Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Volley Mercato: Dalia Wilson rinforza il centro della Omag

La società romagnola ha ingaggiato la ventunenne turca di passaporto statunitense cresciuta nel vivaio dell'Eczacibasi Istanbulche che nelle ultime ha giocato nel campionato NCAA nelle file del Kansas State University e del Miami University
2 min
WilsonOmag
Volley Mercato: Dalia Wilson rinforza il centro della Omag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Rinforzo in posto 3 per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano che ha irrobustito il roster con l'ingaggio di Dalia Wilson, classe 2004, nata a Izmir (Turchia). Dalia, alta 194 cm, di origine turca con passaporto statunitense, entra a far parte del roster biancazzurro per il finale di stagione. L’arrivo di Dalia Wilson si inserisce nel progetto della Consolini Volley San Giovanni in M.no di ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico in un momento decisivo della stagione, portando all’interno del gruppo un profilo giovane ma con un percorso già strutturato.

LA CARRIERA-

Cresciuta nel settore giovanile dell’Eczacibasi Istanbul, uno dei vivai più strutturati del panorama europeo, Wilson ha maturato il suo percorso tra la formazione Under 18 e la seconda squadra del club turco. In quegli anni ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili della Turchia, conquistando il Campionato Europeo Under 16 nel 2019 e la medaglia d’argento all’Europeo Under 18 nel 2020.

Nel 2021 ha vissuto una prima esperienza all’estero con il Radnicki Blasters di Belgrado, prendendo parte al campionato di Superlega serba e raggiungendo gli ottavi di finale della Coppa di Serbia. L’anno successivo ha scelto di proseguire il proprio percorso negli Stati Uniti, partecipando al campionato NCAA prima con Kansas State University e successivamente con Miami University.

Le parole di Dalia Wilson

« Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno e sono davvero emozionata perché oggi questo desiderio si realizza con Consolini. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di dare il mio contributo alla squadra ».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo femminile A1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS