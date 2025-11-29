Cuneo-Novara e Perugia-Conegliano nel sabato di A1

Uno di questi sarà l’obiettivo dell’Honda Cuneo Granda Volley, che inaugurerà il fine settimana sabato 29 novembre alle 15.30 contro l’Igor Gorgonzola Novara. Con 12 punti, le gatte sono attualmente al nono posto, a -1 dall’ottavo della Megabox Ond. Savio Vallefoglia che, esattamente ventiquattr’ore dopo, affronterà sempre in Piemonte la Wash4Green Monviso Volley del nuovo coach Giuseppe Nica, penultima con 10 punti. Entrambe le sfide saranno in diretta su Rai Sport e VBTV.

Il derby piemontese non sarà l’unico anticipo previsto visto che, alle 20.30 del sabato, la Bartoccini-Mc Restauri Perugia ospiterà la capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, reduce dall’epico tie-break di Champions League. Come le pantere, anche la Numia Vero Volley Milano arriverà al weekend carica di energie positive dopo il successo europeo, energie che saranno fondamentali nella contesa lombarda di domenica alle ore 17 contro l’Eurotek Laica Uyba, sesta ma con il punto ottenuto contro Conegliano nell’anticipo della quattordicesima giornata che non verrà considerato per la qualificazione alla coppa. Un derby regionale che sarà anche la partita delle ex: Lavarini, Piva, Sartori e Bosio da un lato, Obossa e Gennari (e l’infortunata Boldini) dall’altro. Entrambi i confronti saranno in diretta su DAZN e VBTV.

Sempre alle 17 di domenica tre partite in esclusiva su VBTV. Il fanalino di coda Omag-MT San Giovanni in M.no accoglierà la Reale Mutua Fenera Chieri, che come la Savino Del Bene Scandicci, di scena in casa della Cbf Balducci Hr Macerata, ha esordito con un successo nelle coppe europee di giovedì sera. Infine, scontro diretto importante in ottica Coppa Italia tra Il Bisonte Firenze e Bergamo.

Nel prepartita, prevista su tutti i campi l’attività di sensibilizzazione organizzata dalla FIPAV e dalle Leghe di Serie A in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

TUTTE LE SFIDE-

Honda Cuneo Granda Volley - Igor Gorgonzola Novara

La Honda Cuneo Granda Volley torna in campo fra le mura amiche dopo una settimana di preparazione: le Gatte saranno protagoniste nel derby contro la Igor Gorgonzola Novara. Si parte sabato 29 novembre alle 15:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su Rai Sport e VBTV. Le biancorosse hanno ripreso a muovere la classifica, che resta cortissima, grazie al punto conquistato a Bergamo, occupando ora il nono posto. Novara invece si trova in quinta piazza all’inseguimento delle migliori ed è reduce dalle fatiche polacche di coppa.

PRECEDENTI: 19 (4 successi Honda Cuneo Granda Volley, 15 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Noemi Signorile a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016; Carlotta Cambi a Honda Cuneo Granda Volley nel 2019/2020; Federica Squarcini a Honda Cuneo Granda Volley nel 2021/2022

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « Veniamo da due settimane in cui siamo finalmente riusciti a lavorare tanto e abbiamo chiuso tutti quei problemi che ci avevano messo in difficoltà nell'ultimo periodo. Arriviamo dalla partita di Bergamo, in cui le ragazze hanno disputato un grande match. Con questa energia ci prepariamo ad affrontare questa sfida difficilissima contro una squadra costruita per vincere, in particolare dopo il rientro di Tolok. Noi però abbiamo vissuto due settimane con tanta energia ed è salita tanto la qualità del lavoro. Siamo pronti per un derby davanti al nostro bellissimo pubblico e per noi sarà una finale, come ogni partita ».

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo reduci da risultati e prestazioni importanti, non abbiamo un attimo di sosta e questo ovviamente pesa ma in questo momento dobbiamo stringere i denti perché ogni punto e ogni set possono pesare molto sul nostro cammino. Ci aspetta una partita molto delicata, contro un avversario che sta facendo bene e contro cui servirà grande attenzione e la giusta aggressività fin dalla prima battuta anche perché loro in casa danno il meglio di sé. So bene che quel palazzetto può fare la differenza, ci ho giocato una stagione, la mia prima da titolare in A1, e ho un ottimo ricordo del club e delle persone che ho incontrato, a molte delle quali sono tutt'ora legata ».

