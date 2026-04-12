Playoff Challenge: la finale per l'Europa sarà Chieri-Cuneo

ROMA - L’ultima giornata della fase a gironi dei Playoff Challenge Serie A1 Tigotà ha espresso il suo verdetto: sarà un derby piemontese tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e la sorpresa Honda Cuneo Granda Volley a decidere chi si qualificherà alla CEV Challenge Cup 2027. La finale si giocherà in gara secca in casa di Chieri, miglior classificata al termine della Regular Season, sabato 18 aprile alle ore 20.

La squadra di coach Tisci ha conquistato la qualificazione alla finale grazie al successo nello scontro diretto con la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, detentrice del titolo e campionessa della CEV Challenge Cup 2026. I tre punti sono valsi il primo posto nel Girone B, che mercoledì aveva visto Bergamo imporsi su San Giovanni. Ottima la partita delle gatte, a conclusione di un girone giocato con serietà e agonismo. Dopo un bel primo set, Cuneo è passata in vantaggio sul punteggio di 20-25, poi la rabbiosa reazione delle padrone di casa ha portato al pari in un parziale dominato 25-14. Ma le cuneesi non si sono fatte impensierire dalle avversarie e hanno continuato a spingere con l’MVP Pucelj e Diop, 14 punti a testa, ben servite da Signorile. Grazie ad una concreta terza frazione, Cuneo ha conquistato il set che le serviva per la matematica certezza del primo posto 20-25 poi, nonostante qualche cambio, non ha rallentato e ha perfezionato il successo con il punteggio di 21-25 nel quarto gioco. Ultima a mollare tra le padrone di casa capitan Candi, 11 punti con 5 muri.

Nel Girone A, successo al tie-break dell’Eurotek Laica Uyba in casa della Cbf Balducci Hr Macerata. Partita divertente tra due squadre senza pensieri di classifica, che non si sono risparmiate in un match equilibratissimo terminato con un solo punto di differenza 112 a 113. L’unico set terminato con più di due punti di scarto è stato il primo, vinto dalle arancionere 25-22. Dopo un inizio difficile di secondo parziale, le bustocche hanno cambiato marcia e si sono prese il pareggio sul 24-26. Nuovo vantaggio delle ragazze di coach Lionetti con il 25-23 del terzo set, poi un altro 23-25 ha costretto le due formazioni alla disputa del tie-break. Anche il gioco corto si è dimostrato equilibratissimo, concludendosi 15-17 dopo una bella rimonta delle ospiti nel finale. Straripante gara di Decortes, top scorer con 30 punti, che non sono però serviti per il successo delle marchigiane, piegate dai 22 punti di Diouf, alla partita d’addio come Gennari, 11 punti, e dai 16 di Battista.

Infine, sempre nel Girone A la Reale Mutua Fenera Chieri ha vinto per 3-0 su Il Bisonte Firenze. Le collinari, già certe del primo posto nel raggruppamento, hanno comunque dovuto sudare contro le bisontine per conquistare l’intera posta con parziali 25-22, 25-23 e 25-20. Prova importante di Bah e Dambrink, a referto con 20 e 19 punti, mentre tra le ospiti 13 punti a testa di Knollema e Tanase.

GIRONE A-

Reale Mutua Fenera Chieri ‘76-Il Bisonte Firenze

Nell’ultima partita della fase a gironi dei Playoff Challenge la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera il Bisonte Firenze con un netto 3-0.

In un match ininfluente per la classifica le biancoblù schierate da coach Negro – la diagonale Antunovic-Dambrink, Alberti e Ferrarini al centro, Degradi e Bah in banda, Bonafede libero – chiudono i conti a loro favore in un’ora e 24 minuti con parziali 25-22, 25-23 e 25-20, tenendo sempre in mano il pallino del gioco.

Migliori realizzatrici Bah e Dambrink con 20 e 19 punti, mentre il premio di MVP viene assegnato a Bonafede.

Nella finale dei Playoff Challenge la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà con Cuneo.

