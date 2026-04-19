Play Off: Milano non molla, vince Gara 3 ed allunga la Serie scudetto

VILLORBA (TREVISO) - In un Palaverde gremitissimo, la Numia Vero Volley Milano firma la grande impresa, supera la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano in Gara 3 della finale scudetto per 1-3 (20-25 25-20 28-30 20-25) e rimanda la festa delle pantere che sono ancora avanti 2-1 ma che, nonostante la spinta del pubblico di casa non riescono a contenere una Milano a tutto ritmo. Egonu MVP con 34 punti è stavolta decisiva, riscattando la brutta prestazione di Gara 2. Alle ragazze di Santarelli non bastano i 27 punti Haak. L’attenzione ora si sposta su Gara 4: appuntamento a mercoledì 22 aprile alle ore 20.30, si torna all’Allianz Cloud di Milano per un altro atto di una serie che ha ancora pagine da scrivere.

Nello spettacolo del Palaverde non manca niente e nessuno. Madrina della coppa è la pugile Irma Testa, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei pesi leggeri, a intonare l’inno è ancora la voce di Irene Guglielmi.

Coach Daniele Santarelli sceglie il sestetto base, quello che gli ha permesso di andare sul 2-0 nella serie finale: capitan Wolosz in regia, Haak opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Fahr e Chirichella centrali, De Gennaro libero. Anche coach Stefano Lavarini conferma il suo 6+1 standard: giocano dall’inizio Bosio, Egonu, Lanier, Piva, Danesi, Kurtagic, libero Fersino.

Gabi ferma l’inerzia di una Milano che aveva iniziato con il piede forte (1-3), Haak segna il primo punto break delle Pantere (7 punti con il 58% in attacco per la svedese nel primo set) e Bosio con il muro ristabilisce le distanze (6-9). Coach Santarelli scuote le Pantere con il time-out e la Prosecco DOC torna a contatto (10-11), con Piva la Numia scappa sull’11-15. Wolosz suona la carica murando (13-15), Egonu ha la mira giusta con la parallela (14-18), dopo uno scambio ad alta velocità Gabi si appoggia alle mani del muro (17-20). Daalderop e Adigwe sono le nuove soluzioni per battuta e seconda linea, ma la Prosecco DOC non riesce ad agguantare una Milano quadrata nel parziale (20-25).

Partenza di secondo set nel segno di Fahr con il muro e il primo tempo (2-1), Piva resta velenosa da posto 4 e la contesa torna presto in equilibrio (5-5). Kurtagic trova le misure in prima linea (6-8), Daalderop è preziosa in difesa e permette a Gabi di accendersi in attacco, Fahr fa esplodere il Palaverde con la murata (11-9). Chirichella fa lo stesso poco dopo ed è la più cercata da Wolosz in questa fase (16-14, 4 muri punto nel secondo per la Prosecco DOC), nel braccio di ferro in cui Haak ed Egonu finiscono in copertina la svedese segna tre punti break fondamentali, propiziati dal servizio a tutto braccio di Adigwe (22-17). È il colpo del ko nel parziale, un errore di Milano consegna l’1-1.

Fahr inizia con il piede giusto (4 punti con il 100% in attacco), il primo scatto nel terzo set è del Vero Volley con Egonu e Bosio (7-10), dopo un paio di errori in attacco coach Santarelli corre ai ripari chiamando l’interruzione (10-14). Così le Pantere si accendono, Chirichella guida la ribalta e la Prosecco DOC torna sotto tra fast e un ace della centrale (15-15), Akimova impatta a tempo zero a servizio e Adigwe risponde con la stessa moneta, piazzando due aces vitali (20-20). Scognamillo per il servizio nel momento di equilibrio assoluto (23-23), le Pantere annullano 5 set point e cedono solo a oltranza (28-30).

In avvio di quarto set la Prosecco DOC insegue una Milano che con il muro di Bosio si porta sul 4-7, poi Lanier si accende e le Pantere devono ripartire sul 6-11. Entra Sillah e si sblocca (8-12), coach Santarelli fa rifiatare la diagonale iniziale coinvolgendo Ewert e Adigwe (9-13). Si sblocca l’opposta azzurra (11-15), Lanier continua a colpire e coach Santarelli chiama il time-out (12-18): Fahr non ci sta e battezza due primi tempi, lo stesso colpo che Chirichella rispedisce al mittente quando ci provano le avversarie (16-19). De Gennaro salva volando e Haak mette a terra il -2 (18-20). Milano conduce con sicurezza, Gabi annulla un matchpoint, ma alla fine le ospiti allungano e chiudono sul 3-1.

I protagonisti-

Asia Wolosz (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Stiamo giocando nel campionato più bello e forte del mondo, Milano doveva cambiare qualcosa e oggi ha giocato alla grande, noi un po' meno. Ora andiamo con la testa alta in casa loro e faremo di tutto per fare una prestazione migliore di quella di oggi, peccato non aver ricambiato l'affetto del Palaverde con un bel regalo ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Sono molto contento per la prestazione delle ragazze, credo che abbiano dimostrato quanta voglia avevano di riaprire questa serie e di tornare a giocare a Milano. In avvio abbiamo beneficiato di qualche errore di troppo da parte di Conegliano, ma abbiamo mantenuto la lucidità per poterne approfittare. Nel secondo set abbiamo fatto fatica, mentre loro sono cresciute giocando con tanta determinazione e hanno limitato il nostro servizio e la nostra fase di attacco. Siamo emersi con moltissima aggressività nel terzo set per poi completare l'opera con un altrettanto ottimo quarto set. È stata una vittoria meritata, ci siamo espressi per lunghi tratti su buoni livelli ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 1-3 (20-25 25-20 28-30 20-25) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Braga Guimaraes 10, Fahr 11, Haak 27, Zhu 8, Chirichella 10, De Gennaro (L), Adigwe 2, Sillah 2, Daalderop, Lubian, Ewert, Scognamillo. Non entrate: Munarini (L). All. Santarelli.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 12, Bosio 4, Lanier 10, Danesi 5, Egonu 34, Piva 8, Fersino (L), Akimova 1, Pietrini 1, Sartori. Non entrate: Cagnin, Modesti, Gelin (L), Miner. All. Lavarini. ARBITRI: Vagni, Caretti.

Durata set: 24', 26', 31', 28'; Tot: 109'.

MVP: Paola Egonu (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 5344.

GARA 4 FINALE SCUDETTO-

Mercoledì: 22 aprile 2026, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano