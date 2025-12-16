Volley Mercato: Dalia Wilson rinforza il centro della Omag

LA CARRIERA-

Cresciuta nel settore giovanile dell’Eczacibasi Istanbul, uno dei vivai più strutturati del panorama europeo, Wilson ha maturato il suo percorso tra la formazione Under 18 e la seconda squadra del club turco. In quegli anni ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili della Turchia, conquistando il Campionato Europeo Under 16 nel 2019 e la medaglia d’argento all’Europeo Under 18 nel 2020.

Nel 2021 ha vissuto una prima esperienza all’estero con il Radnicki Blasters di Belgrado, prendendo parte al campionato di Superlega serba e raggiungendo gli ottavi di finale della Coppa di Serbia. L’anno successivo ha scelto di proseguire il proprio percorso negli Stati Uniti, partecipando al campionato NCAA prima con Kansas State University e successivamente con Miami University.

Le parole di Dalia Wilson

« Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno e sono davvero emozionata perché oggi questo desiderio si realizza con Consolini. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di dare il mio contributo alla squadra ».