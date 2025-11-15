Tuttosport.com
Novara supera Milano davanti a 12667 spettatori

All' Unipol Forum di Assago record assoluto di presenze sugli spalti per una partita di pallavolo femminile italiana. La squadra di Bernardi va avanti, si fa rimontare, poi inchioda Egonu e compagne nel tie break. 2-3 (20-25; 25-27; 25-17; 25-17; 11-15) il risultato finale di una partita ricca di emozioni
9 min
NumiaIgor Gorgonzola
Novara supera Milano davanti a 12667 spettatori

MILANO-Si spegne sul più bello la rimonta della Numia Vero Volley Milano che, davanti ai 12667 dell'Unipol Forum - record di spettatori per una partita di pallavolo femminile italiana - cede alla Igor Gorgonzola Novara, nell'anticipo della 10a giornata, con il punteggio di 2-3 (20-25; 25-27; 25-17; 25-17; 11-15). Una sfida che ha regalato emozioni quella andata in scena ad Assago: nei primi due parziali è stata la Igor a condurre il gioco, con una Milano sempre in scia che non è riuscita però a sfruttare le occasioni a suo favore. Terza e quarta frazione a senso unico, con un monologo della Numia che, grazie ad una super Egonu e alla subentrata Kurtagic, è riuscita a pareggiare il computo dei set portando la partita al tie-break. Nel parziale decisivo è mancata a Vero Volley l'aggressività che l'aveva contraddistinta nei set precedenti e a trionfare è stata dunque Novara, che esce dall'Unipol Forum con due preziosi punti. MVP del match la giapponese Ishikawa, a referto con 13 palloni, mentre la top scorer di serata è Paola Egonu che con i suoi 31 punti non è bastata alle meneghine per conquistare la vittoria. Nota positiva di serata il ritorno di Hena Kurtagic, schierata a partire dal terzo parziale e decisiva a muro e in attacco.

Sestetto confermato per la Numia Vero Volley Milano che schiera la diagonale Bosio-Egonu, Lanier e Piva in posto quattro, al centro Danesi e Sartori e Fersino libero. La Igor Gorgonzola risponde con Cambi in cabina di regia e Mims sulla sua diagonale, le bande Alsmeier e Ishikawa; la coppia di centrali è composta da capitan Bonifacio e Baijens, De Nardi libero.

Equilibrio in avvio di partita, con Novara a trovare il primo break che vale il 2-4; mantiene il +2 di vantaggio la Igor, ma Milano ricuce prontamente il divario portandosi sull'8-8. Prosegue punto a punto il set con i terminali di attacco meneghini e piemontesi sempre efficaci. La situazione si ribalta: è Vero Volley - con Piva ed Egonu - ad aver preso in mano il controllo e ad essere avanti di due (13-11). Mims tiene in scia la Igor Gorgonzola che insegue una Numia trascinata da Paola Egonu, che nel momento decisivo del set fa registrare il punto del 20-18. La formazione di coach Bernardi ritrova prima la parità e poi il sorpasso sul 20-21, con la panchina di Milano che spende il doppio cambio inserendo la diagonale Miner-Akimova. Nulla può Milano che vede scappare le piemontesi sul +4 (20-24); il monster block di Baijens chiude il set 20-25. 

Anche ad inizio secondo parziale è Novara ad avere le redini del gioco, grazie a una prestazione positiva da parte delle sue attaccanti, su tutte Alsmeier e Ishikawa; il 2-5 costringe coach Lavarini a chiamare la sospensione per provare ad interrompere la corsa avversaria. Tre le lunghezze da recuperare per la Numia (7-10) che si porta prima sul -1 e poi aggancia sull'11-11. L'attacco di Lanier porta avanti le sue per la prima volta nel set (14-13); botta e risposta tra le due compagini con il cambio palla a favore di Egonu e compagne, ma la Igor - con capitan Bonifacio e un'Ishikawa in grande spolvero - risponde presente e vola sul 18-20. Ricuce lo strappo Vero Volley che, con un parziale di 4-0, trova l'aggancio sul 22-22. Finale di frazione infuocato: è Milano a trovare la palla set, ma Novara allunga ai vantaggi. La Igor - dopo aver annullato due set point - ha l'occasione di portarsi sullo 0-2. A mettere fine al set è ancora una volta un muro - della neo-entrata Herbots - che chiude 25-27.

Nel terzo set si rivede Kurtagic nel sestetto di Milano, che entra in campo in un set che vale il dentro o fuori. Capitan Egonu - efficace in attacco e presente in difesa - prende per mano le sue che conducono il set con due punti di vantaggio (8-6). Le Zanzare si riportano a contatto e con una super Ishikawa trovano l'allungo sul 9-11. Subito incisiva la centrale serba che mette a segno due monster block che tengono viva la Numia (13-13). Cambia atteggiamento Milano che, con un gioco ritrovato grazie ad una buona fase di muro e difesa e con Lanier e Egonu sugli scudi, trova il +4 che vale il 19-15 e che costringe coach Bernardi ad interrompere il match. Al rientro in campo è dominio Milano: il turno al servizio della ex Bosio è decisivo - due ace per lei - e gli attacchi di Egonu regalano alle meneghine il set point. L'errore in battuta delle ospiti permette alle ragazze di Lavarini di chiudere 25-17 e di riaprire il match portandosi sull'1-2. 

Show a muro della Numia Vero Volley ad inizio quarto set che con tre monster block consecutivi - uno di Egonu e due di Danesi - vola sul 4-1. Cambi in arrivo dalla panchina piemontese che inserisce Herbots su Mims. Sale in cattedra capitan Egonu che con tre ace dai nove metri fa toccare quota 11-3 per Milano. Protagonista del set la centrale Kurtagic, che tra primi tempi e muri ha ridato nuova linfa alle sue compagne. Prova a ridurre lo svantaggio Novara che con una positiva Herbots e i monster block di capitan Bonifacio insegue le avversarie (12-9). Novara con Herbots si mantiene in scia, ma un altro buon turno al servizio di Egonu e una ritrovata Piva fanno volare Milano sul 19-13. La corsa meneghina continua a gonfie vele: replicato il parziale del set precedente (25-17) e partita riaperta. A decidere l'esito della sfida sarà il tie-break.

Botta e risposta nel quinto e decisivo set, con il muro di Milano che risulta sempre incisivo. Il primo vantaggio meneghino arriva sul 5-4, ma le Zanzare sono sempre presenti e con i muri di Ishikawa e Baijens si mantengono a contatto. Al cambio campo il punteggio sorride alla Numia Vero Volley (8-7) che subisce però il turno al servizio di Cambi: l'ace della regista riporta avanti le sue (8-9). Novara si porta sul 9-11 e lo staff di Milano interrompe il gioco per provare a spezzare il ritmo avversario. La Igor Gorgonzola non si ferma e conquista quattro match point: la Numia ne annulla uno ma la partita è di Novara (11-15). 

I protagonisti-

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Abbiamo lasciato per strada due punti. Nel secondo set abbiamo avuto la palla per vincere, ed è chiaro che quando giochi contro queste squadre non puoi permetterti così tante leggerezze com'è accaduto stasera. Di positivo c'è sicuramente la reazione del terzo e quarto set, in cui abbiamo giocato una pallavolo di altissimo livello. Dobbiamo ripartire da lì, abbiamo degli spunti su cui lavorare. In questo momento c'è rammarico, vanno fatti i complimenti a Novara. È stato davvero emozionante giocare davanti a tutte queste persone e credo che per loro sia stato un grande spettacolo. Un grazie enorme da parte di tutte noi perché è stata veramente una serata da ricordare ».

Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono orgogliosa della mia squadra, abbiamo conquistato una vittoria importantissima, contro un avversario fortissimo e in un contesto spettacolare in cui è stato davvero bellissimo giocare. Siamo partite benissimo, loro erano in difficoltà ma a un certo punto son cresciute tanto in battuta e in attacco e hanno cambiato l'inerzia della partita. Nel tie-break abbiamo messo in campo tutto il cuore che avevamo: volevamo fortemente uscire dal campo con una vittoria e ce l'abbiamo fatta ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (20-25; 25-27; 25-17; 25-17; 11-15)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Bosio 6, Pietrini, Sartori 3, Danesi 8, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 15, Egonu 31, Akimova, Piva 13, Fersino (L). N. E.: Gelin, Modesti (L). All. Lavarini.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 4, Herbots 13, Squarcini, De Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier 12, Ishikawa 13, Mims 6, Bonifacio 12, Carraro, Baijens 13, Melli. N.E.: Tolok, Costantini. All. Bernardi.
ARBITRI: Goitre, Rossi

Durata set: 29', 31', 26', 23', 19'. Tot: 140′. 

MVP: Mayu Ishikawa (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 12667
 

