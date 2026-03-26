Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Playoff Challenge: Vallefoglia travolge Bergamo

Nel recupero della 1a giornata del Girone B Bici e compagne si impongono 3-0 (25-22 25-19 25-20) e restano in scia della capolista Cuneo
3 min
MegaBoxBergamoPlayoff Challenge
Playoff Challenge: Vallefoglia travolge Bergamo

PESARO-La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vince la seconda partita consecutiva nel girone B per la qualificazione alla Challenge Cup e riavvicina la capolista Honda Cuneo, superando in tre set un Volley Bergamo che non si è mai dato per vinto ma che nei finali di set ha ceduto il passo alla maggiore qualità delle padrone di casa. Per la Megabox 13 punti per Era Bici, recuperata dopo la leggera distorsione alla caviglia di domenica a Cuneo, 9 per Giovannini e Omoruyi. Nelle ospiti, che hanno dato spazio a gran parte del proprio organico, 8 punti per Kipp e Mosser e 7 per Meli. Ora la Megabox è a -2 dalla vetta.

I protagonisti-

Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- «  Siamo molto felici, continuiamo a voler far bene fino alla fine, il nostro obiettivo è cercare di arrivare alla finale per la qualificazione alla Challenge. La stagione non è ancora finita, ma sono molto soddisfatta. Sono contenta di come la squadra sta facendo, siamo partite un po’ contratte all’inizio della stagione, ma poi abbiamo fatto un bellissimo campionato. La Challenge Cup era il nostro obiettivo, e fare il giro di campo con la Coppa è stato meraviglioso, ce lo eravamo immaginato prima che ci aggiudicassimo la Coppa: è stato bello vincerla, ma ancora più bello vivere insieme alle mie compagne un percorso bellissimo ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – BERGAMO 3-0 (25-22 25-19 25-20) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci, Omoruyi 9, Candi 8, Bici 13, Giovannini 9, Butigan 7, De Bortoli (L), Ungureanu 4, Laza’ro Castellanos 2, Stoyanova, Mitkova, Thokbuom, Carletti, Feduzzi (L). All. Pistola.

BERGAMO: Carraro 1, Bolzonetti 2, Meli 7, Weske 4, Mlejnkova 6, Manfredini 5, Armini (L), Mosser 8, Kipp 8, Cese Montalvo 1, Eze 1, Micheletti, Strubbe, Ferrario (L). All. Cervellin.

ARBITRI: Brunelli, Cecconato.

 Durata set: 43′, 28′, 28′; Tot: 99′.

MVP: Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 300

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B-

Honda Cuneo Granda Volley 8, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 6, Omag-Mt San Giovanni In M.No 4, Bergamo 3.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo femminile A1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS