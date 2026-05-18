Volley meercato: Akrari torna a Chieri

La carriera-

La centrale torinese, classe 1993, 185 cm d’altezza, aveva già vestito il biancoblù per tre stagioni, dal 2017 al 2020, contribuendo alla storica promozione del club nella massima serie e disputando con Chieri i suoi primi due campionati in A1 in carriera. Trasferitasi a Pinerolo, è tornata in A1 nel 2022 arrivando nel 2024 a vestire la maglia azzurra della nazionale, esperienza culminata nell’estate 2025 con la conquista della medaglia d’oro nel campionato mondiale in Thailandia.

Le parole di Yasmina Akrari-

«Ho visto Chieri crescere in questi anni da lontano, sono cresciuta (o invecchiata) molto anche io. Siamo tutti cambiati, io e la società, e dopo tanti anni finalmente sembrava il momento giusto perché le nostre strade si incontrassero di nuovo. Ovviamente sotto l’aspetto pallavolistico sentivo di aver bisogno di giocare per obbiettivi più grandi e ritrovare un po’ di motivazione, ed è bello poterlo fare in un posto che ho sempre considerato un po’ casa. Torno con un’altra consapevolezza. Sono una giocatrice completamente diversa, più esperta sicuramente, con un bagaglio di esperienza decisamente più grande. Ho imparato a gestire situazioni dentro e fuori dal campo, so che giocatrice sono e conosco i miei punti di forza, e so cosa posso dare alla squadra, restando sempre la bambina che gioca a palla con il sorriso sul viso. Anna e Marina non hanno bisogno di presentazioni, adoro entrambe come persone e le stimo moltissimo come atlete. Siamo tre giocatrici molto diverse, ognuna con le sue peculiarità, e credo che questo aiuterà a rendere la squadra ancora più competitiva. Sarebbe bello fare sempre meglio, anche se l’asticella di Chieri si alza di anno in anno, quindi direi che continuare su questa striscia positiva di crescita sarebbe fantastico. Per quanto riguarda me, voglio ritrovare la mia spensieratezza e gioa di giocare e so che Chieri è il posto giusto per me. Non vedo l’ora di ritrovare tutti, amici, volontari e tifosi, che mi sono sempre stati vicini anche da avversari. E che sono contenta di tornare, come già detto, in quella che considero un po’ casa, e questa voglia di far bene la dimostrerò sul campo».