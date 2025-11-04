VILLORBA (TREVISO) - La sfida fra la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano. Le due corazzate del volley femminile italiano saranno di fronte domani al Pala Verde di Villorba (ore 20.30) nel recupero della 4a di andata, match rinviato proprio per consentire alle due formazioni di sfidarsi nella Supercoppa che ha poi fatto registrare il trionfo di Egonu e soci. La gara sarà trasmessa in diretta Rai Sport e VBTV dalle 20.30. Prevista la presenza di oltre cinquemila spettatori.

Un confronto diventato un classica della pallavolo italiana nelle ultime stagioni, ma che mai come quest’anno si prospetta lungo, equilibrato ed emozionante. In testa alla classifica con 20 punti, la squadra di coach Santarelli è l’unica ancora imbattuta in Serie A1 Tigotà ed è in netta crescita dopo qualche difficoltà iniziale, nonostante la pesante assenza di Zhu Ting. Due le sconfitte per le ragazze di coach Lavarini, ma solo quattro punti di distanza dalla capolista e un trofeo che è valso e varrà tanto non solo per la bacheca, quanto per la convinzione di un gruppo nuovo che vuole stupire.

Ma il campo sarà sempre l’unico giudice della contesa. Inutile elencare la parata di stelle, campionesse olimpiche e mondiali, campionesse europee e del mondo per club, pronte a calcare il taraflex del palazzetto trevigiano. Sicuramente, molti occhi saranno puntati su Paola Egonu ed Isabelle Haak, due assolute protagoniste dell’ottobre di Serie A. Da un lato l’azzurra, 150 punti in campionato, attrice principale della Supercoppa con 10 punti al tie-break e il titolo di MVP; dall’altro la svedese, 140 punti ma ben cinque premi MVP nelle prime sei gare giocate in Regular Season. Di contorno, per modo di dire, altre cinque campionesse mondiali come Sarah Fahr, Monica De Gennaro, Anna Danesi, Eleonora Fersino e Benedetta Sartori, una superstar globale come Gabi, giovanissime in rampa di lancio come Hena Kurtagic e Fatoumatta Sillah. Una sfida tra titane che mostrerà il meglio della pallavolo femminile di Serie A.

PRECEDENTI: 42 (36 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 6 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nika Daalderop a Vero Volley nel 2023/2024, 2024/2025; Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Khalia Lanier a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024, 2024/2025

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sarà una partita bella contro un avversario forte, ci hanno già battuto quest’anno e hanno fatto vedere di che pasta sono sono fatte. Stanno disputando un buon campionato dopo aver inserito nuove giocatrici e le rientranti dal mondiale. Ci aspetta una sfida difficile, scenderanno in campo tante giocatrici che hanno giocato con noi in passato. Sarà una bella partita e sarà fortunato chi potrà assistere al match. Siamo in un buon momento, dobbiamo proseguire nel nostro cammino migliorandoci ogni giorno, ma sappiamo che non è facile, abbiamo poco tempo per allenarci. L’atteggiamento è quello giusto, abbiamo voglia di dimostrare sempre qualcosa in più. Speriamo che il nostro pubblico ci trascini verso la vittoria, vogliamo tenere la testa della classifica, che sarebbe già un buon risultato visto il momento della stagione ».

Stefano Lavarini (Numia Vero Volley Milano)- « Conegliano non ha bisogno di presentazioni. In questi pochi giorni, come sempre, ci concentreremo su quello che possiamo migliorare per rendere ancora più efficace il nostro gioco. Nelle ultime gare abbiamo mosso dei passi in avanti, ogni volta su un aspetto diverso. Dovremo mettere insieme questi feedback positivi per giocare una gara di alto livello, prendendoci qualche rischio per destabilizzare il loro ottimo sistema di gioco ».

Mercoledì 5 novembre 2025, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Pozzato Andrea, Luciani Ubaldo