempo di festeggiare il primo successo in campionato contro Vallefoglia, che per Il Bisonte Firenze è già tempo di tornare in campo: domani alle 20 al Pala BigMat arriva la CBF Balducci HR Macerata per la terza giornata della Serie A1 Tigotà, e in questo primo turno infrasettimanale della stagione l’auspicio è quello di poter di nuovo esultare per un successo anche davanti ai propri tifosi. Purtroppo la vittoria casalinga manca da quasi un anno: era il 17 novembre 2024, e le bisontine si imponevano su Roma per 3-2. Da allora a Firenze sono arrivate nove sconfitte consecutive, un tabù che la squadra di coach Chiavegatti deve assolutamente provare a sfatare, sulla scia della grande prestazione mostrata a Pesaro contro la Megabox: il gruppo è al completo, il morale è a mille, ma occhio alla neopromossa Macerata, squadra insidiosa che è a caccia della prima vittoria e che finora ha conquistato un punto importante nella prima giornata contro Cuneo.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Il Bisonte Firenze

EX: Nessuno

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Veniamo da una bella prestazione nell’ultima partita contro Vallefoglia, in cui abbiamo messo in campo un buonissimo atteggiamento sia a livello tattico che di combattività, e questa è una caratteristica che vogliamo mostrare sempre. Adesso ci aspetta un’altra battaglia, perchè in questo campionato non esistono partite facili: loro stanno cercando la prima vittoria e quindi saranno sicuramente affamate e decise a lottare su ogni pallone. Macerata ha delle buone uscite in attacco, soprattutto con ricezione buona, e lavora bene a muro-difesa con un sistema collaudato fin dalla promozione dello scorso anno. Noi dovremo entrare in campo con la voglia di spingere in tutti i fondamentali, come abbiamo fatto a Pesaro, sapendo di avere di fronte un avversario combattivo: daremo il massimo per dimostrare ancora una volta chi siamo e cosa possiamo fare ».

Isidora Kockarevic (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sappiamo che quella contro Firenze sarà una partita importante e molto impegnativa. Loro giocheranno in casa dopo una vittoria ottenuta con grande intensità a Vallefoglia, ma noi vogliamo provare a riscattare la gara con Monviso e a trovare la prima vittoria. Dovremo entrare in campo con la giusta determinazione e concentrazione fin dal primo punto, mettendo pressione con il servizio e restando unite anche nei momenti difficili ».

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Inizia una settimana intensa per la Numia Vero Volley Milano. Il primo appuntamento da segnare sul calendario è quello di mercoledì 15 ottobre quando, tra le mura amiche dell'Opiquad Arena di Monza, arriveranno le marchigiane della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di capitan Candi, grande ex della partita. Il match - valido per la terza giornata di Serie A1 Tigotà - darà la possibilità a Egonu e compagne di riscattarsi dopo la sconfitta al quinto set contro Chieri e, visti i pochi giorni di allenamento a disposizione, di affinare l'intesa e il ritmo di gioco. Il fischio d'inizio per la sfida contro le Tigri è fissato alle ore 20.30 (diretta VBTV). Due giorni dopo le rosablu di coach Lavarini partiranno alla volta del Friuli per la Supercoppa Fineco: sabato 18 ottobre alle ore 17.30 riflettori puntati sul Pala Trieste, dove le meneghine si contenderanno con le venete della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano il primo trofeo della stagione. Entrambe le squadre che calcheranno il taraflex dell'Opiquad Arena nella partita di domani sono reduci da una vittoria e una sconfitta: Milano arriva dal successo per 3-0 all'esordio con Bergamo e dalla sconfitta al quinto set contro Chieri, mentre le marchigiane vengono da due tie-break - contro Perugia e Firenze - e si presentano a Monza con dieci set nelle gambe. Sono 11 i confronti tra le due compagini (10 successi per la Numia e uno per la Megabox) con l'ultimo giocato a marzo per i Playoff Scudetto. Ritorno in terra lombarda per Sonia Candi, best blocker della scorsa Serie A1 Tigotà e grande ex di questa sfida, che ha indossato la maglia rosablu per ben sette stagioni (dal 2015 al 2018 e dal 2021 al 2024). Per Milano è invece l'assistente allenatore Andrea Mafrici ad aver allenato le biancoverdi nell'annata 2022/2023. Un match chiave dunque per le due formazioni, che scenderanno in campo con l'obiettivo di conquistare l'intera posta in palio.

