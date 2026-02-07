CERVIA (RAVENNA)- Nel secondo anticipo della 10a di ritorno, vittoria al profumo di salvezza per l’Omag-MT San Giovanni in M.no, che ha firmato il quarto successo consecutivo in un altro scontro diretto. A farne le spese in questo turno la Bartoccini Mc Restauri Perugia, ferma all’ultimo posto della classifica e con le speranze ormai ridotte al lumicino. Una serata che era anche iniziata bene per le umbre di coach Micoli, lanciate da Markovic (15 punti a fine partita) e Gardini (14) nel 22-25 che ha aperto il confronto al Palazzetto dello Sport di Cervia. Ma le romagnole non si sono disunite e pian piano hanno ritrovato convinzione ed efficacia, soprattutto mettendo in difficoltà le avversarie al servizio: 8 ace (4 di Zhuang) e ricezione ospite ferma al 39% di efficienza contro il 66% delle padrone di casa. Le ragazze di coach Bellano, ben orchestrate da Straube, hanno prima effettuato il contro-sorpasso con due set ben giocati e vinti 25-18 e 25-20 poi, in un quarto gioco al cardiopalma, hanno rischiato di bruciare il vantaggio di quattro punti sul 24-20 ma hanno comunque festeggiato all’ultima palla che ha fissato il punteggio sul 29-27. A referto, ben cinque giocatrici in doppia cifra per San Giovanni: l’MVP Nardo, 18 punti, Brancher (17), Zhuang (16) e le due centrali Caruso (13) e Kochurina (12).