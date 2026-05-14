Volley Mercato: Paulina Damaske rinforza l'attacco di Firenze

FIRENZE- Arriva dalla Polonia il primo colpo internazionale de Il Bisonte Firenze , che comunica ufficialmente l’ingaggio della schiacciatrice classe 2001 Paulina Damaske, reduce dalla doppietta campionato-coppa di Polonia centrata con la maglia del Budowlani Łódź. Per Damaske, che non ha ancora compiuto 25 anni, sarà la prima stagione lontana dal suo paese a livello di club, ma l’esperienza internazionale non le manca, essendo già da un paio d’anni un punto fermo della nazionale polacca – con cui, sotto la guida di Stefano Lavarini, ha vinto un bronzo in VNL e ha partecipato agli ultimi mondiali – e avendo anche giocato due Champions League da protagonista con il Budowlani, spingendosi nella prima fino ai quarti e laureandosi ‘capocannoniera’ della manifestazione. Pur non essendo altissima – 180 cm – Paulina è una schiacciatrice esplosiva e di grande personalità, con tanti punti nelle mani, oltre a garantire equilibrio in seconda linea: a Firenze, dove sbarcherà dopo l’estate in nazionale con la sua Polonia, vestirà la maglia numero 24, e sarà la seconda giocatrice polacca nella storia de Il Bisonte dopo Anna Świderek, protagonista della promozione dalla B1 alla A2 nella stagione 2011/12.

LA CARRIERA –

Paulina Damaske nasce il 1 giugno 2001 a Malbork, in Polonia, e cresce pallavolisticamente nel settore giovanile dell’APS Rumia, con il quale vince due titoli polacchi Under 18 nel 2015 e nel 2016, prendendosi in entrambe le occasioni il premio di MVP. Successivamente entra a far parte dell’SMS PZPS Szczyrk, una sorta di Club Italia in salsa polacca che milita nella seconda divisione nazionale, e contestualmente entra nel giro delle rappresentative giovanili, partecipando ai Mondiali Under 18 nel 2017 e conquistando il bronzo agli Europei Under 19 del 2018. Nel 2020 viene ingaggiata dal Budowlani Łódź, con cui debutta nella massima serie polacca vincendo subito la Supercoppa di Polonia e in cui rimane due stagioni, poi nel 2022 si trasferisce al BKS Bielsko-Biała, altro club di Tauron Liga, con cui in due anni esordisce anche in CEV Cup per poi vincere la Coppa di Polonia nel 2024. In estate si guadagna anche le prime convocazioni nella nazionale maggiore polacca, debuttando in VNL, poi torna al Budowlani Łódź per altre due stagioni: nella prima esordisce in Champions League, risultandone alla fine la miglior realizzatrice totale con 179 punti, nella seconda centra la doppietta campionato-Coppa di Polonia, venendo anche premiata come MVP della finale per il titolo. In mezzo, nel 2025, il bronzo in VNL e la partecipazione ai Mondiali con la Polonia, e adesso il trasferimento a Il Bisonte Firenze.

Le parole di Paulina Damaske –

« Sono davvero entusiasta e felice di poter giocare con Il Bisonte la prossima stagione. Credo sia il passo giusto per me, sia come giocatrice che a livello personale: non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere tutti. L’Italia ha uno dei migliori campionati di pallavolo al mondo, ricco di squadre forti e di giocatrici esperte, quindi per me è una grande opportunità per migliorare e per fare esperienza: so che Il Bisonte è un club ambizioso, con una storia, ben organizzato e con un ottimo ambiente per la crescita delle giocatrici, ed è sempre stato una squadra che lotta fino alla fine in ogni partita. Sarà un grande cambiamento per me perché sarà la mia prima esperienza in un club fuori dalla Polonia, ma la vedo come qualcosa di entusiasmante: voglio mettermi alla prova, diventare più indipendente e crescere sia in campo che fuori. Il mio obiettivo è aiutare la squadra a raggiungere i playoff e migliorare le mie qualità come giocatrice: a fine stagione, vorrei poter dire di aver rappresentato con orgoglio i colori del club e di aver sempre dato il massimo ».