PRECEDENTI: 11 (1 successo Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 10 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Vero Volley nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Andrea Mafrici a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Domani saremo di nuovo in campo per iniziare una settimana molto impegnativa e importante. A Chieri abbiamo imparato ancora qualcosa su quello che dobbiamo migliorare, sia in fase cambio palla che in fase break per aumentare il nostro livello di gioco. Già contro Vallefoglia dovremo provare a guadagnare consapevolezza direttamente in partita visto che in questo momento non c'è tanto spazio per allenare. Lotteremo con l'obiettivo di trovare una maggiore continuità e il risultato ».

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Quanto alla partita con Milano, penso soprattutto alla mia squadra: avremmo bisogno di lavorare in palestra più che di giocare ogni tre giorni, ma il calendario è questo e cercheremo di migliorare giocando. Dobbiamo trovare un ordine di gioco e degli automatismi che funzionino meglio. Siamo troppo farraginosi in attacco, ci sono poche cose che funzionano in questo momento, e quindi su questi aspetti dobbiamo migliorare tanto ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Domani sera alle ore 20,30 il palazzetto dello sport di Cervia si prepara a vivere una serata di grande volley. A calcare il taraflex saranno due mondi che si incontrano: la Omag-MT San Giovanni in Marignano, orgoglio della Romagna, e l’Imoco Conegliano, la corazzata simbolo dell’eccellenza italiana e non solo.Il sold out registrato da giorni la dice lunga: attesa, entusiasmo e la voglia di esserci, perché questa non è una semplice partita. È un evento. La Omag-MT arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha costruito, stagione dopo stagione, un’identità chiara e un gioco riconoscibile. La squadra di coach Bellano è un gruppo che unisce esperienza, freschezza e grande spirito di squadra, capace di accendere il palazzetto con energia e cuore. In campo, oltre alla tecnica, serviranno lucidità, organizzazione e la spinta di un pubblico che sa trasformare ogni scambio in un boato. Dall’altra parte della rete, Conegliano è l’avversario che tutti sognano di affrontare. Il dream team di coach Santarelli, con la stella brasiliana Gabi, la potenza di Sarah Fahr e la leadership difensiva indiscussa di Monica De Gennaro, rappresenta la perfezione costruita nel tempo: ritmo altissimo, schemi fluidi, e la capacità di cambiare volto a ogni rotazione senza perdere intensità. Un vero “gigante “del volley. Sul piano tattico, di sicuro l’Imoco Conegliano cercherà di imporre il proprio gioco veloce e a tutto campo, mentre la Omag-MT cercherà di rispondere con determinazione, solidità difensiva e la spinta dal calore dei suoi tifosi, “I Nipoti”. Al di là del risultato, la partita di mercoledì sarà una festa del volley, perché è sempre necessario continuare crescere, passo dopo passo, partita dopo partita.

EX: Serena Ortolani a Imoco Volley Conegliano nel 2015/2016, 2016/2017



Agata Tellone (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Conegliano è una delle squadre più forti del mondo (se non la più forte). Secondo me dovremmo approcciare questa gara con spensieratezza e con la voglia di imparare. Spensieratezza non significa noncuranza, ma entrare in campo con un atteggiamento positivo, senza lasciarci intimorire dalla portata dell’avversario. È un avversario da cui possiamo imparare molto su noi stesse, sul nostro gioco e con cui possiamo metterci alla prova. Purtroppo, il tempo per prepararci è poco, ma le stiamo ovviamente studiando a video. Sarà un’ottima occasione per far emergere le nostre potenzialità, e se ci divertiremo in campo, sono sicura che verrà fuori la bella pallavolo che siamo in grado di esprimere ».

Daniele Santarelli (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Resettiamo subito dopo aver vinto un’altra partita in casa ed esserci goduti le emozioni per ciò che abbiamo vissuto l’anno scorso. Quest’anno il cammino è più difficile rispetto alla scorsa stagione e dobbiamo dare di più, lo abbiamo capito. Avrò il modo di far entrare tutte quante in campo, forse domenica non era la sfida giusta: tutte si stanno impegnando a fondo e anche chi entra dalla panchina sta facendo bene, servirà un po’ di tempo per amalgamare tutto e trovare nuove energie mentali e fisiche. Tra pochissimo giocheremo anche un trofeo, ho fatto assaporare il campo un po’ alle altre, ma è fondamentale non sbagliare la partita di domani e portare a casa i 3 punti per arrivare pronti alla Supercoppa di sabato ».

