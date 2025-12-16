Volley Mercato: Dalia Wilson rinforza il centro della Omag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Rinforzo in posto 3 per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano che ha irrobustito il roster con l'ingaggio di Dalia Wilson, classe 2004, nata a Izmir (Turchia). Dalia, alta 194 cm, di origine turca con passaporto statunitense, entra a far parte del roster biancazzurro per il finale di stagione. L’arrivo di Dalia Wilson si inserisce nel progetto della Consolini Volley San Giovanni in M.no di ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico in un momento decisivo della stagione, portando all’interno del gruppo un profilo giovane ma con un percorso già strutturato.
LA CARRIERA-
Cresciuta nel settore giovanile dell’Eczacibasi Istanbul, uno dei vivai più strutturati del panorama europeo, Wilson ha maturato il suo percorso tra la formazione Under 18 e la seconda squadra del club turco. In quegli anni ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili della Turchia, conquistando il Campionato Europeo Under 16 nel 2019 e la medaglia d’argento all’Europeo Under 18 nel 2020.
Nel 2021 ha vissuto una prima esperienza all’estero con il Radnicki Blasters di Belgrado, prendendo parte al campionato di Superlega serba e raggiungendo gli ottavi di finale della Coppa di Serbia. L’anno successivo ha scelto di proseguire il proprio percorso negli Stati Uniti, partecipando al campionato NCAA prima con Kansas State University e successivamente con Miami University.
Le parole di Dalia Wilson
« Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno e sono davvero emozionata perché oggi questo desiderio si realizza con Consolini. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di dare il mio contributo alla squadra ».