Novara travolgente nel derby di Cuneo

CUNEO- Quinto successo consecutivo per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che, nell'anticipo della 12a giornata, supera 0-3 (14-25, 23-25, 14-25) Cuneo e prosegue così la propria striscia positiva. Azzurre trascinate da Tolok (top scorer del match, 18 punti) e Alsmeier (10) premiata MVP della sfida.

Cuneo in campo con Diop opposta a Signorile, Koulisiani e Keene centrali, Marring e Pucelj schiacciatrici e Bardaro libero; Igor con Cambi in regia e Tolok in diagonale, Bonifacio e Baijens al centro, Alsmeier e Herbots in banda e De Nardi libero.

Novara parte forte sul servizio di Alsmeier (1-5, maniout di Tolok), Baijens si esalta anche in difesa (6-11) e due punti in fila di Tolok costringono le padrone di casa al timeout sul 9-15. Ace di Baijens (12-18) e muro di Cambi (12-20) a ipotecare il parziale che si chiude 14-25 con un errore in servizio di Cuneo.

Cuneo reagisce con Marring (4-1, diagonale vincente), Diop chiude uno scambio lungo e tiene le distanze (7-4) ma Alsmeier concretizza una difesa di Baijens (7-6) e poco dopo Herbots mette la freccia concludendo in maniout uno scambio infinito (10-11). Ancora Baijens per il break (13-15), Keene impatta (15-15) ma Tolok firma il nuovo break che vale il +4 sul 15-19; Novara sciupa, Cuneo pareggia con Marring (20-20) e scappa via a muro (22-20) mentre Bernardi ferma due volte il gioco. Le azzurre reagiscono, primo tempo di Bonifacio (22-22) e un errore di Marring vale il set point (23-24) con Herbots che al primo tentativo fa 0-2 (23-25) in parallela.

Si riparte testa a testa ma Tolok spezza l’equilibrio (4-5) e Baijens in pallonetto scappa via (5-8) mentre Salvagni ferma invano il gioco; Tolok in parallela sfrutta una gran difesa (7-11), due muri in successione per il 9-15) e poco dopo l’ace di Herbots mette al sicuro set e partita sul 12-19. Il resto lo fanno due muri di Cambi e due punti (uno in attacco e uno a muro) di Squarcini appena entrata, per il 14-25.

I protagonisti-

Noemi Signorile (Honda Cuneo Granda Volley)- « È chiaro che contro questo tipo di squadre non è mai facile, soprattutto iniziando così nei primi momenti di partita. Nel secondo set abbiamo avuto un’ottima reazione, ma nel finale è mancato qualcosa e potevamo rilanciare la partita. Peccato per quei pasticci nel finale. Ora guardiamo a Vallefoglia con la giusta voglia di fare punti » .

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Le ragazze sono state brave per come hanno approcciato e affrontato la partita, per noi è una vittoria bella e importante. C’è stato solo un attimo nel secondo set, in cui da 15-19 siamo passati 22-20 ma anche in quel frangente abbiamo gestito bene il momento, uscendone al meglio e vincendo il parziale. Poi il terzo set lo abbiamo nuovamente condotto dall’inizio alla fine, credo che nel complesso abbiamo disputato una buona partita ».

Il tabellino-

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (14-25, 23-25, 14-25)

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Koulisiani 4, Keene 4, Atamah ne, Rivero ne, Marring 11, Pritchard 1, Magnani, Allaoui, Bardaro (L), Cecconello 1, Pucelj 7, Signorile 1, Diop 8, Pasqual (L) ne. All. Salvagni.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 4, Herbots 8, Squarcini 2, De Nardi (L), Leonardi (L) ne, Alsmeier 10, Ishikawa ne, Mims ne, Bonifacio 9, Carraro ne, Baijens 7, Tolok 18, Costantini ne, Melli ne. All. Bernardi.

MVP: Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1280