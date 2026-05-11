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Volley Mercato: Margherita Brandi rinforza il centro della Omag

Dopo due positive stagioni a Costa Volpino la giocatrice toscana è pronta al salto di categoria, fortemente voluta dal tecnico Bellano che ne ha apprezzato le qualità nel campionato dello scorso anno
3 min
BrandiOmag
Volley Mercato: Margherita Brandi rinforza il centro della Omag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)-Margherita Brandi avrà l'opportunita di giocare in A1 chiamata a rinforzare il reparto delle centrali della Omag S.G.In Marignano. La centrale toscana, classe 2002, 183 centimetri è una scommessa importante per il club romagnolo, convinto che abbia ancora margini di crescita, intravedendone le grandi potenzialità. Efficace a muro, concreta in attacco, con la testa giusta per affrontare una Serie A1 sempre più esigente.

LA CARRIERA-

Cresciuta a Montevarchi, in Toscana, in una famiglia dove lo sport è di casa (il padre Giacomo è stato portiere professionista tra Fiorentina e Montevarchi), Margherita si forma pallavolisticamente nelle giovanili dell’Imoco Volley Conegliano, dove arriva la prima panchina in Serie A, il titolo di vice Campionessa d’Italia e lo Scudetto Under 19. Una base tecnica importante, in uno dei vivai più prestigiosi d’Europa. Da lì inizia il suo percorso in Serie A2: Montecchio Maggiore, Brescia e infine Costa Volpino, dove nelle ultime due stagioni trova continuità e un trofeo, la Coppa Italia di A2 conquistata nell’ultima stagione con la CBL. Un percorso lineare e in crescita, che la società marignanese ha seguito con attenzione. E San Giovanni in Marignano non era un posto sconosciuto per lei. Brandi ci è arrivata più volte da avversaria, e ogni volta ha avuto modo di conoscere da vicino l’ambiente e il calore del pubblico romagnolo. Sensazioni che nel tempo hanno alimentato il desiderio di viverlo dall’altra parte della rete. La Consolini porta in biancazzurro una centrale con ancora tanto da esprimere: efficace a muro, concreta in attacco, con la testa giusta per affrontare una Serie A1 sempre più esigente.

Le parole di Margherita Brandi

« Sono molto contenta di iniziare questa nuova esperienza con San Giovanni Marignano. È una società seria e ambiziosa, con un progetto importante. Per me rappresenta una grande opportunità di crescita e un’occasione per mettermi alla prova in un ambiente stimolante. È il mio primo anno in Serie A1 ed è un sogno che si realizza. Arrivo con tanta voglia di lavorare, migliorare e dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di conoscere tutti, entrare nel gruppo e iniziare questa nuova stagione insieme ».

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