Sul 7-7 Chieri ottiene il primo doppio vantaggio grazie agli attacchi di Dambrink e Bah (9-7). Firenze ritrova la parità a 11 con Tanase e un ace di Knollema sulla linea di fondo ma le biancoblù si riprendono subito il +2 con Dambrink e un pallonetto di Bah (13-11). Il successivo 14-11 di Ferrarini spinge Chiavegatti a fermare il gioco. Il Bisonte torna a muovere il punteggio grazie a un errore chierese (15-12), quindi ricuce a 16-15 con tre punti consecutivi di Kacmaz. Al rientro dal time-out di Negro le chieresi si sbloccano con Dambrink (17-15). La parallela fuori di Bah vale il momentaneo 18-18 ma la transalpina si riscatta immediatamente con un attacco e due muri vincenti (22-18). Dopo il 24-22 di Tanase, alla seconda palla set Dambrink chiude 25-22.

Si riparte nel secondo set nel segno di Bah (1-0). Chieri ottiene con Dambrink un primo doppio vantaggio (5-3), subito vanificato da due errori. Le ragazze di Negro tornano a +2 con due attacchi di Bah e un muro di Dambrink che capovolgono il punteggio da 9-10 a 12-10. Ancora Dambrink e Bah sono artefici del successivo break da 17-15 a 19-15. Sul 24-20 Firenze riesce ad annullare tre palle set, finché il servizio in rete di Malesevic conclude la frazione 25-23.

Nel terzo parziale da 1-1 Chieri strappa a 4-1 con Bah, Degradi e un muro di Alberti. Dopo il 6-3 di Alberti i punti di Knollema e Tanase riavvicinano a 7-6 il Bisonte, che poi pareggia sull’8-8 con un ace di Bukilic. Le biancoblù si inceppano sul 12-10 andando sotto 12-14 a causa di tre errori. Alberti sblocca al rotazione d’autorità con un primo tempo (13-14) che porta sulla linea dei 9 metri Bah: il suo turno di battuta frutta un break a 18-14. E’ l’allungo che decide set e partita, che termina 25-20 alla seconda palla match con un pallonetto di Alberti.

I protagonisti-

Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Sono molto contenta della partita che abbiamo giocato oggi, vincere così fa bene al morale. Ora sappiamo che in finale giocheremo con Cuneo ma a prescindere dall'avversario sapevamo già che ci aspetta una partita difficilissima. Vogliamo anche un po' riscattarci dalla finale di Coppa Cev e teniamo a chiudere in bellezza ».

Bianca Lapini (Il Bisonte Firenze)- « Oggi era il mio esordio stagionale e ho vissuto tante emozioni, perché giocare titolare in un campionato di questo livello non è scontato: sono molto contenta, ringrazio coach Chiavegatti, tutto lo staff e le mie compagne che mi hanno dato fiducia, e anche tutta la mia famiglia che era più in ansia di me. Per quanto riguarda la partita, conoscevamo il valore di Chieri, una squadra molto forte che ha disputato una stagione per me straordinaria: anche oggi ha dimostrato di essere super competitiva nonostante le tante rotazioni, mentre noi abbiamo un po’ peccato soprattutto a muro, ma era l’ultima partita della stagione e le emozioni del congedo probabilmente hanno preso il sopravvento ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-22; 25-23; 25-20)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Antunovic, Dambrink, Alberti 7, Ferrarini 5, Degradi 9, Bah 20; Bonafede (L); Spirito, Dervisaj. N. e. Van Aalen, Cekulaev, Nervini, Nemeth (2L). All. Negro.

IL BISONTE FIRENZE: Morello 1, Bukilic 4, Malesevic 4, Kacmaz 8, Tanase 13, Knollema 13; Lapini (L); Colzi. N. e. Agrifoglio, Acciarri, Villani, Zuccarelli, Valoppi (2L).All. Chiavegatti.

ARBITRI: Serafin, Santoro.

Durata set: 24′, 26′, 26′.

MVP: Carola Bonafede (Reale Mutua Fenera Chieri ‘76

Spettatori: 1027.

Cbf Balducci Hr Marcerata-- Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio

Si chiude con una vittoria combattuta e ricca di emozioni la stagione della Eurotek Laica UYBA, capace di imporsi per 3-2 sul campo del Pala Fontescodella al termine di una vera maratona sportiva durata 2 ore e 25 minuti. Un successo che dimostra come le farfalle abbiano onorato fino in fondo i Playoff Challenge, chiudendo con orgoglio un’annata intensa.

La gara aveva anche un forte valore simbolico: è stata infatti l’ultima partita in carriera per Valentina Diouf e Alessia Gennari, salutate con affetto da compagne, staff e tifosi Coach Lionetti sceglie Bonelli-Decortes, Mazzon-Sismondi, Kockarevic-Ornoch, Bresciani libero. Coach Barbolini risponde con Schmit-Diouf, Eckl-Booth, Metwally-Gennari, Parlangeli libero.

L’avvio di gara ha visto Macerata partire meglio, conquistando il primo set. Tuttavia, la svolta è arrivata nel secondo parziale, quando Barbolini ha inserito Valeria Battista al posto di Mariam Metwally: da quel momento la UYBA ha cambiato marcia, imponendosi ai vantaggi grazie anche a un ace decisivo di Carter Booth. Ottima, in generale, la prestazione al servizio delle bustocche, capaci di mettere a segno ben 9 ace, di cui 3 firmati proprio dalla centrale americana.

I set successivi sono stati un concentrato di equilibrio e intensità. Macerata ha spinto forte trascinata da una straordinaria Decortes, autrice di 30 punti, ben supportata da Mazzon e Kockarevic (16 punti ciascuna) e Ornoch (15). Le padrone di casa sono riuscite a portarsi avanti 2-1, ma la UYBA non ha mai mollato.

Determinante, nel momento più delicato, è stato il contributo delle sue leader: Diouf ha disputato una gara di altissimo livello chiudendo con 22 punti e conquistando il titolo di MVP, mentre Battista ha firmato 16 punti fondamentali. Il nuovo ingresso di Metwally, al posto di Gennari, ha dato ulteriore energia alla squadra, che è riuscita a trascinare il match al tie-break. Decisivi anche gli ingressi di Seki – Obossa, protagoniste del doppio cambio utilizzato in tutti i set dalla UYBA.

Nel quinto set le farfalle si sono trovate a inseguire, ma hanno saputo reagire con grande lucidità: zero errori di squadra e una tenacia encomiabile hanno permesso il sorpasso decisivo. A chiudere i conti ci hanno pensato ancora due giocate vincenti di Booth ai vantaggi, fissando il punteggio sul 15-17. Da segnalare anche i 15 muri di squadra UYBA (5 proprio di Booth).

Applausi finali per la UYBA, che conclude la stagione con una vittoria e il secondo posto nel girone A dei Playoff Challenge, con 10 punti, alle spalle di Chieri, primo a quota 15. Un epilogo positivo che rende omaggio anche a due grandi protagoniste della pallavolo italiana nel giorno del loro addio.

La UYBA parte con Schmit – Diouf, Booth – Eckl, Metwally – Gennari, Parlangeli libero. Il primo set parte in equilibrio (6-6), poi Ornoch e Decortes tentano la fuga (9-6); Mazzon allunga (11-7), Gennari accorcia (11-9), Diouf a muro trova il -1 (11-10). Con due attacchi forti da posto 2 Valentina riporta in pari le farfalle (12-12), poi sul 13-13 lascia il posto a Obossa che entra con Seki per il doppio cambio. Decortes non ci sta e riallunga per le padrone di casa (16-13), Eckl e l’errore di Ornoch portano al 16-15. Decortes è incontenibile (18-16, mentre rientrano Diouf e Schmit), Kockarevic firma il 20-17, Gennari e Booth tengono aperta la speranza (20-19), Diouf c’è (21-20), ma il muro di Decortes vale il 23-20 e Macerata chiude 25-22 ancora con la numero 17 (11 punti nel parziale).

Secondo set: la partenza è favorevole a Macerata (8-2 ace Bonelli e muro Decortes), mentre Barbolini inserisce Battista per Metwally. Gennari recupera con tre punti in fila fino al 9-6, ma Decortes e l’errore di Battista portano all’11-6. Valeria si fa perdonare con quattro punti consecutivi fino al 13-10, Decortes appoggia in rete il pallonetto (13-11), Diouf ha il braccio caldo (14-12) e Booth realizza l’ace del 14-13. A un passo dal pari la UYBA regala troppo (17-13 dentro Seki e Obossa), poi grazie ai muri di Jossa ed Eckl i giochi si riaprono (17-16). Seki pareggia con l’ace (17-17), Battista e Obossa con due muri lanciano le farfalle (18-20), Jossa in diagonale firma il 19-22. Parlangeli difende tutto e Battista fa 20-23 (dentro Schmit e Diouf), Ornoch e Bonelli non ci stanno e Barbolini deve fermare il gioco sul 22-23. Sul servizio di Ornoch è ancora Bonelli a trovare il punto del pari 23, nel finale Diouf fa 23-24 e Mazzon annulla. Decide l’ace di Booth (24-26).