Honda Cuneo Granda Volley - Savino Del Bene Scandicci

Dopo la sfida contro la regina del mondo Conegliano, la Honda Cuneo Granda Volley viaggia verso il secondo big match consecutivo: la prima casalinga della stagione sarà contro la Savino del Bene Scandicci. Fischio d’inizio mercoledì 15 settembre alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo: diretta su VBTV. Le Gatte sono reduci dalla sconfitta in casa di Conegliano, mentre le toscane guardano tutti dalla vetta della classifica.



PRECEDENTI: 14 (4 successi Honda Cuneo Granda Volley, 10 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Agnese Cecconello a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021; Binto Diop a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024; Linda Magnani a Savino Del Bene Scandicci nel 2024/2025; Giulia Mancini a Honda Cuneo Granda Volley nel 2018/2019

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley): « Sarà un’emozione enorme giocare la prima nel nostro palazzetto, perché è uno dei più belli d’Italia. Abbiamo voglia di giocare una partita importante contro un avversario di altissimo livello. I nostri tifosi ci seguono ovunque e speriamo di vederli numerosi anche mercoledì. Veniamo da una partita difficile, contro la squadra Campione del Mondo, in cui abbiamo avuto momenti difficili. Tuttavia ci sono stati attimi di ottimo gioco e, come successo a Macerata, nel terzo set abbiamo trovato la forza di provare ad allungare una partita complicata. Credo che dovremo portare con noi quell’energia, quell’aggressività e quella caparbietà avute nel finale con Conegliano ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Mercoledì inizierà un vero e proprio tour de force che ci porterà a giocare ogni tre giorni per un periodo piuttosto lungo. Sarà quindi fondamentale migliorare quegli aspetti che non hanno funzionato nella gara di sabato contro Perugia. L’attacco ha fatto un passo avanti, ma siamo stati un po’ più carenti nella fase di muro-difesa. Affronteremo un avversario che, come noi, ha cambiato molto durante l’estate. Cuneo è una squadra che sta cercando il giusto equilibrio, ruotando spesso i giocatori e provando diverse soluzioni anche nei ruoli. Dovremo quindi essere bravi a rimanere concentrati su ciò che dobbiamo fare noi, senza farci condizionare troppo dalle loro scelte. Mi aspetto una partita complicata: Cuneo arriva da due trasferte consecutive e giocherà la prima gara in casa, quindi avrà sicuramente grande motivazione. Dal canto nostro, dobbiamo dare continuità ai risultati e cercare di aggiungere ogni volta qualcosa in più al nostro gioco. Massima attenzione, perché questo inizio di stagione ha già dimostrato quanto il rischio sia sempre dietro l’angolo. Mi aspetto una squadra determinata, pronta a fare tutto il possibile per portare a casa la vittoria ».

PROGRAMMA E ARBITRI 3ª GIORNATA DI ANDATA-

Mercoledì: 15 ottobre 2025, ore 19.15

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Lot Dominga, Santoro Angelo

Mercoledì: 15 ottobre 2025, ore 20.00

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Zavater Marco, Cavalieri Alessandro Pietro

Mercoledì: 15 ottobre 2025, ore 20.30

Eurotek Laica Uyba – Bergamo Arbitri: Carcione Vincenzo, Papadopol Veronica Mioara

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Luciani Ubaldo, Caretti Stefano

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Zanussi Umberto, Jacobacci Sergio

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Saltalippi Luca, Verrascina Antonella

Honda Cuneo Granda Volley - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Rossi Alessandro, Goitre Mauro

LA CLASSIFICA-

Igor Gorgonzola Novara 6, Savino Del Bene Scandicci 6, Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 5, Reale Mutua Fenera Chieri '76 5, Numia Vero Volley Milano 4, Wash4green Monviso Volley 3, Bergamo 3, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3, Il Bisonte Firenze 2, Honda Cuneo Granda Volley 2, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1, Eurotek Laica Uyba 1, Cbf Balducci Hr Macerata 1, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 0.