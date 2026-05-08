Volley Mercato: Alessandro Orefice torna in Italia, sarà lui in tecnico di Firenze 

Per il quarantunenne coach bolognese, reduce da quattro stagioni alla guida del Levallois Paris Saint-Cloud nella Ligue A francese e attualmente Commissario Tecnico della nazionale femminile della Slovenia, sarà un ritorno in Italia dopo dieci anni di lavoro in Francia: una lunga e proficua avventura che gli ha permesso di maturare un’enorme esperienza a livello internazionale – fra partecipazioni alle coppe europee con i club e a manifestazioni continentali e iridate con le nazionali di Estonia e Slovenia – , oltre a raggiungere risultati di rilievo come due campionati francesi vinti a Parigi e una Coppa di Francia col Venelles, senza dimenticare la conquista della Silver League come ct dell’Estonia. Ne Il Bisonte coach Orefice rivestirà per la prima volta il ruolo di capo allenatore nella serie A1 italiana, categoria che ha già conosciuto come vice nel 2012/13: un’esperienza stimolante per un allenatore ambizioso, che fra qualche giorno partirà per la Slovenia per preparare l’European League (dal 5 giugno al 12 luglio) e gli Europei (dal 21 agosto al 6 settembre). Al termine dell’estate con la nazionale, rientrerà a Firenze, dove sarà il suo staff (che verrà ufficializzato a breve), ad occuparsi della prima parte della preparazione.

LA CARRIERA–

Alessandro Orefice nasce il 31 agosto 1984 a Bologna, e dopo i primi anni di esperienza da allenatore nel settore giovanile della Pallavolo Villanova, nel 2012/13 entra nello staff tecnico del Volley 2002 Forlì Bologna in A1, come vice prima di Alessio Simone e poi di Alessandro Beltrami. Nelle tre stagioni successive guida l’Idea Volley in B1, poi nel 2016 sbarca in Francia, diventando il vice di Giulio Bregoli nel Saint-Raphaël Var, in Ligue A, mentre l’estate successiva si trasferisce al Cannes, sempre nel massimo campionato francese, dove rimane per tre anni come assistente di Riccardo Marchesi. Nel 2020 il Pays d’Aix Venelles gli offre l’opportunità di diventare capo allenatore, e pronti via vince subito la Coppa di Francia: contestualmente entra nello staff di Lorenzo Micelli nella nazionale femminile estone, assumendo poi il ruolo di ct nel 2022 e conquistando una storica European Silver League nel 2023, mentre dal gennaio 2024 è il ct della nazionale femminile slovena, che ha guidato anche ai Mondiali del 2025. Tornando ai club, nell’estate del 2022 si accasa allo Stade Français Paris Saint-Cloud (dal 2023 Levallois Paris Saint-Cloud) dove in quattro stagioni vincerà due scudetti – raggiungendo una semifinale di CEV Cup e partecipando anche alla Champions League – prima del passaggio a Il Bisonte.

Le parole di Alessando Orefice –

« Intanto è un piacere tornare a parlare in italiano dopo dieci anni in cui ho sempre usato l’inglese o il francese: ringrazio in primis il patron Wanny e il presidente Sità che mi hanno dato fiducia. Sono reduce da tre finali scudetto consecutive con il Paris, di cui due vinte e purtroppo una persa qualche giorno fa, ma l’esperienza francese è stata più che positiva e mi ha permesso di misurarmi anche con la Champions League e con la CEV Cup. Conosco bene il campionato di serie A1 e il livello delle giocatrici, e sono molto contento di essere qui: per me è una bella sfida e condivido l’idea del presidente che sia un anno zero, in cui resettiamo tutto e intraprendiamo un progetto molto importante. Credo che la società stia allestendo una squadra di ottimo livello, io sono un allenatore ambizioso, che lavora con passione e con mentalità, ed è quello che proverò a inculcare alla squadra e all’ambiente, perché penso che la mentalità sia importante nella costruzione di un gruppo vincente. Firenze è una piazza importante e il club ha lavorato duramente per migliorare ogni anno i propri risultati: adesso Il Bisonte si merita fortemente di fare un ulteriore passo avanti, e insieme a uno staff di altissimo livello cercheremo di regalare ai tifosi una bella pallavolo ma anche uno step in più dal punto di vista dei risultati, con l’ambizione di dare fastidio a più avversarie possibile e magari anche di andare oltre la regular season ».

Le parole del presidente Elio Sità-

« La prossima per Il Bisonte Firenze sarà la tredicesima stagione consecutiva in serie A1, ma mi piace pensarla come un anno zero, perché abbiamo voluto affidarci a un allenatore come Orefice con comprovata esperienza sia a livello italiano che europeo, dandogli le chiavi di tutto e la possibilità di contornarsi di uno staff composto da persone di sua massima fiducia, ovviamente con la nostra piena condivisione. Sarà il campo a dare la risposta finale, ma credo che quest’anno la società si sia impegnata, grazie anche a Wanny Di Filippo, per intraprendere un percorso che ci possa riservare delle soddisfazioni: non mi piace parlare di obiettivi, soprattutto adesso, oggi è il giorno di Alessandro, poi piano piano conoscerete tutte le componenti della squadra, che comunque secondo me è stata allestita molto bene ».