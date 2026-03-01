Gara 1 Quarti Play Off: vincono le teste di serie

ROMA - I Play Off scudetto iniziano senza sorprese. In Gara 1 dei Quarti di Finale vincono tutte le formazioni impegnate in casa, le prime quattro della classifica della Regular Season anche se non sono mancate partite equilibrate e soprese soltanto sfiorate. Mercoledì 4 e giovedì 5 marzo di nuovo tutti in campo per Gara 2.

Si conferma osso durissimo per la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano la Eurotek Laica Uyba che, dopo aver strappato un punto sia all’andata che al ritorno in Regular Season, impegna le trevigiane nella Gara 1 dei Quarti di Playoff Scudetto arrendendosi però in quattro set. Dopo un avvio totalmente a favore delle gialloblu (25-16), le bustocche rispondono con veemenza, conquistando un meritato pareggio con un secondo set d’autorità e lucidità (22-25). Dopo il momento di appannamento, Conegliano torna però prepotentemente in gioco, soprattutto per merito di una Haak devastante da 35 punti con il 59% di efficienza: il risultato è un doppio 25-18 che chiude lo scontro. Insieme alla svedese, 20 punti per Zhu mentre ottima la prestazione di capitan Battista per le bustocche, a referto con 24 punti.

Piccola parentesi della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in una partita sostanzialmente dominata dall’Igor Gorgonzola Novara nella Gara 1 di Quarti di Finale. Le collinari vincono 22-25 un terzo set di fatto inutile nel computo totale della sfida, cedendo a 17 tutte e tre le altre frazioni. Prova di orgoglio e carattere per le zanzare dopo l’uscita dalla Champions League: in una gara comunque con tanti errori (23 da un lato, 28 dall’altro), le ragazze di coach Bernardi chiudono con un buon 42% di efficienza offensiva contro il 26% delle ospiti. Determinanti le prove di Tolok, 29 punti, e delle colleghe in posto quattro Ishikawa (10) e Alsmeier (15). Tra le ospiti 17 punti di Németh, ma servirà di più al Pala Gianni Asti per ribaltare l’inerzia del confronto.

Un bello spavento per la Savino Del Bene Scandicci nella sua Gara 1 giocata al Pala BigMat. Bergamo mette in seria difficoltà le toscane, sicuramente affaticate dopo il turno di Champions League, e porta il confronto fino al tie-break, rischiando il colpo grosso ma arrendendosi poi al 17-15 del parziale corto. La sfida è un lungo testa a testa, che vede le ragazze di coach Gaspari andare avanti nel primo (25-20) e nel terzo set (25-18), ma la squadra di coach Cervellin mostra leggerezza mentale e cattiveria e conquista due volte il pareggio (22-25 e poi 23-25). Nonostante un tie-break a lungo condotto, le orobiche cedono poi alla verve di Antropova, 25 punti, e Franklin, ottima con 24. Per le ospiti, che accoglieranno Scandicci giovedì 5 marzo, ben cinque giocatrici in doppia cifra: Kipp (22), Bolzonetti (13), Cesé (13), Mosser (12) e Manfredini (10), a dimostrazione della grande prestazione di squadra, che lascia tutto aperto in vista di Gara 2.

Non trema invece la Numia Vero Volley Milano, che nella Gara 1 contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia vince e convince con un netto 3-0 in poco più di un’ora. Le pesaresi non vanno oltre i venti punti del primo set, fermandosi poi a 15 e a 19 nei restanti due. Devastante in attacco la coppia formata da Egonu e Lanier, rientrante dall’infortunio, entrambe a referto con 20 punti. Fattore determinante anche il solito contributo a muro delle meneghine, autrici di 12 blocks vincenti (3 delle due laterali, altrettanti per Kurtagic) che lasciano l’attacco delle biancoverdi al 18% e la sola Bici in doppia cifra (13).

Passando ai Playoff Challenge, dopo il successo di Macerata nell’anticipo, vittoria anche per l’Honda Cuneo Granda Volley nella prima giornata del Girone B contro l’Omag-MT San Giovanni in M.no. Le ragazze di coach Tisci vincono 25-18 il primo set, subiscono il pareggio romagnolo nel secondo (23-25) ma poi vanno avanti allo scadere del terzo (25-23) e infine si prendono i tre punti con il 25-19 della quarta frazione. MVP per Pucelj, 17 punti, Diop chiude a 21, gli stessi di un’ottima Bracchi tra le ospiti, mentre Kochurina si ferma a 19 (3 muri).

LE QUATTRO SFIDE-

Savino Del Bene Scandicci- Bergamo

La Savino Del Bene Scandicci lotta e soffre ma si aggiudica il primo match dei Quarti di Finale Play Off per 3-2 contro il Volley Bergamo.

Una gara tutt’altro che semplice per la squadra di coach Gaspari, che in questa prima sfida dei Play Off Scudetto ha dovuto anche fare a meno della sua capitana Maja Ognjenovic a causa di un problema alla mano destra.

Se l’approccio nel primo set è stato positivo per le biancoblù, capaci di condurre e vincere la frazione per 25-20, nel secondo parziale la tendenza si è invertita e le orobiche con grinta hanno rimontato lo svantaggio (18-13) e hanno impattato nel computo set (22-25).

Antropova e compagne hanno poi fatto loro la terza frazione senza troppe difficoltà trascinate da Franklin (6 punti nel set) ma le ospiti non si sono demoralizzate e hanno portato la sfida al tie-break grazie alla continuità dei propri attaccanti (23-25).

Nel quinto set è stata sprint la partenza delle lombarde, con la Savino Del Bene Volley costretta alla rincorsa. Sul finale di match il duo Franklin-Antropova ha risposto presente e ha condotto il parziale fino ai vantaggi: l’errore di Bolzonetti ha regalato la prima vittoria della serie alle padrone di casa (17-15).

L’opposta azzurra risulta essere la miglior marcatrice dell’incontro con 25 punti, uno in meno della schiacciatrice statunitense Sarah Franklin (24). Il premio MVP se lo aggiudica invece Caterina Bosetti, autrice di una prova a tutto tondo con 10 punti e il 62% di positività in ricezione.

Per le orobiche, 22 i punti segnati da Kendall Kipp, seguita da Bolzonetti e Montalvo (13), oltre a Mosser (12) e alla centrale Manfredini (10).

I numeri a muro sono poi dalla parte della Savino Del Bene Volley che sigla 9 block vincenti (contro i 6 di Bergamo) e un maggior numero di servizi vincenti (5-4). A livello statistico, le toscane hanno registrato invece percentuali inferiori in ricezione (58%-61%) e un’uguale positività in attacco (42%).

La Savino Del Bene Volley conquista dunque la prima sfida dei Quarti di Finale e si prepara ad affrontare in trasferta il secondo impegno della serie, previsto per giovedì 5 marzo alle ore 20:00 al Pala Facchetti di Treviglio.

Coach Gaspari schiera il sestetto composto da Bechis al palleggio e Antropova come opposta, la coppia Bosetti e Franklin come schiacciatrici con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Castillo.

La squadra di coach Cervellin scende in campo con la diagonale Carraro-Kipp, in posto 4 la coppia Cese e Mlejnkova mentre al centro Meli e Manfredini. Il libero è l’ex Armini.

Convincente avvio di match per le padrone di casa, avanti con Bosetti (6-3). Il primo tempo di Nwakalor bissa il vantaggio iniziale per l’11-8 ma risponde e impatta il Volley Bergamo a quota 12 grazie a Kipp. Nonostante una fase punto a punto a metà frazione, la Savino Del Bene Volley prova a fuggire con Franklin (20-17): il distacco non è riassorbito dalle ospiti che cedono infine il parziale dopo i due punti consecutivi di Bosetti (25-20).

Nel secondo parziale le conclusioni di Nwakalor e i servizi di Antropova sospingono le biancoblù (8-3), in controllo grazie a Franklin (12-5). Le imprecisioni di Bergamo confermano inizialmente il divario (18-13), prima degli efficaci turni al servizio di Mosser e Manfredini che ristabiliscono addirittura l’equilibrio (20-20). L’ingresso di Bolzonetti aumenta i giri in attacco di Bergamo (21-24), capace di aggiudicarsi la frazione con Kipp (22-25).

Sebbene sia di marca biancorossa il terzo set (1-4), con pazienza ricuce e mette la freccia la squadra di coach Gaspari (8-6). Il pallonetto di Franklin è vincente (11-7) ma rimangono in scia le ospiti (15-13). La combinazione tra Bechis e Graziani va a segno per il 19-16 e prende fiducia la Savino Del Bene Volley sul finale grazie alla schiacciatrice statunitense (23-18). L’errore in parallela di Weske regala il terzo set alle toscane (25-18).

Nel quarto set giocano inizialmente a braccetto le due formazioni (6-6). È la diagonale stretta di Antropova a permettere il sorpasso alle biancoblù (10-9), comunque sempre tallonate da Kipp e compagne (14-14). Archiviata una fase punto a punto, tre errori consecutivi in attacco della Savino Del Bene Volley regalano un importante break alle orobiche (18-21). Sul finale, è cinico il Volley Bergamo ad aggiudicarsi il parziale con Mosser (23-25).

Inerzia a favore del Volley Bergamo nei primi punti del tie-break (2-5) e time-out per coach Gaspari. Al rientro in campo, ingranano e impattano sul 6-6 le toscane con Weitzel. Il muro di Montalvo vale il nuovo break orobico (7-9) ma riesce ancora una volta la Savino Del Bene Volley a rientrare nel parziale (10-10). L’attacco di Franklin vale un match point per le biancoblù (14-13) ma si prosegue ai vantaggi: l’errore in attacco di Bolzonetti conclude l’incontro (17-15).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Sono iniziati i play off e, purtroppo o per fortuna, in questa fase conta solo una cosa: vincere la gara. È stata una brutta partita da parte nostra, indipendentemente dal fatto che le assenze siano aumentate stamani (ndr, indisponibile Ognjenovic). Sappiamo che Bergamo è una squadra che ha nella battuta il suo punto di forza. Dobbiamo imparare a capire che, anche quando le cose non girano bene, bisogna essere più lucidi. Il quarto set è quello che mi ha dato un po’ più fastidio perché, nonostante tante sbavature e tanti errori in transizione, è finito 23-25: le opportunità quindi ci sono state. Oggi non ha funzionato il muro-difesa e questo, lo sapete, a me dà abbastanza noia, perché l’avversario prende fiducia, va in battuta e ha una qualità che poche squadre possono vantare. Bravissime però le ragazze, perché pur essendo sempre sotto nel tie-break abbiamo avuto cinque contrattacchi sul 14-13 che non siamo riuscite a mettere a terra. Rimanere lucide in quel momento dimostra che le ragazze hanno carattere. Oggi però abbiamo dimostrato carattere solo a metà e per gara due non basta giocare così ».

Martina Armini (Bergamo)- « Adesso c’è un misto di orgoglio e rammarico. Siamo state davvero vicine alla vittoria e non riusciamo a essere felici fino in fondo della bella partita che abbiamo giocato. Ora recuperiamo le energie e proviamo a giocare in questo stesso modo a Treviglio in gara 2 ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – BERGAMO 3-2 (25-20 22-25 25-18 23-25 17-15) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bechis 4, Franklin 24, Nwakalor 8, Antropova 25, Bosetti 10, Graziani 2, Castillo (L), Weitzel 4, Mancini, Ribechi, Ruddins, Skinner, Traballi (L), Bernardeschi. All. Gaspari.

BERGAMO: Mlejnkova 1, Manfredini 10, Carraro 2, Cese Montalvo 13, Meli 3, Kipp 22, Armini (L), Bolzonetti 13, Mosser 12, Strubbe 2, Angelini, Weske, Micheletti (L), Ferrario. All. Cervellin.

ARBITRI: Rossi, Brancati.

Durata set: 25′, 29′, 26′, 31′, 22′; Tot: 133′.

MVP: Caterina Bosetti (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1805,

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Eurotek Laica Uyba

Iniziano i play-off. La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano batte l’Eurotek Laica UYBA per 3-1 in Gara-1 dei quarti di finale dei play-off Scudetto. Nella partita splende Isabelle Haak con 35 punti, le Pantere chiudono con 10 muri di squadra dopo aver perso l’abbrivio solo nel secondo set, per le farfalle mai arrendevoli c’è una Battista da 24 punti. Si apre con una vittoria la tredicesima post-season della storia gialloblù. Gara-2 è già dietro l’angolo: si gioca mercoledì 4 marzo alla E-Work Arena di Busto Arsizio, partita decisiva per il passaggio del turno alle semifinali; eventuale Gara-3 al Palaverde sabato 7 marzo alle ore 20.30.

Per iniziare la tredicesima campagna ai play-off della storia gialloblù, coach Daniele Santarelli schiera capitan Wolosz in regia, Haak è l’opposta, Gabi e Zhu sono le schiacciatrici, Fahr e Lubian le centrali, De Gennaro il libero. Dall’altra parte, coach Enrico Barbolini sceglie Seki-Obossa per la diagonale, Battista e Gennari posti 4, Torcolacci ed Eckl al centro, libero Pelloni. Consueto spettacolo targato Old Wild West con la crew Blue Royals negli intervalli tra set, lo sponsor day di giornata è di RDZ Spa.

Il primo mini-break è di Busto con Torcolacci, ma Zhu è una macchina da punti in avvio e le Pantere strappano verso l’8-3 su cui Haak mette la firma. Obossa riporta le farfalle tornano a contatto (10-9), doppio Fahr e doppio Zhu per mandare la Prosecco DOC sul +5 (17-12). Battista pone fine sul 9-0 al parziale delle gialloblù (22-13), Zhu arrotonda ulteriormente lo score personale del suo primo set fissando l’1-0 con il 25-16 (9 punti con il 75% nel parziale per la superstar cinese).

Tira e molla a inizio secondo set, Battista pesca l’ace e Lubian inaugura la sua gara a muro (4-4); con Gennari l’UYBA si prende un break di vantaggio (5-7), le Pantere restano in scia con il muro di Haak (10-11) e con un turno a servizio velenoso di Gabi. Serve un time-out taumaturgico di coach Santarelli per dare il cambio di passo al set (12-17): Haak si mette in proprio in attacco e a servizio (14-17, 12 punti), cambiano momentaneamente i posti 4 con gli ingressi di Sillah e Daalderop (17-20), Zhu torna e impatta (21-22, 20 punti alla fine con 2 muri per la numero 4 della Prosecco DOC). Le farfalle sono più ciniche in coda e si portano sull’1-1 con il servizio di Battista (22-25).

Haak risponde all’UYBA colpo su colpo (4-4), Lubian ritrova il servizio vincente (8-8, 9 punti con 3 muri e 1 ace per la centrale), Fahr impianta un mattone con il primo tempo (10-10). Haak e Fahr sfruttano una ricezione disordinata per colpire, Zhu mura le Pantere hanno cambiato passo (17-11, 7-0 di parziale): Lubian ritrova le misure a muro (20-15), Sillah ci mette lo zampino con il set point (25-18, 3 centri per la slovena dalla panchina nel set).

Haak non ha perso lo smalto nel quarto set (3-1), nel set da dentro o fuori Busto mostra carattere con Obossa (4-4), Sillah costringe la panchina avversaria alla prima interruzione (8-5). Murata di Fahr per il 10-6, Zhu lascia di stucco la difesa con il pallonetto spinto, Lubian mura con tempismo (16-9, 5-0 di parziale). Zhu fissa due punti da posto 4 (18-11), Fahr è presente a muro (21-14, 9 punti con 3 muri e 1 ace): la chiude Zhu con il muro del 25-18.

I protagonisti-

Isabelle Haak (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono contentissima per la vittoria, anche se non abbiamo fatto una prestazione al nostro 100%. Siamo partite molto bene nel primo set, ci siamo un po' perse nel secondo, ma siamo state brave a recuperare per portare a casa la vittoria alla fine. Pensiamo subito a gara 2 di mercoledì, siamo solo all'inizio ».

Valeria Battista (Eurotek Laica Uyba)- « Sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile contro la squadra probabilmente più forte mondo. Sono orgogliosa della UYBA, ce l'abbiamo messa tutta, forse ci siamo bloccate in qualche rotazione, ma le aspettiamo in casa nostra mercoledì. Gara 2 sarà da tutto per tutto, ci crediamo ancora perché ci divertiamo a giocare contro squadre così forti ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – EUROTEK LAICA UYBA 3-1 (25-16 22-25 25-18 25-18) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Braga Guimaraes 2, Fahr 9, Haak 35, Zhu 20, Lubian 9, De Gennaro (L), Sillah 8, Forte (L), Chirichella, Daalderop, Adigwe, Ewert, Scognamillo. All. Santarelli.

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 3, Battista 24, Torcolacci 9, Obossa 11, Gennari 3, Eckl 4, Pelloni (L), Booth 4, Diouf 1, Metwally 1, Parra, Boldini (L), Parlangeli, Schmit. All. Barbolini.

ARBITRI: Armandola, Piana.

Durata set: 29′, 28′, 25′, 27′; Tot: 109′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 4983

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Vittoria netta per la Numia Vero Volley Milano che nella prima gara dei Quarti di Finale Play Off Scudetto si impone per 3-0 (25-20; 25-15; 25-19) sulla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Una vittoria fondamentale per le milanesi che si portano subito avanti nella serie che determinerà chi avrà accesso alle Semifinali Scudetto.

Scesa in campo con grinta e determinazione, la Numia è riuscita a esprimere tutto il suo potenziale. Un’ottima prestazione per le centrali Anna Danesi e Hena Kurtagic – entrambe a segno con 7 punti- che nel primo set hanno fatto la differenza a muro bloccando le iniziative di Vallefoglia sul nascere. Nel secondo parziale protagonista è la difesa di Eleonora Fersino e di Juliette Gelin, chiamata in causa da coach Lavarini per coprire la seconda linea milanese. Ottima la prestazione dell’MVP Khalia Lanier, alla prima da titolare dopo l’infortunio alla caviglia: 20 punti per la schiacciatrice americana, autrice nel terzo set dello strappo decisivo. Sono 5 i punti consecutivi messi a terra dalla numero 16 milanese che è stata determinante nella conquista della vittoria. Stesso score per la capitana Paola Egonu che si è dimostrata ancora una volta capace di trascinare le sue nei momenti più delicati. Dall’altra parte della rete sono state Bici (13 punti), Thokbuom e Omoruyi (7 punti ciascuna) a impensierire la formazione di coach Lavarini, senza però riuscire a fermare la corsa della Numia.

Con il successo di oggi la Numia Vero Volley avrà l’occasione di chiudere la pratica Vallefoglia già nei prossimi giorni: mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 Egonu e compagne calcheranno il taraflex della Vitrifrigo Arena di Pesaro per il secondo atto dei Quarti di Finale Play Off Scudetto.

Per Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto coach Lavarini schiera Bosio in regia con Egonu opposto, Danesi e Kurtagic al centro, Lanier e Piva in banda e Fersino libero. Dall’altra parte della rete coach Pistola risponde con Bartolucci in regia e Bici opposto, Candi e Thokbuom al centro, Ungureanu e Omoruyi in banda con De Bortoli libero.

Capitan Egonu apre le danze nella prima gara di Play Off segnando il primo punto per Milano. Vallefoglia non si fa intimidire e resta attaccata alle padrone di casa (8-7). La Numia fa vedere la sua forza a muro e, con Danesi e Kurtagic, blocca le marchigiane portandosi sul 16-10. La Megabox tenta di recuperare terreno, ma Bosio fa affidamento su Egonu per portare le sue sul 21-16. Bici le prova tutte per frenare Milano, ma arriva Piva a chiudere il set 25-20.

Milano torna in campo grintosa nel secondo set e, con Piva e Egonu supportate da un’ottima prestazione in difesa di Fersino, trova l’8-6. Bici e Thokbuom danno filo da torcere alla Numia che con Danesi e Lanier riesce comunque a rispondere e a portarsi sul 16-11. Egonu fa la voce grossa costringendo coach Pistola a fermare il gioco (18-12); rientrate in campo Kurtagic va a segno con la palla del 23-14 e Danesi mette il punto (25-15).

Trascinata da capitan Egonu, la Numia si porta subito sull’8-5. Nel terzo parziale Vallefoglia reagisce e con Butigan si porta in parità (12-12). La Megabox allunga e sul 14-15 trova il primo vantaggio del match, ma Milano, con una buona prestazione in attacco di Lanier, fa registrare lo strappo che vale il 19-15 e costringe la panchina marchigiana a fermare il gioco. Tornate in campo è ancora Lanier a dettare il passo e a portare le sue sul 21-16. Bici prova a contenere Milano, ma con un muro di Lanier la Numia conquista Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto (25-19).

I protagonisti-

Eleonora Fersino (Numia Vero Volley Milano)-« Sono molto contenta di questa vittoria che ci dà fiducia e ci permette di iniziare la serie dei Quarti di Finale con il piede giusto. Sappiamo che i Play Off sono un campionato a sé e con il successo di oggi siamo solo a metà dell’opera: da domani torneremo in palestra per preparare Gara 2. Siamo appena entrate nel periodo più bello e complicato della stagione, ma allo stesso tempo il più entusiasmante. Lavoriamo tutto l’anno per arrivare a giocare queste partite; oggi siamo state brave a iniziare nel migliore dei modi e cercheremo di crescere nel corso dei prossimi impegni. Ci aspettano gare importanti sia in campionato che in Champions League: conosciamo il valore dei nostri avversari ma dovremo affrontare una partita alla volta e dare il meglio ».

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Oggi loro hanno giocato una partita di altissimo livello, a muro ci hanno colpito molto in alcuni momenti e noi non siamo state brave a reagire in quelle situazioni. Nel terzo set abbiamo dato una bella prova di carattere, ma non è bastato. Grande merito a loro comunque. Ora però abbiamo gara due di fronte al nostro pubblico e siamo molto motivate, vogliamo prolungare la serie e tornare a Milano per gara tre ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-20 25-15 25-19) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 7, Bosio, Lanier 20, Danesi 7, Egonu 20, Piva 8, Fersino (L), Akimova, Cagnin, Sartori, Pietrini, Modesti (L), Gelin, Miner. All. Lavarini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci 1, Omoruyi 7, Thokbuom 7, Bici 13, Ungureanu 6, Candi 4, De Bortoli (L), Giovannini 3, Butigan 1, Laza’ro Castellanos, Stoyanova, Mitkova, Carletti, Feduzzi (L). All. Pistola.

ARBITRI: Serafin, Pozzato.

Durata set: 24′, 23′, 26′; Tot: 73′.

MVP: Khalia Lanier (Numia Vero Volley Milano )

Spettatori: 3146

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri

L’Igor Gorgonzola Novara si aggiudica il primo atto dei play-off con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, imponendosi 3-1 (25-17 25-17 22-25 25-17) al PalaIgor in gara 1 dei quarti di finale.

Le ragazze di Negro pagano un approccio mentale alla partita non ottimale, in particolare nel primo set già segnato sul parziale di 11-3 e poi concluso 25-17, e le difficoltà a mantenere un livello di gioco costante nelle due successive frazioni vinte da Novara, la seconda e quarta, anch’esse concluse 25-17 ma rimaste in bilico nella prima metà. Chieri interpreta invece in modo ottimale il terzo set che fa suo 22-25.

Mattatrice di serata è Tolok che mette a segno 29 punti con il 68% di positività in attacco. In doppia cifra fra le padrone di casa anche Alsmeier (15) e Ishikawa (10), mentre il premio di MVP viene assegnato a Bonifacio (8). Fra le biancoblù le migliori realizzatrici sono Neneth (17) e Nervini (11).

Gara 2 si giocherà mercoledì 4 marzo (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino. Chieri deve per forza vincere per allungare la serie alla decisiva “bella” del prossimo weekend a Novara.

Dopo il primo punto di Cekulaev il punteggio gira rapidamente a favore di Novara che grazie a un’inspiratissima Tolok costringe Negro a esaurire i suoi due time-out già sull’11-3. Con l’ingresso per mezza rotazione di Antunovic e Dambrink le biancoblù alzano l’efficienza del loro cambio palla ma il gioco resta saldamente in mano alle padrone di casa che raggiungono i 10 punti di distacco sul 19-9 con Ishikawa. Sul 20-11 l’allenatore chierese cambia le bande inserendo Degradi e Bah. Due punti consecutivi di Cekulaev e l’attacco vincente di Bah riportano Chieri sul 21-16. Tolok ferma la rimonta ospite e alla prima palla set con il suo nono sigillo personale chiude 25-17.

