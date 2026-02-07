CERVIA (RAVENNA)- Nel secondo anticipo della 10a di ritorno, vittoria al profumo di salvezza per l’Omag-MT San Giovanni in M.no, che ha firmato il quarto successo consecutivo in un altro scontro diretto. A farne le spese in questo turno la Bartoccini Mc Restauri Perugia, ferma all’ultimo posto della classifica e con le speranze ormai ridotte al lumicino. Una serata che era anche iniziata bene per le umbre di coach Micoli, lanciate da Markovic (15 punti a fine partita) e Gardini (14) nel 22-25 che ha aperto il confronto al Palazzetto dello Sport di Cervia. Ma le romagnole non si sono disunite e pian piano hanno ritrovato convinzione ed efficacia, soprattutto mettendo in difficoltà le avversarie al servizio: 8 ace (4 di Zhuang) e ricezione ospite ferma al 39% di efficienza contro il 66% delle padrone di casa. Le ragazze di coach Bellano, ben orchestrate da Straube, hanno prima effettuato il contro-sorpasso con due set ben giocati e vinti 25-18 e 25-20 poi, in un quarto gioco al cardiopalma, hanno rischiato di bruciare il vantaggio di quattro punti sul 24-20 ma hanno comunque festeggiato all’ultima palla che ha fissato il punteggio sul 29-27. A referto, ben cinque giocatrici in doppia cifra per San Giovanni: l’MVP Nardo, 18 punti, Brancher (17), Zhuang (16) e le due centrali Caruso (13) e Kochurina (12).
I protagonisti-
Stefano Manconi (Presidente Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Una vittoria che pesa, ma che non chiude alcun discorso. Il campionato non è ancora finito e il percorso resta aperto. Questo successo rappresenta un altro passo avanti, frutto del lavoro quotidiano e della forza del gruppo, con la consapevolezza che serviranno ancora attenzione, umiltà e continuità per affrontare le prossime sfide. Questa è una vittoria che vale molto per come è arrivata. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice e il primo set lo ha dimostrato. La squadra ha avuto il merito di restare unita, di non cercare soluzioni individuali e di crescere insieme nel corso della gara. È un successo importante, ma il campionato non è finito: ci siamo costruiti una posizione invidiabile in questo rush finale ma finché non avremo raggiunto la salvezza matematica bisogna tenere alta la guardia ».
Il tabellino-
OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-1 (22-25 25-18 25-20 29-27) –
OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Zhuang 16, Caruso 13, Brancher 17, Nardo 18, Kochurina 12, Straube 1, Panetoni (L), Wilson, Bracchi, Parini, Ortolani, Piovesan (L), Tellone, Nicolini. All. Bellano.
BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gennari 2, Gardini 14, Bartolini 3, Markovic 15, Perinelli 11, Lemmens 7, Sirressi (L), Kump 1, Fiesoli 1, Mazzaro, Recchia (L), Vanjak, Turla'. All. Micoli.
ARBITRI: Giardini, Curto.
Durata set: 25', 26', 27', 34'; Tot: 112'.
MVP: Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni In M.No)
Spettatori: 1436.