Partono i Play Off l'esaltante corsa verso il tricolore

Come l’anno scorso, saranno le stesse otto formazioni a contendersi il tricolore, seppur abbinate in maniera differente. Nel lato sinistro del tabellone, le campionesse in carica della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano affronteranno l’Eurotek Laica Uyba, unica squadra in grado di strappare punti alle pantere sia all’andata che al ritorno in Regular Season. I precedenti ai Playoff risalgono alle semifinali delle stagioni 2012-13 (successo trevigiano) e 2013-14 (vittoria bustocca) e ai quarti della stagione 2022-23.

Dallo stesso lato della griglia, il derby più sentito della Serie A tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Dopo un testa a testa esaltante, le zanzare hanno superato al fotofinish le collinari al quarto posto in Regular Season, e avranno quindi il fattore campo a favore. Le due squadre si affronteranno al primo step dei Playoff per la quarta stagione consecutiva, in tutte e tre i precedenti a passare il turno è stata Novara, negli ultimi due anni ricorrendo a Gara 3. Gara 1 comincerà alle 18 di domenica in diretta Rai Sport e VBTV.

Nel lato destro del tabellone, la Savino Del Bene Scandicci troverà sulla propria strada Bergamo. Solo un precedente nei Playoff tra le due squadre, nella stagione 2022-23 con doppio successo per 3-0 delle toscane, stesso risultato degli ultimi due precedenti in campionato. Un confronto che metterà di fronte la squadra più giovane del lotto, le orobiche con un’età media di 24 anni e 7 mesi, e quella meno giovane, con i 28 anni di media delle toscane.

Chi trionferà troverà sulla propria strada la vincente del confronto tra la Numia Vero Volley Milano e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. È il secondo anno consecutivo che le due formazioni si trovano ai quarti playoff, la scorsa stagione le meneghine si imposero in due gare dopo un combattuto 2-3 alla Vitrifrigo Arena, teatro anche della Gara 2 del prossimo mercoledì. In Regular Season, le meneghine hanno vinto la sfida d’andata in quattro set mentre le pesaresi si sono imposte al ritorno sempre con il risultato di 3-1. La partita sarà in diretta su VBTV e DAZN a partire dalle ore 17.

TUTTE LE SFIDE-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Eurotek Laica Uyba

Per la tredicesima volta al Palaverde, è tempo di play-off di Serie A1 Tigotà. La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, prima in Regular Season, ospita l’Eurotek Laica UYBA per Gara-1 dei quarti di finale dei play-off Scudetto al Palaverde (fischio d’inizio alle ore 17). È una serie al meglio delle 3, Gara-2 si giocherà mercoledì 4 marzo alle 20.30 alla E-Work Arena di Busto Arsizio. Conegliano e Busto Arsizio si sono già trovate ai play-off Scudetto nelle semifinali della stagione 2012-13 e 2013-14 e ai quarti di finale nella stagione 2022-23, le Pantere hanno avuto la meglio nella prima e nell’ultima occasione. La formazione allenata da coach Enrico Barbolini ha strappato la qualificazione ai play-off strappando l’ottavo posto all’ultima giornata, nelle due gare di Regular Season i confronti tra Pantere e Farfalle sono stati accesissimi e sono culminati entrambi con due vittorie al tie-break per le gialloblù.

PRECEDENTI: 43 (33 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 10 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Joanna Wolosz a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015; Katja Eckl a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2024/2025; Alessia Gennari a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024; Nanami Seki a Imoco Volley Conegliano nel 2024/2025 - Allenatori: Tommaso Barbato a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Busto Arsizio è una squadra che ci ha messo in difficoltà moltissimo durante la stagione, ma erano diversi mesi fa. Entrambe le squadre sono cambiate, sarà un quarto di finale difficile: sappiamo che da questo momento in poi è vietato sbagliare, faremo di tutto per proporre il nostro meglio a partire da Gara-1. L’UYBA è combattiva, ha delle buone attaccanti, giocatrici che non hanno paura e attaccano forte; hanno delle ottime individualità in difesa, proveranno a darci fastidio anche a muro. Noi stiamo bene, abbiamo recuperato al 100% giocatrici che fin qui hanno avuto dei problemini fisici, eccezion fatta per Matilde Munarini. Stiamo lavorando anche con lei per farla tornare in forma il prima possibile. Abbiamo la carica giusta e l’entusiasmo per iniziare i play-off come si deve, ci auguriamo che sia l’inizio di un altro periodo di emozioni e successi. È bello cominciare davanti ai nostri tifosi, il Palaverde è il nostro fortino e ci servirà anche la spinta del nostro pubblico per le gare secche che ci aspettano ».

Jennifer Boldini (Eurotek Laica Uyba)- « Penso che dobbiamo affrontare questa serie con spensieratezza, con quell'"arroganza" che ci ha un po' contraddistinto fino ad adesso. Tengo tanto a dire che questi play-off non erano per niente scontati, ce li siamo sudati sul campo: è stato un anno comunque complicato, non è ancora finito, abbiamo ancora un sacco di dimostrare, possiamo divertirci ancora tanto e queste gare con Conegliano sono da giocare al tutto per tutto. Non abbiamo nulla da perdere, conosciamo bene la forza dell'Imoco, ma in regular season abbiamo dimostrato di poter dare un po' di fastidio, quindi chissà... ».

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri

Terzo atto stagionale dell'attesissimo derby tra Igor Volley e Fenera Chieri, con le formazioni che arrivano alla post-season da una situazione di totale "parità" fin qui: uno a uno (entrambi da tre punti) i successi in stagione, 55 pari i punti in graduatoria tra le due squadre, con la Igor Volley che si è aggiudicata sul filo di lana il miglior piazzamento grazie al numero di vittorie ottenute. Il match di domenica alle 18 sarà trasmesso in diretta da Rai Sport oltre che da Volleyball World TV e vedrà un Pala Igor che è già da giorni al limite del sold-out. Per Novara, reduce dall'eliminazione in Champions League, le buone notizie arrivano dall'infermeria: per la post season la formazione azzurra si potrà presentare al gran completo, stanti i recuperi ultimati in tempo da parte delle lungo degenti Baijens e Mims oltre che dal libero Giulia Leonardi, tornata a referto proprio nell'ultimo match di Champions League a Firenze.

PRECEDENTI: 26 (9 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 17 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017

Indy Baijens (Igor Gorgonzola Novara)- « Inizia la parte più bella del campionato e sono contenta di poterla vivere da protagonista dopo un lungo stop che mi ha fatto perdere diverse sfide importanti. Ho lavorato sodo per rientrare in tempo e sono pronta a dare il mio contributo alla squadra. Sfideremo Chieri, una formazione che ha fatto una grande regular season e che arriva a sua volta con ambizioni importanti ai playoff. Il bilancio in campionato fra noi e loro è in parità, sia in termini di punti fatti che di scontri diretti, questo vuol dire che ci aspetta una serie equilibrata e difficile. Da parte nostra, vogliamo metterci subito alle spalle la delusione dell'eliminazione dalla Champions League, tramutandola in rabbia agonistica ».

Anett Nemeth (Reale Mutua Fenera Chieri)- « La nostra ultima partita contro il Budowlani è stato un test molto positivo, abbiamo vinto con una prova convincente e tutte hanno avuto la loro possibilità di giocare. Certo, a questo punto della stagione come tutte le altre squadre siamo un po' stanche, perché da mesi giochiamo ogni 3 giorni. Ma stiamo facendo del nostro meglio per riposare e recuperare, e affrontare i play-off al meglio. Novara è una squadra con buona qualità in ogni ruolo e sotto ogni aspetto. A questo punto della stagione la loro arma principale è sicuramente Tolok, ma hanno giocatori importanti in ogni ruolo. Bisognerà lavorare bene sulla nostra fase di break point, in modo da poter rallentare il loro attacco. Ma la cosa più importante è affrontare le partite con la giusta mentalità e il giusto atteggiamento e dare il massimo. Abbiamo già visto a dicembre che, se ci riusciamo, abbiamo sicuramente una possibilità. Quindi dobbiamo partire da lì ».

Savino Del Bene Scandicci - Bergamo

L’entusiasmo per la grande notte europea è ancora vivo, ma è già tempo di cambiare obiettivo. La straordinaria rimonta nei Play Off di CEV Champions League, concretizzata con il successo per 3-1 e la vittoria al golden set contro la Igor Gorgonzola Novara, ha spalancato le porte dei quarti di finale contro il Fenerbahce e confermato la caratura internazionale della Savino Del Bene Volley. Ora l’attenzione si sposta sul fronte nazionale. Domenica 1° marzo alle ore 16, al Pala BigMat, la formazione guidata da Marco Gaspari ospiterà il Volley Bergamo in Gara-1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto di Serie A1 Femminile. La serie, al meglio delle tre gare, inaugura la decima partecipazione del club scandiccese alla post season tricolore: forte del secondo posto conquistato al termine della regular season, la squadra toscana si prepara ad affrontare la testa di serie numero 7 con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino anche in campionato, sospinta dal pubblico di casa.

