Play Off: Gara 3 può portare Conegliano e Milano in finale

ROMA- Le quattro protagoniste delle semifinali scudetto saranno, domani e mercoledì sera, di nuovo in campo per Gara 3. Le formazioni di Santarelli e Lavarini sono in vantaggio 2-0 nelle rispettive serie, ed avranno l'opportunità di chiudere i conti. Una vittoria porterebbe entrambe in finale. Ovviamente le squadre di Bernardi e Gaspari, che hanno l'ultima occasione per restare in gara, faranno di tutto per portare guadagnarsi Gara 4 in in programma nel weekend del 28-29 marzo.

É stata una Gara 2 senza storia quella andata in scena al PalaIgor lo scorso sabato. Dopo una Gara 1 ceduta al tie-break nonostante un approccio esemplare, l’Igor Gorgonzola Novara ha subìto davanti al pubblico amico la ferocia della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Il ritorno di Gabi è stato determinante: prestazione assoluta della stella brasiliana, non solo in attacco ma, come spesso le accade, anche in ricezione e in difesa. Ora, nuovamente nella tana del Palaverde, le ragazze di coach Bernardi non potranno più sbagliare per evitare di chiudere anzitempo la stagione. Serviranno l’approccio visto in Gara 1, la migliore Tolok e l’apporto di tutta la squadra per sperare di allungare la Serie contro le campionesse in carica trevigiane, che puntano la decima Finale Scudetto della loro storia, l’ottava consecutiva sotto la guida di coach Santarelli. Il big match aprirà il turno infrasettimanale martedì 24 marzo alle ore 20.30 in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV.

Sviluppo contrario nella Serie tra la Savino Del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano. In Gara 1, le meneghine hanno sorpreso le toscane espugnando il Pala BigMat e prendendosi il fattore campo in tre set poi, in un’infuocata Gara 2, hanno rimontato la squadra di coach Gaspari dallo 0-2 al 3-2 finale. Non solo Egonu per coach Lavarini, che nella sfida casalinga ha potuto contare su altre quattro giocatrici in doppia cifra e in generale un contributo importante da parte di tutta la squadra sia a muro, dove Danesi e Kurtagic stanno facendo la differenza (12 e 11 muri vincenti in testa alla classifica delle migliori blocker dei playoff), che in difesa, dove Fersino si sta dimostrando il miglior libero stagionale. Alcuni ingredienti mancati fin qui alla formazione scandiccese che, al di là della solita devastante Antropova, non sta ricevendo il giusto contributo dalle altre giocatrici, sicuramente penalizzate anche dall’infortunio di Ognjenovic, entrata però in qualche doppio cambio durante Gara 2. Nuovamente di fronte al pubblico fiorentino mercoledì 24 marzo alle ore 20.30 e in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV, Scandicci sarà chiamata alla reazione.

LE DUE SFIDE-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Scudetto tutte d’un fiato: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, avanti per 2-0 nella serie, ospita l’Igor Gorgonzola Novara in occasione di Gara 3 al Palaverde, fischio d’inizio alle 20.30 di domani. Le Pantere reduci dalla vittoria per 3-0 al Pala Igor sabato sera in G2, cercano un’altra vittoria nella Classica per centrare un’altra Finale Scudetto. Grande spettacolo nella Gara 1 di 9 giorni fa, quando le zanzare passarono avanti 2-0 prima del ritorno prepotente della squadra di coach Santarelli, che avrebbe poi vinto la sfida. Eventuale Gara 4 si giocherà sabato 28 marzo alle ore 21.15 al Pala Igor di Novara, la serie è al meglio delle cinque. Sono già 5 i confronti stagionali, la Prosecco DOC ha avuto sempre la meglio finora.

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

PRECEDENTI: 60 (12 successi Igor Gorgonzola Novara, 48 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Nika Daalderop a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « In una serie di semifinale Scudetto con gare così ravvicinate, resettare dopo la partita precedente e concentrarsi su quella in arrivo è un aspetto chiave per vincere. Ogni sfida nasconde insidie a sé stanti, giocare contro Novara è complicato e lo sappiamo bene. Ci ricordiamo le difficoltà di Gara 1, durante la stagione contro l’Igor ci ha dato del filo da torcere in tanti set. In Gara 2 abbiamo giocato indubbiamente un’ottima gara, mentre loro sono andati in difficoltà, ma questo non può assolutamente trarci in inganno, Novara è forte e lo dimostrerà ancora. Lo studio delle avversarie non cambia, ma l’atteggiamento fa la differenza, così come giocare in casa. Sarebbe bellissimo arrivare in finale in tre gare, ci permetterebbe di fermarci un po’ per preparare i prossimi impegni e allenarci al meglio. Ma, soprattutto, vincere domani darebbe una bella soddisfazione al pubblico del Palaverde, abbiamo sentito la voce dei nostri tifosi anche a Novara e vogliamo restituire qualcosa a chi ci segue sempre con grande affetto ».