Numia Vero Volley Milano - Eurotek Laica Uyba

Ultimo impegno del girone di andata per la Numia Vero Volley Milano, che domenica 30 novembre alle 17.00 scenderà sul taraflex dell'Allianz Cloud per il derby lombardo contro la Eurotek Laica Uyba. Un match cruciale per entrambe le squadre in ottica Coppa Italia: alla Numia serve una vittoria a punteggio pieno per essere sicura di ottenere il miglior piazzamento possibile, mentre per le Farfalle - ancora non matematicamente certe della qualificazione - sarà importante riuscire a guadagnare dei punti per rimanere in corsa. Gli accoppiamenti saranno resi noti solo al termine del girone di andata, che si chiuderà nel weekend del 6/7 dicembre. La sfida contro le bustocche vale il secondo impegno settimanale per Egonu e compagne, reduci dal positivo esordio in Champions League contro l'Olympiacos, dove coach Lavarini ha cambiato le pedine del suo scacchiere dando spazio anche alla panchina. La partita, visibile su DAZN e VBTV, vedrà scendere in campo tante atlete che hanno militato in entrambe le squadre: per Milano sono fresche ex della sfida la schiacciatrice Rebecca Piva e Benedetta Sartori, compagne a Busto dal 2023 al 2025. Anche la regista Bosio ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2013/14; anche coach Lavarini è un ex, e ha allenato la Uyba nel 2019/20. Tra le Farfalle è invece Josephine Obossa ad aver indossato la maglia dell'allora Vero Volley Monza nelle annate 2019/20 e 2020/21, stagione quest'ultima in cui è stata raggiunta dalle attuali compagne Jennifer Boldini e Alessia Gennari.

PRECEDENTI: 29 (14 successi Eurotek Laica Uyba, 15 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Francesca Bosio a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Rebecca Piva a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025; Benedetta Maria Sartori a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025; Jennifer Boldini a Vero Volley nel 2021/2022; Alessia Gennari a Vero Volley nel 2021/2022; Josephine Obossa a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 - Allenatori: Stefano Lavarini a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « Contro Busto sarà una partita difficile ma allo stesso tempo importante, perché segna per noi la fine del girone di andata. Avremo la fortuna di giocare davanti al nostro pubblico e sono certa che sarà una bella partita. Affronteremo una Busto Arsizio che viene da una serie positiva: dovremo aggredire l'avversario e dimostrare il nostro gioco sin dall'inizio. Questo è l'atteggiamento con cui dovremo scendere in campo ».

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)- « Milano è una squadra di altissimo livello con delle grandissime individualità e con tante alternative. Quindi sicuramente è da temere in generale e non per qualcosa in particolare. Noi proviamo ad alzare l'asticella, siamo tranquilli, contenti di quello che abbiamo fatto nelle ultime gare; è giusto pensare di andare all'Allianz Cloud pensando di poter mettere in difficoltà anche un top team come Milano: questo per allenare la nostra autostima e la nostra consapevolezza. La Numia Vero Volley farà di tutto per non farsi aggredire, ma noi credo che abbiamo capito che ci deve anche divertire e stimolare il mettere in difficoltà ogni avversario che ci troviamo davanti ».

Wash4green Monviso Volley - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Domenica, la gara con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia chiude una settimana particolarmente difficile per la Wash4Green Monviso Volley. Dopo l'annuncio dell'esonero del tecnico Marchiaro, la squadra scenderà in campo per la prima volta dopo sei stagioni (la settima in corso) con un nuovo coach, Giuseppe Nica, già conosciuto a molti non solo per il suo ruolo di primo allenatore del team di serie B2 ma anche per essersi seduto sulla panchina della prima squadra nella passata stagione come aiuto allenatore. Nica dovrà affrontare una gara delicata ma avrà dalla sua il supporto di tutto il Pala Bus Company. Per Bussoli e compagne sarà fondamentale fare punti, lo dice la classifica e lo chiedono a gran voce i tifosi. L'occasione è quella giusta, la formazione di Pistola è avanti di tre lunghezze rispetto alle gialloblù ed è reduce da una sconfitta con Scandicci. Anche il Monviso arriva da un ko nel derby con Chieri.

