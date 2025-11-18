Conegliano-Busto e Scandicci-Monviso in campo per la 1a di ritorno

MILANO- Due anticipi della 1a di ritorno riempiranno i palazzetti dell'A1 Femminile mercoledì 19 novembre. Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci saranno in campo rispettivamente contro l'Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio e contro la Wash4Green Monviso per poter essere libere da impegni dal 9 al 14 dicembre per partecipare al Mondiale per Club,di San Paolo in Brasile

A livello regolamentare, fondamentale una specifica: i punti conquistati in queste due partite non saranno tenuti in considerazione per l’accesso alla Coppa Italia, trattandosi di due partite fuori dal perimetro del girone d’andata.

Sarà la squadra di coach Santarelli la prima a scendere in campo domani, mercoledì 19 novembre, dalle ore 20 (diretta DAZN e VBTV): avversaria al Palaverde l’Eurotek Laica Uyba, che all’andata rese molto complicata la vita delle trevigiane. Di fatto, il punto strappato dalle bustocche di coach Barbolini è l’unico perso da Conegliano nelle prime dieci giornate, per questo servirà massima attenzione da parte delle padrone di casa, anche perché Busto Arsizio arriva da due vittorie consecutive nelle ultime giornate. Diverse le ex dell’incontro: da Joanna Wolosz, scoperta dalla società bustocca, a Alessia Gennari, Katja Eckl e Nanami Seki, tutte e tre protagoniste in maglia gialloblu negli ultimi anni.

Al Pala BigMat, le ragazze di coach Gaspari saranno invece impegnate alle 20.30 (esclusiva VBTV) contro la Wash4Green Monviso Volley di coach Marchiaro. Due squadre uscite con un k.o. nell’ultima giornata, Scandicci per mano di Conegliano e Pinerolo a causa di Bergamo. All’andata, fu successo delle toscane al Pala Bus Company per 1-3. Un ulteriore stimolo per le pinelle riguarda i precedenti: in otto confronti, le piemontesi non sono mai riuscite a vincere più di un set contro le toscane.

LE DUE SFIDE-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Eurotek Laica Uyba

Nel mezzo di una Regular Season piena di impegni e di un cammino con soli successi finora, la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano affronta l’Eurotek Laica UYBA per l’anticipo della 14a giornata della stagione regolare di Serie A1 Tigotà. Si gioca già la prima di ritorno, Wolosz e compagne andranno in Brasile a dicembre a disputare il Mondiale per Club e non potranno giocare il campionato nella data pre-stabilita (14 dicembre). Le Pantere hanno già affrontato Busto Arsizio il 6 ottobre nella prima partita stagionale, alla E-Work Arena con vittoria al tie break in rimonta. La prima di 11 vittorie consecutive che la Prosecco DOC A.Carraro Imoco ha ottenuto in campionato, che valgono per la squadra di coach Santarelli il primato solitario della A con 32 punti e il platonico titolo di campione d’inverno. Le Farfalle di coach Enrico Barbolini invece sono ottave in graduatoria con 12 punti, frutto di 4 vittorie (domenica la prima esterna a Firenze con Il Bisonte) e 6 sconfitte. PRECEDENTI ED EX: Sarà il 45° incontro tra le due formazioni, per 33 volte hanno avuto la meglio le gialloblù. Occasione per il pubblico gialloblù per riabbracciare tante ex rimaste nel cuore del tifo del Palaverde: Alessia Gennari torna per la prima volta da avversaria, ha vinto 8 trofei tra il 2022 e il 2024; Nanami Seki e Katja Eckl erano Pantere nella scorsa stagione e hanno contribuito ai 5 successi dell’”All-In”, la seconda è cresciuta nel vivaio dell’Imoco Next Gen, come la schiacciatrice Valeria Battista. Capitan Asia Wolosz ha vestito la maglia delle Farfalle, dal 2013 al 2015, mentre il vice Tommaso Barbato ha lavorato nello staff tecnico dell’UYBA per 4 stagioni, dal 2014 al 2018.

PRECEDENTI: 42 (32 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 10 successi Eurotek Laica Uyba

EX: Joanna Wolosz a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015; Katja Eckl a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2024/2025; Alessia Gennari a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024; Nanami Seki a Imoco Volley Conegliano nel 2024/2025 - Allenatori: Tommaso Barbato a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sembra essere passata una vita dalla partita di andata, invece era solo un mese e mezzo fa. Abbiamo giocato una quantità incredibile di partite. Con l’infortunio di Boldini loro sono cambiati, hanno dovuto effettuare delle modifiche al sestetto. Avremo l’enorme piacere di rivedere Sena (Seki) e Katja Eckl, le conosciamo bene, ma in questo momento dobbiamo pensare solo a noi. Non dobbiamo ripetere gli stessi errori che abbiamo commesso a Busto Arsizio all'esordio, ma anche noi siamo diversi dopo 11 partite di campionato, non solo loro. Non sarà facile giocare contro di loro è una squadra giovane, imprevedibile, avversaria ostica che arriva in una settimana intensa in cui affronteremo anche Firenze sabato. È un tour de force continuo, perchè martedì arriverà la prima di Champions, poi le trasferte di Perugia e Dresda e nessuna di queste partite sarà semplice. Però noi dobbiamo spingere in ogni occasione dovremo sempre ottenere risultato, non c’è mai una gara in cui possiamo sederci o permetterci di abbassare l’attenzione. Tutte le squadre vanno rispettate e studiate nel modo migliore, quest'anno in maniera particolare, io per primo dovrò dare il buon esempio, sono il responsabile del gruppo ».

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)- « Siamo tornati da Firenze con tre ottimi punti ottenuti su un campo sempre complicato, non solo per noi. Ci ha fatto bene non solo per la classifica ma anche per l'umore. Ora c'è Conegliano, che non ha bisogno di presentazioni, è una delle squadre più forti del mondo: cerchiamo di raccogliere tutti gli stimoli che una sfida come questa può presentare, consapevoli della nostra voglia di fare bene e anche naturalmente del valore dell'avversario. Ce la metteremmo tutta per metterla in difficoltà, sappiamo che sarà una montagna dura da affrontare, ma siamo ben attrezzati per scalare anche le montagne più impervie ».

Savino Del Bene Scandicci - Wash4green Monviso Volley

Il girone di andata della Serie A1 2025-2026 è (quasi) finito, prima della fine delle partite della prima parte di stagione, la Savino Del Bene Volley giocherà domani, mercoledì 19 novembre, il primo turno del girone di ritorno. Per il 14esimo turno di Serie A1 la Savino Del Bene Volley infatti giocherà in anticipo la sfida contro la Wash4green Monviso Volley. Il turno inizialmente previsto per il week end del 14 dicembre, vede la formazione di coach Gaspari chiamata ad anticipare la sfida per via della prossima partecipazione al Mondiale per Club. La partita si giocherà alle 20.30 al Pala BigMat di Firenze, con la Savino Del Bene Volley che, reduce dalla sconfitta 3-1 incassata domenica in casa di Conegliano, cercherà di rialzarsi e di tornare alla vittoria, contro una Wash4green Monviso Volley che ha bisogno di punti per risollevarsi dal terzultimo posto in classifica.

PRECEDENTI: 8 (8 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Nessuno

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Ci troviamo di fronte a un avversario che abbiamo già incontrato questa stagione, la affrontiamo in una situazione anomala dovuta al mondiale per club. Veniamo da una partita molto impegnativa con Conegliano e dobbiamo ripartire subito. Questa gara sarà valida per il girone di ritorno della stagione, ma è molto importante ripartire bene in casa, anche perché da adesso in avanti, fino al Mondiale per Club, giocheremo ogni tre giorni, quindi sarà importante approcciare la gara subito bene, sapendo che Monviso forse non sta affrontando un andamento costante, però ha delle giocatrici con mezzi fisici notevoli come Malual, la stessa Davyskiba e una D'Odorico in crescita, oltre a tre centrali molto importanti. Quindi per noi sarà fondamentale spostare Battistoni e Bridi dal centro rete e mettere organizzazione muro difesa per limitarli il più possibile ».

Rebecca Scialanca (Wash4green Monviso Volley)- « Sappiamo che andremo ad incontrare una squadra ostica e strutturata che in questo momento vuole riscattarsi dopo l’ultima giornata. Sicuramente da parte nostra non gli renderemo facile la partita, siamo consapevoli delle nostre potenzialità e cercheremo di dimostrarlo nel miglior modo possibile ».

ANTICIPI 1ª GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì: 19 novembre 2025, ore 20.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Marconi Michele, Salvati Serena

Mercoledì: 19 novembre 2025, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Jacobacci Sergio, Puecher Andrea