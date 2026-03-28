Playoff Challenge: Chieri vince a Macerata, finale più vicina

Coach Lionetti parte con Bonelli-Ornoch (Decortes è a riposo), Mazzon-Sismondi, Piomboni-Kockarevic, Bresciani libero. Coach Negro fa ancora turnover schierando un sestetto del tutto inedito in partite ufficiali, con la diagonale Antunovic-Dambrink, Ferrarini e Alberti al centro, Degradi e Bah in banda, Bonafede libero. L’avvio di gara è contratto e il primo set, a senso unico, sfugge 25-13. Dal secondo set Chieri gioco e ritmo e dopo essersi imposta nella seconda frazione 23-25, in rimonta da 16-12, si aggiudica senza patemi sia il terzo sia il quarto set per 19-15.

Le migliori realizzatrici di serata sono con 16 punti a testa Piomboni e Bah. Il premio di MVP va ad Antunovic, che oltre a Bah porta in doppia cifra anche Degradi (15) e Ferrarini (11).

Nel secondo set grande equilibrio fino al 10-9 quando le padrone di casa trovano un break che frutto un distacco massimo di 4 punti sul 16-12 (ace di Piomboni). Dopo l’ingresso di Dervisaj per Bra le biancoblù tornano a contatto con Ferrarini e Dambrink (17-16), pareggiano a 18-18 con Degradi e ancora con Degradi passano avanti 18-19. Alla seconda palla set Dervisaj chiude 23-25.

Nel terzo parziale, grazie a diversi errori di Macerata le chieresi salgono in fretta a 1-5. Dopo il 7-9 firmato in fast da Mazzon le ragazze di Negro strappano a 7-13 (Degradi), subiscono una nuova rimonta a 12-14 (muro di Simondi), quindi scappano via a 15-22 e con Ferrarini a muro (19-25) si portano sull’1-2.

Nel quarto set l’ equilibrio termina dopo il 3-4 di Kockarevic. Qui Chieri sale a 4-8 (Dambrink) e da lì in avanti mantiene sempre un margine di qualche punto e in tutta tranquillità da scendere i titoli di coda con Alberti (19-25).

I protagonisti-

Ludovica Sismondi (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sicuramente abbiamo iniziato la partita nel modo giusto, mettendo subito pressione con la battuta e costringendo loro a fare più fatica nella costruzione del gioco. Nei momenti decisivi del primo set siamo state brave a concretizzare e a portare a casa i punti importanti. Nel corso della gara però abbiamo avuto qualche calo di attenzione e in attacco abbiamo fatto più fatica. Ci sono state alcune situazioni in cui potevamo fare meglio e che alla fine hanno pesato sull’andamento della partita. Nonostante questo abbiamo cercato di rimanere sempre dentro il match con l’atteggiamento giusto, ma purtroppo non è bastato per riuscire a recuperare. Sono abbastanza soddisfatta della prestazione, anche se non completamente. Sappiamo che c’è ancora margine di miglioramento e continueremo a lavorare per crescere. Anche in una situazione non semplicissima vogliamo continuare a lottare fino alla fine per chiudere al meglio la prossima partita ».

Sara Alberti: «Abbiamo iniziato un po’ tese e paurose, anche se in realtà in questa squadra tutte fanno fare bene e giocare bene a pallavolo. Quindi è stato solo un attimo carburare. Sono contenta non soltanto perché abbiamo portato a casa il risultato ma perché tutte hanno dato il loro contributo per poter vincere».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 1-3 (25-13; 23-25; 19-25; 19-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 1, Ornoch 9, Sismondi 13, Mazzon 11, Piomboni 16, Kockarevic 12; Bresciani (L). N. e. Batte, Clothier, Decortes. All. Lionetti.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Antunovic 3, Dambrink 9, Alberti 8, Ferrarini 11, Degradi 15, Bah 16; Bonafede (L); Van Aalen, Nemeth, Dervisaj 2, Spirito (2L). N. e. Cekulaev. All. Negro.

ARBITRI: Piana, Brancati

Durata set: 20′, 26′, 26′, 23′ Tot: 95’

MVP: Karla Antunovic (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 250