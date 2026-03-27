Playoff Challenge: nei due Gironi si gioca la 5a giornata 

Sabato 28 marzo alle ore 18.00 l’anticipo della quinta giornata vedrà la Cbf Balducci Hr Macerata affrontare la Reale Mutua Fenera Chieri dopo il 3-0 della gara d’andata. Collinari a punteggio pieno in testa al Girone A con 9 punti, arancionere terze a quota 4. L’altro confronto del raggruppamento sarà invece lunedì 30 marzo alle ore 20 e vedrà la seconda in classifica, Il Bisonte Firenze (6 punti), affrontare in trasferta il fanalino di coda Eurotek Laica Uyba. Monday Night scelto anche dalle squadre del Girone B: in contemporanea il match tra l’Omag-MT San Giovanni in M.no e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e quello tra Bergamo e l’Honda Cuneo Granda Volley. In classifica, le piemontesi precedono di due punti le pesaresi, a loro volta a +2 sulle romagnole e a +3 sulle orobiche.

GIRONE A-

Cbf Balducci Hr Macerata - Reale Mutua Fenera Chieri

Penultimo impegno nel Girone A dei Playoff Challenge Serie A1 Tigotà per la CBF Balducci HR Macerata che sabato 28 (ore 18) torna in campo al Fontescodella per la sfida con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta giornata del torneo che assegna un posto nella coppa europea Challenge Cup. Le arancionere sono pronte ad affrontare per la seconda volta in questa fase le piemontesi, già incrociate nel match di andata due settimane fa a Chieri con la vittoria in tre set per le padrone di casa. Attualmente con 4 punti in classifica in altrettante gare giocate, le maceratesi si trovano di fronte la capolista del Girone A, in vetta a punteggio pieno con 9 punti conquistati in 3 partite giocate. Impresa dunque complicata contro una formazione che punta dritta al pass per l’Europa e che proprio nei prossimi giorni giocherà la finale di CEV Cup contro il Galatasaray. Bresciani e compagne, nella penultima uscita casalinga al Fontescodella, proveranno a ripartire dalla rimonta sfiorata a Busto nell’ultimo match disputato domenica scorsa in Lombardia.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Reale Mutua Fenera Chieri)

EX: Asia Bonelli a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022; Giulia Bresciani a Fenera Chieri '76 nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Giorgia Caforio a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019



Isidora Kockarevic (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Ci aspetta una partita sicuramente molto tosta contro una squadra di grande valore. Chieri sta dimostrando tutto il proprio potenziale in questo girone dei Playoff Challenge ed è una formazione lanciata verso la vetta della classifica, quindi sappiamo che servirà una prestazione di alto livello. Nell'ultima gara con Busto abbiamo provato a lottare fino in fondo e vogliamo ripartire proprio da quello spirito. Sappiamo che dovremo essere aggressive e attente in tutti i fondamentali per cercare di mettere in difficoltà un avversario così forte. Allo stesso tempo giocheremo davanti ai nostri tifosi, nel penultimo match casalingo della stagione, e questo per noi è uno stimolo in più. Vogliamo fare una partita di carattere e provare a regalarci e a regalare al nostro pubblico una bella prestazione ».

Carola Bonafede (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Mercoledì siamo state brave a fare il nostro gioco e vincere la partita perché Busto è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Quella di domani a Macerata è una partita molto importante: una vittoria ci permetterebbe di aumentare il distacco sulle altre squadre del girone, così da poterci poi concentrare sulla finale di Coppa Cev contro il Galatasaray ».