Rispetto alla prima frazione l’avvio di secondo set è più combattuto e resta in bilico fino al 5-5. Un errore di Nervini al servizio e due attacchi di Cekulaev spingono Negro a inserire Bah al posto di Dervisaj sull’8-5, per poi fermare il gioco dopo il 10-6 di Ishikawa. Chieri riesce a riavvicinarsi a -2 con Cekulaev (13-11), ma nelle fasi centrali Novara torna da allungare con Alsmeier, Ishikawa e due muri di Squarcini (18-13). Di lì in avanti la squadra di Bernardi ha vita facile e arriva a guadagnare otto palle sul 24-15. Le biancoblù ne annullano due grazie agli attacchi di Nemeth e Nervini, quindi al terzo tentativo Tolok firma il 25-17.

Nel terzo parziale sul 4-3 due errori chieresi regalano a Novara il 6-3. Al rientro dal time-out di Negro il muro di Cekulaev vale il 6-4. Segue una lunga fase di punto a punto che vede Chieri sempre in scia capace di ritrovare la parità sul 14-14 con un ace di Van Aalen aiutato dal nastro e passare per la prima volta in vantaggio 15-16 con Nervini. Le gaudenziane tornano avanti 18-17 Alsmeier ma immediato c’è la risposta di Chieri che fa 19-20 con Nemeth e un muro di Cekulaev, Sul 20-20 le biancoblù ottengono il +2 con Nemeth e un muro di Van Aalen (20-22). Conquistate due palle set con Dervisaj (22-24), Chieri si aggiudica la frazione al primo tentativo grazie a un muro di Van Aalen su Squarcini (22-25).

Nella quarta frazione nel sestetto dell’Igor c’è Leonardo al posto di Di Nardo, costretta a uscire per un problema al ginocchio nel finale del set precedente. Chieri riparte con un buon piglio guadagnando subito un +2 con Nervini e Nemeth (1-3). Novara ritrova la parità sul 7-7 dopo un errore di Alberti, quindi da 9-9 sale a 11-9 con Tolok. Dopo il 13-12 di Nemeth due colpi di Tolok e Ishikawa, due errori di Van Aalen e Dervisaj e altri due attacchi vincenti di Alsmeier e Tolok permettono alla squadra di Bernardi di scappare a 19-13. Il turno di battuta di Ishikawa è interrotto dal primo tempo di Alberti, ma è soltanto una parentesi nel monologo di Novara che alla prima palla match chiude 25-17 con un muro di Bonifacio.

I protagonisti-

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Oggi siamo mancati soprattutto nell'atteggiamento, in particolare nei primi due set che personalmente non mi sono piaciuti. Ho provato a dire alle mie compagne che queste partite o le giochi con cattiveria agonistica oppure le subisci, com'è stato nel primo set soprattutto. Domani è un altro giorno e mercoledì sarà un'altra partita ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3-1 (25-17 25-17 22-25 25-17) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Squarcini 5, Cambi 2, Alsmeier 15, Bonifacio 8, Tolok 29, Ishikawa 10, De Nardi (L), Melli, Baijens, Carraro, Mims, Leonardi (L), Herbots, Van Avermaet. All. Bernardi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Nemeth 17, Nervini 11, Cekulaev 8, Van Aalen 3, Kunzler 7, Alberti 4, Spirito (L), Dambrink 2, Bah 1, Bonafede (L), Ferrarini, Degradi, Antunovic. All. Negro.

ARBITRI: Salvati, Simbari.

Durata set: 22′, 22′, 26′, 21′; Tot: 91′.

MVP: Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)

I RISULTATI DI GARA 1 QUARTI DI FINALE-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Eurotek Laica Uyba 3-1 (25-16, 22-25, 25-18, 25-18)

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-17, 25-17, 22-25, 25-17)

Savino Del Bene Scandicci-Bergamo 3-2 (25-20, 22-25, 25-18, 23-25, 17-15)

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-20, 25-15, 25-19)

PROGRAMMA GARA 2 QUARTI DI FINALE 04/03/2026 Ore 20.30

Eurotek Laica Uyba – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Igor Gorgonzola Novara Ore 20.00

Bergamo – Savino Del Bene Scandicci Si gioca il 5/03 Ore 20.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Numia Vero Volley Milano