Play Off: Conegliano travolgente a Milano

MILANO -Dopo una Gara 1 tesissima e decisa da piccoli dettagli al termine di cinque equilibratissimi set, era lecito attendersi una Gara 2 di Finale Scudetto altrettanto combattuta. Così non è stato. All’Allianz Cloud, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano si impone con un perentorio 0-3 in un’ora e mezza contro le rivali della Numia Vero Volley Milano, regalandosi la possibilità di chiudere la Serie di finale dei Playoff Serie A1 Tigotà domenica 19 aprile, nella Gara 3 in programma al Palaverde (già sold-out) dalle ore 18. Lo 0-3 (21-25 19-25 18-25) per le pantere è frutto di una prestazione maiuscola delle ragazze di coach Santarelli, che non danno mai modo alle avversarie di entrare in partita anche per merito dell’MVP Haak, straripante con 22 punti, di cui 17 negli ultimi due set, con il 55% di efficienza. Al suo fianco, 14 punti di Gabi ma anche 8 di Fahr e Zhu. Polveri bagnate per la squadra di coach Lavarini: solo Egonu in doppia cifra con 15 punti, in una serata chiusa con il 24% di efficienza di squadra. Servirà ben altro domenica per impedire alle pantere di cucirsi sul petto il nono Scudetto della loro storia.

Nel prepartita, grande entusiasmo per l’ingresso in campo della coppa con l’ambassador Andrea “Zorro” Zorzi, giocatore della “Generazione dei Fenomeni” bicampione mondiale e argento olimpico, e per l’Inno d’Italia, accompagnato dalle voci degli oltre cinquemila presenti nel tutto esaurito dell’Allianz Cloud.

Coach Lavarini sceglie Bosio, Egonu, Lanier, Piva, Danesi, Kurtagic e libero Fersino. Daniele Santarelli non cambia il suo sestetto capitan Wolosz in regia, Haak è l’opposta, Gabi e Zhu sono le schiacciatrici, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero.

Pronti via, Conegliano prova subito ad imporre il suo ritmo, Milano risponde immediatamente ma non riesce a contrastare il gioco avversario, anche per merito del muro delle venete (5 blocks vincenti). La squadra di coach Santarelli resta sempre al comando e prende il largo nella seconda metà del set, colpendo con Haak (6 punti) e Gabi (5), fino a chiudere sul punteggio di 21-25.

Andamento simile nel secondo parziale, le pantere vanno subito avanti 0-4 e poi contengono la rimonta delle meneghine, che non riescono a sfondare con Egonu e Piva (4 punti a testa). Il vantaggio rimane sempre a favore delle ospiti, che non permettono mai alla squadra guidata da coach Lavarini di creare i propositi per contendere la frazione, che si spegne sul 19-25. Devastante in attacco ancora l’opposta svedese: 7 punti con il 77%.

Spinta dai suoi tifosi, Milano reagisce d’orgoglio e prende il comando del terzo set, avviando un prolungato punto a punto con Conegliano. Egonu comincia a colpire con più efficacia, trascinando le compagne con i suoi 8 punti. Il problema è che dall’altra parte della rete, una straripante Haak risponde con ben 9 punti (88%!), accelerando dalla metà del set e spingendo le ragazze in maglia arancione fino al match-point, chiuso sul 18-25 da un punto di Fahr.

I protagonisti-

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Ritengo che loro abbiano fatto una prestazione eccezionale in difesa. In tutte le situazioni in cui loro hanno potuto contrattaccare con l’efficacia che hanno avuto questa sera noi potevamo rispondere meglio. Sicuramente questa loro solidità ci ha spento un pochino anche al servizio: nel primo set abbiamo fatto un discreto lavoro con un po’ troppi errori, però nel secondo e terzo parziale hanno potuto giocare con tanta facilità il cambio palla e sono state piuttosto regolari. Hanno avuto una prestazione in difesa mostruosa con tutti questi contrattacchi. Probabilmente questo ci ha tolto della sicurezza e della qualità. In Gara 1 abbiamo giocato una partita migliore. Cercheremo di tornare in campo domenica ad un livello superiore. Sappiamo di poter fare meglio di così in attacco e la fase break deve dare qualcosa di più ».

Isabelle Haak (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono felicissima, abbiamo giocato come una grande squadra. Abbiamo fatto davvero bene dall'inizio alla fine, rimanendo continue nella gara contro una Milano che ci aveva messo in difficoltà in Gara 1 e in tutte le altre partite della stagione. Ma la serie non è finita, anzi. Ci vediamo al Palaverde domenica, ci aspetta un'altra partita difficile e dobbiamo farci trovare pronte ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (21-25 19-25 18-25) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 4, Bosio 1, Lanier 8, Danesi 7, Egonu 15, Piva 8, Fersino (L), Sartori 2, Pietrini 2, Akimova 1, Miner. Non entrate: Cagnin, Modesti (L), Gelin. All. Lavarini.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 3, Braga Guimaraes 14, Fahr 8, Haak 22, Zhu 8, Chirichella 5, De Gennaro (L), Daalderop, Adigwe. Non entrate: Sillah, Munarini (L), Lubian, Ewert, Scognamillo. All. Santarelli.

ARBITRI: Pozzato, Verrascina.

Durata set: 25′, 27′, 25′; Tot: 77′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 5296

Serie Numia Milano- Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-2