Eurotek Laica Uyba - Il Bisonte Firenze

Prima partita del girone di ritorno dei Playoff Challenge per la Eurotek Laica UYBA, che lunedì sera (ore 20) tornerà in campo alla e-work arena per affrontare Il Bisonte Firenze, vittorioso nel match di andata per 3-1. Le farfalle di coach Barbolini riprendono il cammino dopo lo stop contro Chieri, con l’obiettivo di ritrovare continuità di rendimento e chiudere al meglio questa fase della stagione. Dopo il turno di riposo osservato giovedì, la squadra riprende gli allenamenti, svolti tra la Soavis Arena di Castellanza e il Pala San Luigi di Sacconago, vista l’indisponibilità dell’impianto di Busto Arsizio nel week-end. Non sarà ancora della partita Melanie Parra, sempre precauzionalmente ai box per un fastidio al ginocchio, e proprio per questo lo staff tecnico è al lavoro per trovare soluzioni alternative che garantiscano maggiore solidità al gioco biancorosso. Nelle ultime uscite la UYBA ha mostrato buone trame solo a tratti, ma segnali incoraggianti sono arrivati anche dalla panchina: positive infatti le prove di Schmit e Diouf nella trasferta di Chieri, risorse preziose in questo finale di stagione in cui la fatica, dopo mesi intensi e incontri ravvicinati, inizia inevitabilmente a farsi sentire. In classifica le bustocche occupano quota 2 punti e vedono ormai distante la vetta, attualmente nelle mani di Chieri con 9. Le possibilità di aggancio sono ridotte al lumicino, ma la UYBA vuole comunque onorare fino in fondo i Playoff Challenge, anche in vista degli ultimi appuntamenti: sabato 4 aprile alle 17 in casa proprio contro Chieri e domenica 12 aprile alle 17 a Macerata. Situazione diversa per Il Bisonte Firenze, a 6 punti e ancora in piena corsa per il primo posto, che garantirebbe l’accesso alla finale contro la vincente del Girone B. Le toscane arriveranno quindi in arena con motivazioni altissime, pronte a confermare quanto di buono fatto nella gara d’andata. Si preannuncia dunque una sfida interessante e combattuta, con entrambe le squadre determinate a portare a casa un risultato importante. I biglietti sono disponibili online su https://volleybusto.vivaticket.it/ e presso le casse dell’impianto di viale Gabardi a partire dalle ore 18.30. La partita sarà trasmessa in streaming su VBTV e in diretta gratuita sul canale YouTube della Lega Volley Femminile.

PRECEDENTI: 27 (9 successi Il Bisonte Firenze, 18 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Francesca Villani a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020



Valeria Battista (Eurotek Laica Uyba)- « In queste ultime gare di Playoff Challenge dovremo cercare di dare più continuità alle nostre prestazioni. Anche nell'ultima partita di Chieri, nonostante la sconfitta, per diversi tratti siamo riuscite a esprimere una buona pallavolo. Le partite con Firenze non sono mai semplici, l'abbiamo visto sia in regular season che all'andata del Challenge, ma cerchiamo la rivincita davanti al nostro pubblico, anche per onorare fino alla fine questo torneo ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci apprestiamo ad affrontare l’UYBA per la quarta volta in questa stagione, sempre con l’incognita di capire come si schiererà in campo: al di là di chi giocherà, ci aspettiamo comunque di trovare una squadra che vorrà fare bene davanti al proprio pubblico e che lotterà per raccogliere un risultato positivo dopo l’ultima sconfitta contro Chieri, oltre che per vendicarsi della nostra vittoria dell’andata. Noi dovremo essere brave a scendere in campo con l’idea di divertirci, ma anche di mostrare quell’agonismo che non ci è mai mancato nelle partite dei playoff Challenge: vogliamo portare a casa il miglior risultato possibile, magari allungando questa striscia positiva che abbiamo contro Busto Arsizio ».

GIRONE B-

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

PRECEDENTI: 5 (4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Serena Ortolani a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023; Sara Panetoni a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024

Bergamo - Honda Cuneo Granda Volley

PRECEDENTI: 11 (5 successi Honda Cuneo Granda Volley, 6 successi Bergamo)

EX: Federica Ferrario a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA GIRONE A-

Sabato 28 marzo 2026, ore 18.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Verrascina Antonella, Caretti Stefano

Lunedì: 30 marzo 2026, ore 20.00

Eurotek Laica Uyba - Il Bisonte Firenze Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Rossi Alessandro

LA CLASSIFICA-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 9, Il Bisonte Firenze 6, Cbf Balducci Hr Macerata 4, Eurotek Laica Uyba 2.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA GIRONE B-

Lunedì: 30 marzo 2026, ore 20.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Luciani Ubaldo, Armandola Cesare

Bergamo - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Cerra Alessandro, Saltalippi Luca

LA CLASSIFICA-

Honda Cuneo Granda Volley 8, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 6, Omag-Mt San Giovanni In M.No 4, Bergamo 3.