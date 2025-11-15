Novara supera Milano davanti a 12667 spettatori

MILANO- Si spegne sul più bello la rimonta della Numia Vero Volley Milano che, davanti ai 12667 dell'Unipol Forum - record di spettatori per una partita di pallavolo femminile italiana - cede alla Igor Gorgonzola Novara, nell'anticipo della 10a giornata, con il punteggio di 2-3 (20-25; 25-27; 25-17; 25-17; 11-15). Una sfida che ha regalato emozioni quella andata in scena ad Assago: nei primi due parziali è stata la Igor a condurre il gioco, con una Milano sempre in scia che non è riuscita però a sfruttare le occasioni a suo favore. Terza e quarta frazione a senso unico, con un monologo della Numia che, grazie ad una super Egonu e alla subentrata Kurtagic, è riuscita a pareggiare il computo dei set portando la partita al tie-break. Nel parziale decisivo è mancata a Vero Volley l'aggressività che l'aveva contraddistinta nei set precedenti e a trionfare è stata dunque Novara, che esce dall'Unipol Forum con due preziosi punti. MVP del match la giapponese Ishikawa, a referto con 13 palloni, mentre la top scorer di serata è Paola Egonu che con i suoi 31 punti non è bastata alle meneghine per conquistare la vittoria. Nota positiva di serata il ritorno di Hena Kurtagic, schierata a partire dal terzo parziale e decisiva a muro e in attacco.

Sestetto confermato per la Numia Vero Volley Milano che schiera la diagonale Bosio-Egonu, Lanier e Piva in posto quattro, al centro Danesi e Sartori e Fersino libero. La Igor Gorgonzola risponde con Cambi in cabina di regia e Mims sulla sua diagonale, le bande Alsmeier e Ishikawa; la coppia di centrali è composta da capitan Bonifacio e Baijens, De Nardi libero.



Equilibrio in avvio di partita, con Novara a trovare il primo break che vale il 2-4; mantiene il +2 di vantaggio la Igor, ma Milano ricuce prontamente il divario portandosi sull'8-8. Prosegue punto a punto il set con i terminali di attacco meneghini e piemontesi sempre efficaci. La situazione si ribalta: è Vero Volley - con Piva ed Egonu - ad aver preso in mano il controllo e ad essere avanti di due (13-11). Mims tiene in scia la Igor Gorgonzola che insegue una Numia trascinata da Paola Egonu, che nel momento decisivo del set fa registrare il punto del 20-18. La formazione di coach Bernardi ritrova prima la parità e poi il sorpasso sul 20-21, con la panchina di Milano che spende il doppio cambio inserendo la diagonale Miner-Akimova. Nulla può Milano che vede scappare le piemontesi sul +4 (20-24); il monster block di Baijens chiude il set 20-25.



Anche ad inizio secondo parziale è Novara ad avere le redini del gioco, grazie a una prestazione positiva da parte delle sue attaccanti, su tutte Alsmeier e Ishikawa; il 2-5 costringe coach Lavarini a chiamare la sospensione per provare ad interrompere la corsa avversaria. Tre le lunghezze da recuperare per la Numia (7-10) che si porta prima sul -1 e poi aggancia sull'11-11. L'attacco di Lanier porta avanti le sue per la prima volta nel set (14-13); botta e risposta tra le due compagini con il cambio palla a favore di Egonu e compagne, ma la Igor - con capitan Bonifacio e un'Ishikawa in grande spolvero - risponde presente e vola sul 18-20. Ricuce lo strappo Vero Volley che, con un parziale di 4-0, trova l'aggancio sul 22-22. Finale di frazione infuocato: è Milano a trovare la palla set, ma Novara allunga ai vantaggi. La Igor - dopo aver annullato due set point - ha l'occasione di portarsi sullo 0-2. A mettere fine al set è ancora una volta un muro - della neo-entrata Herbots - che chiude 25-27.