Terzo set: Barbolini conferma Battista in posto 4, e la UYBA resta in scia grazie a Valentina Diouf (già tre punti per il 4-4), poi Ornoch prova a lanciare le sue (7-5, 9-6); qualche errore marchigiano rimette in pari lo score (10-10), ma Bonelli e Mazzon riallungano (13-10). Gennari combatte e ritrova il pari (13-13), Diouf e l’errore di Decortes danno vantaggio alla UYBA (14-16). La numero 17 si fa perdonare con l’attacco del 16-16, Diouf sigla il 16-17 e poi lascia spazio ad Obossa che entra con Schmit per il doppio cambio; Eckl risponde a Decortes (18-19), l’errore di Battista fa chiamare time-out a Barbolini (20-19). Obossa mura il 20-20 e poi lascia il campo: rientrano Diouf e Schmit che trova l’ace del 20-21, Mazzon ribalta ancora (22-21 e 23-22), Kockarevic chiude 25-23.

Quarto set: Kockarevic e Ornoch ripartono alla grande (3-0), Sismondi con la fast fa 5-2, Diouf non molla e con l’ace del 5-4 prova a riaccendere la luce. Battista di forza sorpassa (6-7), Diouf allunga da seconda linea (6-8). Sul 7-8 Barbolini rimette in campo Metwally per Gennari, Eckl mura il 7-9, ma l’equilibrio non si spezza e anzi Macerata avanza con una super Decortes (doppietta per l’11-9). Ornoch e ancora Decortes fanno +5 (14-9), due muri in fila di Booth riportano vicine le farfalle (14-13). Ornoch attacca lungo il 14-14, Battista sorpassa in attacco e fa due ace (15-18), Metwally conferma il +3 (16-19). Diouf risponde a Decortes (18-20, dentro Seki e Obossa), Battista inchioda il 19-23 e la UYBA va veloce al tie-break (21-24 e 23-25 Obossa).

Quinto set: il muro di Sismondi fa partire meglio Macerata (3-1), Kockarevic allunga da posto 4 (5-2); Diouf trova il -1 (5-4), Booth pareggia con l’ace (5-5), Kockarevic spara in rete il 5-6 ma poco dopo si fa perdonare con l’ace del 7-6. Decortes fa girare le squadre sull’8-6, Barbolini prova ancora il doppio cambio con Seki e Obossa (8-7), ma l’ace di Sismondi vale il 10-7. Non è finita, perché Metwally risponde a sua volta con un ace (10-9); sul 12-11 rientrano Diouf e Schmit, Kockarevic regala il 12-12. Nel finale Decortes trova match ball (14-13), Diouf annulla (14-14). Kockarevic attacca largo il 14-15, Decortes non ci sta (15-15). Metwally attacca e mura (15-17).

I protagonisti-

Giulia Bresciani (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sono molto emozionata, quindi non ho tanto altro da dire se non grazie per tutto il sostegno che ci avete sempre dato. In tutti e quattro gli anni in cui sono stata qui, il palazzetto è sempre stato pieno per sostenerci e questo è qualcosa che porterò con me. È stata l’ultima gara e l’abbiamo tirata fino all’ultimo. Dispiace per la sconfitta, ma abbiamo lottato tanto ed è andata così. Porto con me tanti ricordi che resteranno nel cuore. Adesso si apre un nuovo capitolo, quindi sono anche curiosa per quello che sarà. Semplicemente grazie, perché ho sempre trovato gruppi fantastici e un pubblico sempre presente. Grazie anche a tutte le mie compagne. Sono felice, sono serena e va bene così ».

Alessia Gennari (Eurotek Laica Uyba)- « Non potevamo chiudere meglio la stagione, al di là che il risultato oggi non contasse. Contava però per noi, per questo gruppo e per i tifosi, per questa annata comunque difficile. Sono contenta che tutte le ragazze abbiano trovato spazio nelle ultime partite e che oggi abbiamo potuto festeggiare tutti insieme. Ora abbiamo sette ore di pullman per tornare a casa, ma saranno sette ore piacevoli, sono contentissima ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - EUROTEK LAICA UYBA 2-3 (25-22 24-26 25-23 23-25 15-17) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Decortes 30, Ornoch 15, Mazzon 16, Bonelli 7, Kockarevic 16, Sismondi 8, Bresciani (L), Batte, Capodacqua (L), Acciarri, Lelli, Frenquelli. Non entrate: Piomboni. All. Lionetti.

EUROTEK LAICA UYBA: Eckl 8, Schmit 3, Metwally 8, Booth 9, Diouf 22, Gennari 11, Parlangeli (L), Battista 16, Obossa 7, Seki 1. Non entrate: Parra, Boldini, Pelloni (L). All. Barbolini. ARBITRI: Cavalieri, Carcione.

Durata set: 25', 28', 29', 29', 20'; Tot: 131'.

MVP: Valentina Diouf (Eurotek Laica Uyba)

Spettatori: 320

LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE A-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 15, Eurotek Laica Uyba 10, Il Bisonte Firenze 6, Cbf Balducci Hr Macerata 5.

GIRONE B-

Megabox Vallefoglia-Honda Cuneo Granda Volley

La Honda Cuneo Granda Volley si regala un sogno con la vittoria contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: sarà derby per l’Europa! Le Gatte, grazie al successo per 1-3 contro le Tigri, hanno ottenuto il pass per la finale dei Play Off di CEV Challenge Cup. Sarà quindi il derby contro Chieri, in programma sabato 18 aprile alle 20 in trasferta, a decidere se Cuneo avrà il suo spazio in Europa la prossima stagione.

Parte meglio Vallefoglia, brava a prendersi un buon break: 8-5. Tuttavia nella fase centrale del parziale le Gatte fanno la differenza: da -3 a +2 (14-16). Così nel finale le biancorosse sono perfette nel mantenere quel gap di vantaggio, addirittura allungando sul definitivo 20-25.

Il secondo parziale vede Vallefoglia partire in quarta: 8-3. Tuttavia questa volta manca la reazione delle Gatte, con le padrone di casa che allungano sul +9 (16-7). Dopo qualche rotazione biancorossa, le Tigri pareggiano i conti sul 25-14.

Nel terzo set le Gatte partono sopra per la prima volta in partita: 4-8. Così questo gap costruisce le fortune delle biancorosse, brave a reggere nel cuore del parziale (12-16). Nel finale Vallefoglia tenta la rimonta, ma non basta: Cuneo chiude il set 20-25, sale 1-2 e si prende la finale del Play Off di CEV Challenge Cup.

Il quarto parziale segue il copione della partita: Gatte avanti 5-8. Così nel cuore del set le biancorosse allungano, arrivando addirittura a +8 (8-16). Nel finale Vallefoglia prova a rientrare, ma Cuneo non si guarda più indietro: 21-25 e 1-3.

I protagonisti-

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Eravamo un po’ provate fisicamente, alla fine abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, soprattutto mentalmente. Non è bastato, ma l’importante era provarci in tutti i modi. Mi dispiace molto, perché comunque sarebbe stato bello per questa società continuare il percorso nella Challenge Cup che abbiamo appena vinto, ma questa è la formula e alla fine il campo ha parlato. Però deve rimanere tutto quanto di bello c’è stato in questa stagione, quello che abbiamo fatto dal campionato alla Challenge Cup ».

Fabio Tisci (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « Abbiamo iniziato molto bene nel primo set, seguendo ciò che ci eravamo prefissate, limitando al minimo gli errori. Dopodiché c’è stato un calo, ma ci siamo riprese subito e abbiamo concluso alla grande. Tutte le ragazze hanno dato il massimo, regalandosi questa finale per l’Europa. Complimenti a tutte, ce la siamo meritata ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 1-3 (20-25 25-14 20-25 21-25) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 13, Ungureanu 9, Candi 11, Bartolucci 2, Omoruyi 11, Thokbuom 6, De Bortoli (L), Carletti 5, Giovannini 3, Laza’ro Castellanos 1, Stoyanova 1, Feduzzi. Non entrate: Butigan (L), Mitkova. All. Pistola.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Pucelj 14, Koulisiani 3, Diop 14, Rivero 13, Keene 10, Signorile 1, Magnani (L), Cecconello 6, Pritchard 6, Marring 4, Atamah 2, Allaoui. Non entrate: Bardaro (L). All. Tisci.

ARBITRI: Papadopol, Brancati.

Durata set: 24′, 25′, 31′, 25′; Tot: 105′.

MVP: Masa Pucelj (Honda Cuneo Granda Volley)

Spettatori: 681.

LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE B-

Honda Cuneo Granda Volley 13, Bergamo 8, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8, Omag-Mt San Giovanni In M.No 7.