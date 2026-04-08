Playoff Challenge: Bergamo chiude la stagione battendo la Omag al 5°

CERVIA (RAVENNA)- Il risultato non contava, nell'ultima sfida che ha visto protagoniste Omag-MT San Giovanni in M.no e Bergamo sul campo delle romagnole. Ad imporsi sono state le orobiche, per 2-3 (22-25 25-23 25-20 24-26 10-15) al termine di un match avvincente e divertente per il pubblico del Palazzetto di Cervia.

Sono le ragazze di coach Cervellin a cominciare la sfida con miglior piglio, in una frazione combattuta vinta 22-25. Ad appannaggio delle padrone di casa le fasi centrali, che la squadra di coach Bellano conquista 25-23 e 25-20. Ma le ospiti non si arrendono e ancora in un set aperto e in bilico, la spuntano ai vantaggi 24-26 mandando la sfida al tie-break. Nel gioco corto è proprio Bergamo ad arrivare con più energie, accelerando dalla metà del set e conquistando l’incontro con il parziale finale di 10-15. Top scorer ed MVP per Kipp, 22 punti a referto, seguita nel tabellino dalle compagne Cesé Montalvo (18, 4 muri) e Mosser (17). Per le padrone di casa, 17 punti di Bracchi in un match con tante rotazioni nella formazione romagnola.

L’ultima giornata dei Playoff Challenge proseguirà domenica 12 aprile, con il match tra Vallefoglia e Cuneo che deciderà la sfidante di Chieri, già sicura del primo posto nel Girone A, nella finale della competizione.

Il tabellino-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - BERGAMO 2-3 (22-25 25-23 25-20 24-26 10-15) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Piovesan 9, Parini 7, Ortolani 6, Nardo 8, Kochurina 8, Nicolini 2, Tellone (L), Bracchi 17, Brancher 4, Caruso 4, Wilson 4, Panetoni (L). All. Bellano.

BERGAMO: Mlejnkova 3, Manfredini 9, Eze 5, Mosser 17, Micheletti 4, Kipp 22, Armini (L), Cese Montalvo 18, Strubbe 7, Carraro 1, Ferrario (L), Bolzonetti. Non entrate: Meli. All. Cervellin.

ARBITRI: Nava, Grossi

Durata set: 27', 29', 23', 29', 14'; Tot: 122'.

MVP: Kendall Kipp (Bergamo)

Spettatori: 468