PRECEDENTI: 14 (13 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo Bergamo)

EX: Martina Armini a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024 - Allenatori: Luca Rossini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Dopo il successo molto bello ed importante contro Novara dobbiamo pensare ai play-off, quindi grande concentrazione, sperando di recuperare Skinner che finalmente ha iniziato a toccare la palla dopo tanto tempo. La squadra adesso deve essere totalmente orientata alle prime due partite di dei play-off perché abbiamo anche l'ambizione di andare più avanti possibile in campionato, quindi fondamentale che la testa sia rivolta a Bergamo. Dobbiamo rimanere umili così come abbiamo fatto finora, goderci le emozioni del passaggio di turno su Novara, ma bisogna tramutarle in energia perché Bergamo di sicuro non starà lì a guardare noi ».

Michaela Mlejnkova (Bergamo)- « Sono davvero orgogliosa della nostra squadra per aver raggiunto l'obiettivo di arrivare ai playoff da settima in classifica. Dobbiamo affrontare la partita con uno spirito libero e aggressivo, perché Scandicci è una squadra molto forte e complessa e dovremo faremo del nostro meglio per essere un avversario all'altezza. Ovviamente non siamo le favorite, ma sono sicura che se giocheremo al nostro livello, come abbiamo dimostrato molte volte contro avversarie forti, potremo ottenere un buon risultato. E poi, giocando con entusiasmo, alla fine tutto può succedere…».

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Si accendono i riflettori sull'Allianz Cloud di Milano per i Play Off Scudetto di Serie A1 Tigotà. Protagonista la Numia Vero Volley Milano che sfida la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia per Gara 1 dei Quarti di Finale. La partita, in programma domenica 1 marzo alle ore 17.00 (diretta DAZN e VBTV), segna il primo atto della serie che si giocherà al meglio delle tre gare. Stesso copione della scorsa stagione per le due formazioni che, anche nel 2024/2025, si affrontarono ai Quarti e fu la Numia ad avere la meglio in due partite. Anche quest'anno gli incroci hanno decretato che, in virtù del terzo posto di Egonu e compagne e del sesto della Megabox, sarà Milano-Vallefoglia a mettere in palio un posto in Semifinale. I due precedenti stagionali raccontano di una vittoria per parte: in casa Milano, con una Fersino magistrale in seconda linea, si impose per 3-1, stesso punteggio con cui terminò la sfida della Vitrifrigo Arena. In quel caso furono le marchigiane di coach Pistola ad aggiudicarsi i 3 punti. Per assicurarsi Gara 1 davanti al pubblico di casa la Numia - che ha recuperato a pieno regime la schiacciatrice Lanier - potrà contare sulla sua bomber, la capitana Paola Egonu, miglior marcatrice della Regular Season con 564 punti. Un'altra arma sulla quale Lavarini potrà fare affidamento è il muro: la Vero Volley si conferma infatti invalicabile e guida la classifica dei block realizzati con 239 muri. Per provare a contrastare il gioco di Milano, Vallefoglia punterà sull'opposta Erblira Bici, top scorer per le Tigri con 428 punti.

PRECEDENTI: 13 (2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 11 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Vero Volley nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Andrea Mafrici a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023

Hena Kurtagic (Numia Vero Volley Milano)- « La scorsa settimana abbiamo finito la Regular Season nel miglior modo possibile chiudendo terze e nella prima gara dei Play Off giocheremo contro Vallefoglia che è una squadra che in questa stagione ci ha messo in difficoltà. Faremo del nostro meglio per vincere la serie dei Quarti e andare avanti nella corsa allo Scudetto. Non vediamo l'ora di iniziare e di farlo davanti al nostro pubblico che sarà un sostegno importante per raggiungere il nostro obiettivo ».

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Con loro abbiamo sempre giocato belle partite, e questo è sicuramente un buon punto da cui partire. Comunque siamo nel play-off, e loro sono una squadra costruita per appuntamenti del genere, e quindi sono sicura che ci affronteranno con molta attenzione. Noi dal lato nostro siamo molto cariche e non vediamo l’ora di giocare e di ospitarle anche mercoledì in casa nostra alla Vitrifrigo Arena. Ci prepareremo al meglio con carica e grinta, e metteremo in campo tutto quello che abbiamo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 PLAY OFF SCUDETTO-

Domenica 1 marzo 2026, ore 16.00

Savino Del Bene Scandicci – Bergamo Arbitri: Rossi Alessandro, Brancati Rocco

Domenica 1 marzo 2026, ore 17.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Armandola Cesare, Piana Rossella

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Serafin Denis, Pozzato Andrea

Domenica 1 marzo 2026, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Salvati Serena, Simbari Armando

