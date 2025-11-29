Conegliano chiude l'andata vincendo a Perugia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Federazione Italiana Pallavolo e la Lega Volley Femminile si uniscono per lanciare un messaggio forte e condiviso. Nel weekend del 29 e 30 novembre, su tutti i campi italiani, le squadre promuoveranno una campagna di sensibilizzazione e supporto. Capitan Asia Wolosz, visibilmente emozionata, ha letto un messaggio contro la violenza sulle donne prima della presentazione delle formazioni, ricordando il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24.

Per coach Giovi il 6+1 iniziale è formato da Ricci, Williams, Gardini, Perinelli, Lemmens, Bartolini e Sirressi libero.

Rotazioni e lavori in corso per coach Daniele Santarelli, che conferma la diagonale titolare composta da Wolosz e Haak, ma rispetto alla sfida di Champions League contro l’Ankara inserisce Daalderop e Sillah titolari come posti 4. L’olandese gioca nel giorno del suo 27° compleanno, con lei anche Zhu Ting ha spento le candeline oggi. Al centro vicino a Marina Lubian gioca Matilde Munarini, libero è De Gennaro. Per coach Giovi, invece, il 6+1 iniziale è formato da Ricci, Williams, Gardini, Perinelli, Lemmens, Bartolini e Sirressi libero.

Spinta dal suo pubblico (3040 spettatori con la solita calorosa presenza di tifosi gialloblù), Perugia inizia con verve, ma nulla può quando Haak e Lubian armano il servizio: la svedese firma il primo vero break dai 9 metri (10-11), sarà protagonista totale del set con 8 punti e l’88% nei colpi, poi le Pantere mettono la freccia con uno 0-4 di parziale che le porta sul 12-16. Sarà un gap incolmabile per le padrone di casa, Ewert e Adigwe rilevano la diagonale iniziale, Sillah mura per lo 0-1 (21-25, 16 alla fine per la banda in maglia 23, con 3 muri).

Nel secondo set la Prosecco DOC scava il solco inizialmente ancora grazie a muri, Sillah e Munarini indirizzano la contesa con il 6-8, la centrale cresciuta in casa è spigolosa per la difesa avversaria anche nei primi tempi (suoi i 4 punti, i 2 muri e gli 0 errori tra servizio e attacco che portano allo 0-2). Adigwe e Ewert danno lo strappo verso il 13-16, Daalderop sale in cattedra per i punti sono più pesanti (19-23, Nika si regala 12 punti per festeggiare), serve un time-out di coach Daniele Santarelli prima di festeggiare il 21-25 di Sillah, proprio come nel primo set.

Wolosz mette da parte l’altruismo due volte per entrare nel tabellino (3-8), poi ingaggia a più non posso una Sillah in formissima, che tira fuori pure un coniglio dal cilindro spalle alla rete per il 4-11. Haak abbatte ancora la ricezione avversaria dalla battuta (8-14), con la nuova diagonale Adigwe si fa subito sentire (11-19, 4 punti per la giovane opposta), negli ultimi accesissimo scambi ha ancora benzina in posto 4 (15-22). Matchpoint firmato da Sillah, che ha messo il punto esclamativo in tutti i set (17-25, 7 centri per la slovena nel terzo con il 66% in attacco e 1 muro). Il premio di migliore in campo va a Bella Haak, con 17 punti (top scorer), 2 aces e 1 muro.

I protagonisti-

Maria Irene Ricci (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Non era questa la partita per ottenere un risultato pieno, ma ci abbiamo provato a tenere testa ad un avversario così forte. È una stagione dura, con una classifica molto corta. Sono convinta che torneremo a fare punti, magari già a Chieri dove andremo per dimostrare il nostro valore ».

Isabelle Haak (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono contenta per aver ottenuto il premio di miglior in campo della partita, ma soprattutto sono soddisfatta per la prestazione che abbiamo fatto. Abbiamo giocato una bella partita stasera, siamo rimaste concentrate sul nostro piano gara, sono contenta per come abbiamo interpretato il match. Ora mettiamo subito il focus sulla prossima, ci aspetta un'altra trasferta martedì in Champions League a Dresda ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (21-25 21-25 17-25) –

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gardini 15, Bartolini 4, Williams 6, Perinelli 4, Lemmens 3, Ricci, Sirressi (L), Markovic 5, Fiesoli 1, Kump 1, Turla', Mazzaro, Recchia (L). All. Giovi.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Sillah 16, Munarini 6, Haak 17, Daalderop 12, Lubian 7, Wolosz 3, De Gennaro (L), Adigwe 4, Scognamillo (L), Chirichella, Zhu, Braga Guimaraes, Ewert. All. Santarelli.

ARBITRI: Scotti, Piana.

Durata set: 25', 29', 25'; Tot: 79'.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc A,Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 3040