Nel terzo set si rivede Kurtagic nel sestetto di Milano, che entra in campo in un set che vale il dentro o fuori. Capitan Egonu - efficace in attacco e presente in difesa - prende per mano le sue che conducono il set con due punti di vantaggio (8-6). Le Zanzare si riportano a contatto e con una super Ishikawa trovano l'allungo sul 9-11. Subito incisiva la centrale serba che mette a segno due monster block che tengono viva la Numia (13-13). Cambia atteggiamento Milano che, con un gioco ritrovato grazie ad una buona fase di muro e difesa e con Lanier e Egonu sugli scudi, trova il +4 che vale il 19-15 e che costringe coach Bernardi ad interrompere il match. Al rientro in campo è dominio Milano: il turno al servizio della ex Bosio è decisivo - due ace per lei - e gli attacchi di Egonu regalano alle meneghine il set point. L'errore in battuta delle ospiti permette alle ragazze di Lavarini di chiudere 25-17 e di riaprire il match portandosi sull'1-2.

Show a muro della Numia Vero Volley ad inizio quarto set che con tre monster block consecutivi - uno di Egonu e due di Danesi - vola sul 4-1. Cambi in arrivo dalla panchina piemontese che inserisce Herbots su Mims. Sale in cattedra capitan Egonu che con tre ace dai nove metri fa toccare quota 11-3 per Milano. Protagonista del set la centrale Kurtagic, che tra primi tempi e muri ha ridato nuova linfa alle sue compagne. Prova a ridurre lo svantaggio Novara che con una positiva Herbots e i monster block di capitan Bonifacio insegue le avversarie (12-9). Novara con Herbots si mantiene in scia, ma un altro buon turno al servizio di Egonu e una ritrovata Piva fanno volare Milano sul 19-13. La corsa meneghina continua a gonfie vele: replicato il parziale del set precedente (25-17) e partita riaperta. A decidere l'esito della sfida sarà il tie-break.



Botta e risposta nel quinto e decisivo set, con il muro di Milano che risulta sempre incisivo. Il primo vantaggio meneghino arriva sul 5-4, ma le Zanzare sono sempre presenti e con i muri di Ishikawa e Baijens si mantengono a contatto. Al cambio campo il punteggio sorride alla Numia Vero Volley (8-7) che subisce però il turno al servizio di Cambi: l'ace della regista riporta avanti le sue (8-9). Novara si porta sul 9-11 e lo staff di Milano interrompe il gioco per provare a spezzare il ritmo avversario. La Igor Gorgonzola non si ferma e conquista quattro match point: la Numia ne annulla uno ma la partita è di Novara (11-15).

I protagonisti-

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Abbiamo lasciato per strada due punti. Nel secondo set abbiamo avuto la palla per vincere, ed è chiaro che quando giochi contro queste squadre non puoi permetterti così tante leggerezze com'è accaduto stasera. Di positivo c'è sicuramente la reazione del terzo e quarto set, in cui abbiamo giocato una pallavolo di altissimo livello. Dobbiamo ripartire da lì, abbiamo degli spunti su cui lavorare. In questo momento c'è rammarico, vanno fatti i complimenti a Novara. È stato davvero emozionante giocare davanti a tutte queste persone e credo che per loro sia stato un grande spettacolo. Un grazie enorme da parte di tutte noi perché è stata veramente una serata da ricordare ».

Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono orgogliosa della mia squadra, abbiamo conquistato una vittoria importantissima, contro un avversario fortissimo e in un contesto spettacolare in cui è stato davvero bellissimo giocare. Siamo partite benissimo, loro erano in difficoltà ma a un certo punto son cresciute tanto in battuta e in attacco e hanno cambiato l'inerzia della partita. Nel tie-break abbiamo messo in campo tutto il cuore che avevamo: volevamo fortemente uscire dal campo con una vittoria e ce l'abbiamo fatta ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (20-25; 25-27; 25-17; 25-17; 11-15)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Bosio 6, Pietrini, Sartori 3, Danesi 8, Kurtagic 8, Cagnin, Lanier 15, Egonu 31, Akimova, Piva 13, Fersino (L). N. E.: Gelin, Modesti (L). All. Lavarini.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 4, Herbots 13, Squarcini, De Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier 12, Ishikawa 13, Mims 6, Bonifacio 12, Carraro, Baijens 13, Melli. N.E.: Tolok, Costantini. All. Bernardi.

ARBITRI: Goitre, Rossi

Durata set: 29', 31', 26', 23', 19'. Tot: 140′.

MVP: Mayu Ishikawa (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 12667

