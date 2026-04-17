Play Off: Conegliano ad una vittoria dal trionfo, Milano non ci sta

VILLORBA (TREVISO) - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ad una vittoria dal nono titolo italiano dopo i due successi in Gara 1 e Gara 2 della finale scudetto. La squadra di Santarelli domenica alle 18.00 potrà completare l'opera in Gara 3 ma la Numia Milano non molla e vorrà sovvertire i pronostici allungando la Serie a Gara 4 eventualmente in programma mercoledì 22 aprile. L'atteso match del Pala Verde sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV.

Le campionesse d’Italia in carica arrivano a Gara 3 con il vento in poppa dopo un secondo confronto condotto senza sbavature. La squadra di coach Santarelli sembra essere arrivata, come spesso le è capitato nelle ultime stagioni, al pieno della forma esattamente nel momento cruciale: una Haak inarrestabile ha totalizzato 50 punti nelle prime due partite, chiuse entrambe da top scorer, anche per merito del supporto offensivo fornito da Gabi e Zhu, entrambe letali in attacco e puntuali in seconda linea. Per avere qualche chance, Milano dovrà dimenticare in fretta la brutta Gara 2 e ritrovare lo spirito visto in Gara 1. Inevitabilmente, il destino della formazione guidata da coach Lavarini passerà dalla prestazione in attacco di capitan Egonu e da quelle delle centrali Danesi e Kurtagic e del libero Fersino, chiamate a garantire solidità alla squadra per provare a rallentare l’offensiva delle pantere.

In attesa di tornare protagonista sul taraflex del Palaverde, la coppa dello Scudetto proseguirà il Trophy Tour all’aeroporto Antonio Canova di Treviso, dove sarà esposta a partire dalla mattinata di sabato 18 aprile. Il compito di condurre il trofeo in campo spetterà poi a Irma Testa, ambassador d’eccezione per Gara 3. Prima pugile italiana a partecipare ad un’edizione dei Giochi Olimpici (Rio 2016), l’atleta della Fiamme Oro è stata anche la prima azzurra a vincere una medaglia olimpica nella boxe, con il bronzo di Tokyo 2020. Soprannominata Butterfly per la sua agilità nei movimenti, è stata anche bicampionessa europea e campionessa mondiale nella categoria pesi piuma.

PRECEDENTI: 46 (39 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 7 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nika Daalderop a Vero Volley nel 2023/2024, 2024/2025; Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Khalia Lanier a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024, 2024/2025

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Ogni partita che si gioca in un Finale Scudetto fa storia a sé e ha un obiettivo differente. Milano è costretta a vincere per prolungare la serie e farà di tutto per riscattarsi. Mi aspetto una partita ben diversa sia da Gara 1, sia da Gara 2: sarà una sfida appassionante e combattuta, degna di una G3 di Finale Scudetto. Vogliamo giocare una bella pallavolo, ma rispettiamo gli avversari: siamo consapevoli che siamo migliorati rispetto a qualche mese fa, ma sappiamo anche che in appuntamenti così importanti serve mantenere i nervi saldi e non farsi distrarre. Non possiamo dimenticare le difficoltà che Milano ci ha fatto vivere nelle partite stagionali, resta una squadra con giocatrici forti allenate da uno staff di fama internazionale: dobbiamo prenderci l’entusiasmo maturato in Gara 2 per tornare concentrati verso domenica. Dovremo giocare al massimo rispettando il livello di un big match di questa caratura, ma senza volare con l’immaginazione. Abbiamo il desiderio, allo stesso tempo, di regalarci una grande soddisfazione davanti a pubblico e sponsor, due componenti indispensabili per il nostro club. Giocare in casa di fronte ai nostri tifosi ci porta ad una motivazione extra, ossia chiudere la serie con stile: so che i biglietti per questa partita sono andati a ruba in poco tempo, percepiamo l’affetto del Palaverde e abbiamo la responsabilità di dare qualcosa di bello a chi ci segue: per questo giocheremo con intensità e attenzione ».

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Vogliamo dimenticare in fretta Gara 2, perché è stata una partita che non rispecchia in primis noi e la stagione che abbiamo fatto. Sappiamo che domenica sarà tosta, ma scenderemo in campo senza paura e con la voglia di provare ad allungare la serie. Sicuramente dovremo fare un’ottima prestazione in muro e difesa, fondamentale che ci è mancato di più mercoledì e dove loro sono state superiori. Dovremo essere molto coraggiose in battuta e in attacco: siamo pronte a dare tutto per allungare la serie ».

GARA 3 FINALE PLAY OFF SCUDETTO-

Domenica 19 aprile 2026, ore 18.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano