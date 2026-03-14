Play Off: Milano è super in Gara 1 delle semifinali

La serata di Milano non è però partita nel migliore dei modi: Egonu e compagne sono costrette ad inseguire fino alla metà del primo parziale, quando coach Lavarini si gioca il doppio cambio con Miner e Akimova. Le neoentrate danno nuova linfa alla Numia che, con l’opposta russa e il positivo turno dai nove metri di Piva, riagguanta il set portandolo ai vantaggi. Nel momento decisivo del parziale entra in gioco il muro, elemento di forza delle rosablu: è proprio il monster block di Danesi su Antropova a mettere la parola fine al set e a portare avanti Milano. Nella seconda frazione le ragazze di Lavarini tornano in campo con un approccio diverso e sull’onda dell’entusiasmo tengono le redini del gioco fino al 12-14, quando arriva la reazione di Scandicci. La Numia non molla e nel finale è la capitana Paola Egonu – che chiuderà la partita con 17 punti e il 57% in attacco – a salire in cattedra e a portare le sue sullo 0-2. Il terzo set è un monologo della Vero Volley, con gli attacchi di Egonu e Lanier che non lasciano scampo alle toscane. La schiacciatrice americana è protagonista con 18 punti e il 58% in attacco e 1 muro. Una straordinaria Eleonora Fersino viene premiata MVP del match a seguito di una grande prova in difesa e in ricezione (88% di efficienza e 66% di perfetta).

Con il successo di questa sera la formazione di coach Lavarini si porta in vantaggio nella serie e domenica 22 marzo alle ore 15.00 avrà l’occasione di portarsi sul 2-0. Appuntamento all’Allianz Cloud di Milano per il secondo atto delle Semifinali.

Prima di tornare in campo per Gara 2 delle Semifinali Scudetto la Numia Vero Volley sarà impegnata nella gara di ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League. Giovedì 19 marzo alle ore 18.00 italiane le rosablu proveranno a ribaltare le sorti del loro cammino europeo: per strappare la qualificazione alla Final Four della massima competizione continentale per club, Egonu e compagne dovranno dare il tutto e per tutto contro il VakifBank Istanbul.

La Savino Del Bene conferma la diagonale Bechis-Antropova e le schiacciatrici Skinner e Bosetti. Le centrali per questa sera sono Weitzel e Nwakalor; libero Castillo. Coach Lavarini schiera Bosio in cabina di regia e Egonu sulla sua diagonale, Piva-Lanier in posto quattro. A completare i terminali di attacco rosablu sono le centrali Danesi e Kurtagic; Fersino libero.

Break di vantaggio Milano in avvio di partita (3-5), ma le padrone di casa rispondo e sul 6-5 trovano il sorpasso. Scandicci preme sull’acceleratore e, con Antropova, vola sul +3 (9-6); si tiene stretta le tre lunghezze di vantaggio la Savino Del Bene, ma la Numia – con l’ace di Bosio – prova ad accorciare (11-9). Sul 16-11 Bosetti fa registrare l’allungo costringendo la panchina ospite al time-out; cambio di diagonale per la Vero Volley, con Akimova che si fa subito sentire e riporta a contatto le sue (18-16). Gli ace di Piva mettono in difficoltà la seconda linea di Scandicci e valgono la parità (18-18). Si prosegue punto a punto, ma è la Savino Del Bene a guadagnare due palle set, prontamente annullate dalle ospiti: sul 26-27 prima occasione per Milano, che con il monster block di Danesi chiude 26-28.

Scandicci conferma Franklin su Skinner ad inizio di secondo parziale, ma Milano parte forte e vola sul 2-6 ed arriva la sospensione per la panchina di coach Gaspari che vuole provare a spezzare il ritmo meneghino. Al rientro in campo la Savino Del Bene rosicchia qualche punto (4-7) senza però riuscire a riprendere le ospiti, che continuano nella loro corsa (8-11). Parziale di 3-0 per le toscane che riportano i conti in parità (11-11) e stavolta è Lavarini a chiamare l’interruzione. Danesi blocca Nwakalor e porta avanti di due lunghezze la Numia (12-14); Scandicci non molla e riagguanta la Vero Volley che, con il buon lavoro al servizio di Egonu, torna a condurre (16-19). Sul finale Milano mette la freccia e con la capitana Paola Egonu si aggiudica 20-25 il secondo set.

Nel terzo set fa la voce grossa la Numia, intenzionata a chiudere la partita in tre set: Lanier e Danesi sono protagoniste di un monster block party che vale l’1-6. Prova a cambiare le carte in tavolo coach Gaspari che inserisce Ruddins su Antropova, ma nulla ferma la volata di Milano: 4-12 e massimo vantaggio di partita per Egonu e compagne. Le toscane provano a rimanere in partita e, con una ritrovata Antropova, accorciano le distanze (8-13), ma la Vero Volley, con una Fersino onnipresente, mette a segno lo strappo che vale il 10-19. Il finale è a senso unico: la Numia chiude 16-25 e fa sua Gara 1 delle Semifinali Scudetto.

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Milano ha meritato la vittoria. Ha dimostrato più capacità di rimanere in partita, soprattutto nel primo e nel secondo set. Il terzo set invece, noi non l’abbiamo proprio giocato, quindi va dato merito a Milano. Peccato, perché nel primo set avevamo fatto un ottimo lavoro: lo abbiamo chiuso con il 63% in attacco, un numero incredibile, e con un bel vantaggio costruito con pazienza, muro, difesa e battuta. Poi però ci siamo persi in ricezione. Sapevamo che oggi Castillo non sarebbe stata nella miglior condizione per la botta presa in allenamento. Proprio per questo, come ho detto alle ragazze, ognuna di noi avrebbe dovuto dare quel qualcosina in più per sopperire a quelle coperture che normalmente siamo abituati a vedere. Peccato perché, proprio in quel frangente, ci siamo irrigidite. Nonostante questo abbiamo continuato a giocare, ma oggi il muro non è stato il muro di Scandicci e loro hanno iniziato a prendere fiducia su tutti i colpi. Del resto Milano ha tanta qualità. La nota negativa è il terzo set, che non deve mai più accadere. Si può perdere, ma non si deve mai smettere di credere in un eventuale recupero, perché nella pallavolo si vince il match con tre set. Il primo set lo abbiamo perso anche per demeriti nostri. Nel secondo set, nonostante un gap iniziale, avevamo recuperato e siamo anche passati in vantaggio; anche lì però abbiamo abbassato il livello di tensione. Il terzo set, come detto, non lo abbiamo giocato. Quindi gran merito a Milano. Sappiamo che in questo momento dobbiamo imparare a monetizzare tutto quello che ci arriva e oggi non siamo stati abili a farlo. Come ho detto alle ragazze, bisogna immediatamente resettare, perché intanto c’è il Fenerbahce e poi l’obiettivo resta la gara di Milano, che dovrà essere affrontata assolutamente in maniera diversa ».

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « È stata una partita bellissima. Abbiamo espresso un gioco di altissimo livello. Siamo state brave perché siamo riuscite a metterle in difficoltà facendo sì che faticassero ad esprimere il loro miglior gioco; questa è stata la nostra forza oggi. Siamo contentissime perché uscire con un 3-0 in Gara 1 in casa loro non era affatto facile. Adesso l'importante sarà studiare per la prossima partita. Giocheremo in casa ma sarà una battaglia perché conosciamo il valore di Scandicci e sappiamo che non sono quelle di stasera. Ci aspettiamo che in Gara 2 scendano in campo con un approccio diverso con l'obiettivo di pareggiare la serie ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (26-28; 20-25; 16-25)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bechis 1, Skinner 3, Castillo (L), Ruddins, Franklin 6, Bosetti 6, Mancini, Graziani 1, Nwakalor 2, Antropova 22, Weitzel 5. N.E.: Bernardeschi, Traballi, Ribechi (L). All. Gaspari.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Bosio 1, Pietrini, Sartori, Danesi 7, Kurtagic 4, Lanier 18, Egonu 17, Akimova 4, Piva 9, Fersino (L). N.E.: Gelin, Modesti (L), Cagnin. All: Lavarini.

ARBITRI: Luciani, Lot

Durata set: 32′, 25′, 22′. Tot. 85′.

MVP: Eleonora Fersino (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2355