PRECEDENTI: 14 (7 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 7 successi Wash4green Monviso Volley)

EX: Sofia D'Odorico a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Federica Carletti a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023; Adelina Ungureanu a Pallavolo Pinerolo nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Domenico Petruzzelli a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024, 2024/2025

Silvia Bussoli (Wash4green Monviso Volley)- « Questa è una partita molto importante che può segnare una svolta per noi. Conosciamo quindi bene il valore di questo match. Questa settimana è stata e sarà un turbinio di emozioni perchè i cambiamenti non sono mai facili di affrontare. Credo nel valore di questo gruppo, nel valore personale di ogni singola giocatrice. Noi proseguiamo il lavoro per prepararci al meglio per questa gara. Speriamo di iniziare a darci delle soddisfazioni, per noi chiaramente ma anche per il nostro pubblico. Vogliamo dare un senso a tutto il lavoro fatto fino ad ora e al costante impegno. Sappiamo essere un momento non semplice anche per i nostri sostenitori ma abbiamo bisogno del loro aiuto. Sono sempre stati il nostro punto di forza e vogliamo che lo siano sempre ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Per la Omag-MT all’orizzonte c’è il Fenera Chieri, una delle realtà più strutturate della Serie A1. Per le atlete di Coach Bellano, ancora in pieno processo di adattamento alla massima categoria, questa sfida rappresenta molto più di tre punti: è un banco di prova per capire quanto sia cresciuta la qualità del loro gioco e quanto velocemente stiano imparando a reggere i ritmi. Dall’altra parte della rete, Chieri si presenta con il solito marchio di fabbrica: organizzazione, continuità e un roster costruito con grande lucidità. La novità più scintillante è l’opposta ungherese Anett Németh, atleta dalla fisicità imponente e dall’attacco pulito, capace di incidere anche nei palloni sporchi. In posto 4 grande equilibrio: prima palla alta di qualità, seconda linea solida e tanta intelligenza tattica. Al centro, Chieri continua a proporre uno dei reparti più affidabili del campionato, con tempi di muro precisi imposti dalla ex Zia Anna Grey, best blocker nella stagione 23-24. Per la Omag-MT, la chiave sarà riuscire a mantenere ordine nei momenti caldi, quando Chieri tende a spingere forte in cambio palla. Servirà un servizio più aggressivo per togliere ritmo alla costruzione piemontese e una fase break compatta, fatta di muro disciplinato e difese “sporche” che possano generare contrattacchi rapidi. L’aspetto mentale sarà decisivo: evitare blackout, restare aderenti al piano gara e non farsi trascinare dal ritmo avversario. Il match promette scintille: due squadre con obiettivi differenti ma con la stessa fame di dimostrare qualcosa. Chieri vuole consolidarsi fra le big, la Omag-MT vuole far capire a tutto il campionato che non è arrivata in A1 per fare comparsa.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 4 successi Omag-Mt San Giovanni In Marignano)

EX: Anna Piovesan a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022; Anna Gray a San Giovanni In Marignano nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - Allenatori: Emanuele Aime a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022

Anna Piovesan (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Confrontarci con una squadra come Chieri sarà qualcosa di speciale, soprattutto adesso che stiamo davvero ingranando. Per me questa sfida ha un sapore speciale: è con quella maglia che ho messo piede per la prima volta in questo campionato, ed è impossibile non provare un’emozione diversa pensando a ciò che rappresenta. Non vedo l’ora di scendere in campo e vivere ogni istante di questa partita: sento che potrebbe regalarci qualcosa di davvero bello ».

Halimatou Bah (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Penso che tutte le squadre di questo campionato non siano da prendere alla leggera e che faremo tutto il possibile per riuscire a portare a casa il massimo dei punti. Nella partita di Cev il coach ha fatto girare un po' la squadra, questo permetterà ad alcune titolari di riposare per essere in forma domenica ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Si torna al Pala Barton Energy, con la consapevolezza che la sfida di oggi non è una gara qualunque, ma un appuntamento importante per la Bartoccini MC Restauri Perugia per ritrovare convinzione, gioco e punti. Le ultime settimane non sono state semplici per le Black Angels: le sconfitte contro San Giovanni in Marignano e Busto Arsizio hanno complicato la corsa salvezza e accorciato ulteriormente la classifica nella zona medio-bassa. La classifica è corta, cortissima, e proprio per questo ogni set, ogni pallone e ogni punto pesano come oro. In momenti così non servono calcoli, ma coraggio, attenzione e continuità: qualità che la squadra ha già mostrato in più di un’occasione, come nelle gare contro Cuneo, Bergamo e soprattutto nella vittoria casalinga contro Novara. È quella la pallavolo a cui bisogna tornare, quella che parte dall’identità, dal ritmo di gioco, dall’unità. Perché il tempo dei rimpianti è passato: ora serve spingere, crederci e rimettere in campo tutto ciò che questo gruppo ha dimostrato di possedere. Di fronte ci sarà l’avversaria più difficile del campionato: la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, una vera e propria corazzata che guida la classifica imbattuta e che non ha bisogno di presentazioni. Una squadra costruita per vincere, profonda in ogni reparto e capace di giocare sempre ad altissimo livello. Le venete arrivano a Perugia dopo gli impegni europei, ma con la solita fame, la solita mentalità e la solita qualità. Sulla carta sembra una sfida impossibile, ma la bellezza di questo sport è proprio che non esiste ciò che è scritto prima del fischio d’inizio. Fischio d'inizio alle ore 20.30.

PRECEDENTI: 9 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 8 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Nessuno

Beatrice Gardini (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Non dobbiamo arrivare a questa partita con l’atteggiamento di chi pensa che non si possano fare punti contro un avversario del genere. Si possono fare, anche contro Conegliano, e Busto lo ha dimostrato portandole al tie-break in casa loro. Serve invertire il trend e mettere in campo una pallavolo all’altezza. Ripeto: va cambiato il modo di approcciare la partita ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Veniamo da un lungo cammino di gare casalinghe, con 4 partite in 9 giorni al Palaverde, ci tengo ancora a ringraziare il pubblico per l’affetto che ha mostrato nei nostri confronti, i tifosi ci hanno sostenuto sempre in tanti appuntamenti ravvicinati prima del Mondiale per Club. Abbiamo collezionato quattro vittorie, con due tie-break e due successi da tre punti, non aver viaggiato in mezzo ci ha dato un enorme vantaggio. Ora, però, tornano le lunghe trasferte, avremo un periodo di lunghi spostamenti per affrontare tutte le competizioni, a partire dalla partita di domani. Perugia è la squadra di A1 più vicina alla mia Foligno, avrò modo di vedere amici e parenti, sarà bellissimo perché è sempre un piacere tornare a casa. Il roster delle “Black Angels” è molto rinnovato rispetto all’anno scorso, stanno facendo un buon campionato, nonostante qualche alto e basso. Hanno dei buoni attaccanti e tanta fisicità, sono imprevedibili e faranno di tutto per metterci in difficoltà e per portare a casa punti. Dal canto nostro, ci attende un altro tour de force e siamo consapevoli di quanto sarà probante e stimolante, quello di domani sera è uno degli ultimi test match prima di volare in Brasile. Continuerò ad utilizzare tutte le pedine a disposizione, servirà mettere in campo la massima attenzione per portare a casa una vittoria che sarebbe importantissima ».

Il Bisonte Firenze - Bergamo

Ultima partita casalinga del girone d’andata per Il Bisonte Firenze, che domenica alle 17 ospita Bergamo al Pala BigMat per la dodicesima giornata della Serie A1 Tigotà. Dopo tre sconfitte di fila, le bisontine vogliono tornare a far punti contro una diretta rivale come la squadra di Carlo Parisi, che al momento è decima in classifica con 11 punti, due in meno di quella di coach Chiavegatti, ma che dopo una partenza difficile è in netta ripresa, come dimostrano le ultime due vittorie consecutive. Un match difficile, ma fondamentale per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione e per coltivare ancora la speranza di qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia, che sarà preceduto da una campagna di sensibilizzazione e supporto in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" del 25 novembre: prima dei saluti, le capitane delle due formazioni leggeranno un messaggio contro la violenza sulle donne, rilanciando il numero verde nazionale gratuito 1522, attivo ventiquattr'ore su ventiquattro per le vittime di violenza e stalking.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Il Bisonte Firenze, 3 successi Bergamo)

EX: Ailama Cese Montalvo a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Kendall Kipp a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Denise Meli a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020 - Allenatori: Marcello Cervellin a Azzurra Volley Firenze nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Carlo Parisi a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023, 2023/2024

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita importante, perché torniamo a giocare in casa dopo l’ultimo match interno contro Busto che non è andato benissimo: in mezzo abbiamo fatto una bella prova a Conegliano, in cui al di là del risultato sono emersi dei buoni segnali di ripresa. Stiamo lavorando tanto in palestra per sistemare le cose che sono andate meno bene e per fare quel passettino che ci possa far tornare al livello mostrato prima di Busto, se non ancora meglio. Bergamo è una squadra che ha avuto una partenza bugiarda rispetto alla qualità della rosa, anche a causa del calendario difficile: adesso sembrano aver trovato la quadra e stanno giocando molto bene. Gran parte della squadra la conosciamo già dall’anno scorso, in più gli innesti sono stati di qualità con Eze che ha fatto tutta l’estate in azzurro e Kipp che è una ex e che sta performando alla grande. E poi c’è Parisi, che per me è un grande professionista oltre che un amico: sarà una partita difficile, ma noi siamo pronti a combattere, a ritrovare la nostra identità e a non mollare nessun pallone ».

Michaela Mlejnkova (Bergamo)- « Le ultime due vittorie ci hanno dato quella fiducia di cui la nostra squadra aveva davvero bisogno. Credo che siamo riusciti a risalire dalla parte bassa della classifica e che siamo sulla strada giusta. La stagione è ancora lunga e alla fine ogni punto sarà davvero importante. Dobbiamo affrontare la partita a Firenze con aggressività e fiducia fin dall'inizio. Sarà una partita molto importante sia per noi che per Firenze, anche perché abbiamo ancora la possibilità di entrare nelle prime otto e di giocare la Coppa Italia ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Savino Del Bene Scandicci

Arriva al palasport Fontescodella di Macerata un'altra attesa sfida contro una big del campionato: domenica 30 (ore 17) ecco il match tra CBF Balducci HR e Savino Del Bene Scandicci, attuale seconda forza della Serie A1 Tigotà, nella dodicesima giornata di andata. Continua il “tour de force” contro i top team per le arancionere, che proveranno a dare il massimo contro la formazione allenata dal coach marchigiano Marco Gaspari, che può vantare un roster di altissimo livello, tra cui le campionesse olimpiche in azzurro Ekaterina Antropova e Caterina Bosetti. Tra le toscane anche l'ex di turno Giulia Mancini. Le maceratesi di coach Lionetti di fronte al pubblico di casa, che si prevede un’altra volta caldo e numeroso come accaduto in occasione del match con Conegliano, tenteranno l’impresa per cercare di muovere la classifica (undicesimo posto a quota 11 punti), davvero corta con ben 7 squadre racchiuse in soli 3 punti, quando mancano soltanto due giornate al termine del girone di andata.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Giulia Mancini a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021

Ludovica Sismondi (Cbf Balducci Hr Macerata)- « La partita di domenica contro la Savino Del Bene Scandicci sarà sicuramente una sfida molto impegnativa. Parliamo di una squadra di altissimo livello, ricca di campionesse e con un gioco solido che conosciamo bene. Noi, però, ci stiamo preparando al meglio: questa settimana stiamo lavorando con grande intensità e concentrazione, curando ogni dettaglio in allenamento. Faremo di tutto per arrivare pronte e affrontare questa gara nelle nostre migliori condizioni, con l’obiettivo di giocare con coraggio, determinazione e continuità. Sappiamo che servirà una prestazione importante, ma c’è grande motivazione e fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 29 novembre 2025, ore 15.30

Honda Cuneo Granda Volley - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Brunelli Michele, Manzoni Barbara

Sabato 29 novembre 2025, ore 20.30

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Scotti Paolo, Piana Rossella

Domenica 30 novembre 2025, ore 15.30

Wash4green Monviso Volley - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Nava Stefano

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.00

Numia Vero Volley Milano - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Grossi Dario, Brancati Rocco

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Clemente Andrea, Canessa Maurizio

Il Bisonte Firenze – Bergamo Arbitri: Serafin Denis, Verrascina Antonella

Cbf Balducci Hr Macerata - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Luciani Ubaldo, Cruccolini Beatrice

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 37, Savino Del Bene Scandicci 31, Numia Vero Volley Milano 26, Reale Mutua Fenera Chieri '76 23, Igor Gorgonzola Novara 23, Eurotek Laica Uyba 16, Il Bisonte Firenze 13, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 13, Honda Cuneo Granda Volley 12, Bergamo 11, Cbf Balducci Hr Macerata 11, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 10, Wash4green Monviso Volley 10, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 7.