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « In gara due Conegliano ha giocato una pallavolo di altissimo livello, come è nelle loro corde, e quando è così diventa davvero difficile. Noi possiamo solo avere il rimpianto di non aver messo in campo la nostra miglior pallavolo, tanto che anche nei momenti in cui eravamo vicini nel punteggio la sensazione era comunque di non essere a pieno in gioco. Non è finita, andiamo a Treviso consapevoli che sia durissima ma anche che possiamo provare a ribaltare il pronostico e a riportare la serie a Novara, perché ci piacerebbe regalare questa soddisfazione alla città e ai nostri tifosi ».

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano.

Mercoledì 25 marzo alle ore 20.30, al Pala BigMat, la Savino Del Bene Volley è chiamata a una vera e propria prova di carattere. Davanti al proprio pubblico, la squadra di coach Gaspari affronterà la Numia Vero Volley Milano in Gara-3 della semifinale dei play off della Serie A1 Femminile di Pallavolo, in una sfida che può decidere il destino della stagione. La formazione toscana si trova infatti spalle al muro: per continuare a inseguire il sogno scudetto ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. La serie, al meglio delle cinque partite, vede Milano avanti 2-0 dopo il successo in Gara-1 a Firenze e la vittoria ottenuta in Gara-2 di domenica 22 marzo. Un ulteriore successo permetterebbe alla formazione lombarda di chiudere la serie ed estromettere la Savino Del Bene Volley dalla corsa al titolo. In Gara-2 la squadra guidata da coach Gaspari era partita nel migliore dei modi, portandosi avanti di due set e dando l’impressione di poter riequilibrare la serie sull’1-1. Milano è però riuscita a reagire, completando la rimonta e imponendosi al tie break. Per la Savino Del Bene Volley quella di mercoledì sarà la 49ª partita stagionale e potrebbe rappresentare anche l’ultima in campionato, uno scenario che la formazione scandiccese vuole evitare a tutti i costi.

PRECEDENTI: 38 (16 successi Savino Del Bene Scandicci, 22 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Gaia Traballi a Vero Volley nel 2022/2023; Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Dopo Gara-2 sappiamo che per mettere in difficoltà Milano dovremo prenderci qualche rischio in più, soprattutto al servizio. La battuta sarà una chiave importante: dovremo cercare di metterle sotto pressione, costringerle a qualche errore in più e togliere loro un po’ di sicurezza nei colpi. Nei primi due set dell’ultima partita le ragazze sono state molto brave in questo, riuscendo a farle innervosire e a spingerle a rischiare di più, mentre nella seconda parte del match abbiamo fatto più fatica a mantenere lo stesso livello di pressione. Mercoledì servirà continuità e servirà dare tutto, perché sappiamo bene quanto sia importante questa partita. Arrivare in fondo a tutte le competizioni è l’obiettivo che ci siamo dati a inizio stagione e vogliamo continuare a inseguirlo. Giocheremo davanti al nostro pubblico e mi auguro che possa supportarci come ha saputo fare nelle ultime gare importanti, rispondendo sempre numeroso. Da parte nostra faremo di tutto per lottare fino alla fine e provare a tenere aperta la serie ».

Hena Kurtagic (Numia Vero Volley Milano)- « Siamo molto contente per la vittoria di domenica e motivate perché conduciamo questa serie di Semifinali 2-0. Mercoledì ci aspetta un'altra gara molto importante e difficile come le precedenti; daremo il nostro meglio per finire la serie in tre gare. Sarà fondamentale approcciare la partita con la giusta aggressività per provare a contrastare il gioco di Scandicci, che avrà anche il fattore campo dalla sua parte. Noi dovremo dare il massimo per fare risultato e per guadagnare fiducia per le prossime sfide ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3-

Martedì: 24 marzo 2026, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Pozzato Andrea, Papadopol Veronica Mioara Serie 2-0



Mercoledì: 25 marzo 2026, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Vagni Ilaria, Salvati Serena Serie 0-2