Volley mercato: Bergamo punta su Anna Rocca

BERGAMO- Anna Rocca vestirà la maglia di Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione dopo il percorso di crescita compiuto con Concorezzo. Una scelta che conferma la volontà del club di continuare a investire sui giovani talenti italiani, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con un ambiente di alto livello, crescere tecnicamente e acquisire esperienza all’interno di un progetto ambizioso e strutturato.

La carriera-

In carriera il libero classe 2002 ha militato in Serie A2 con Concorezzo e Lecco, con la quale ha ottenuto la promozione dalla B1. Ha giocato anche in Serie A1 tra le fila della Saugella Monza e in B1 con Modena.

Le parole di Anna Rocca-

«Sono davvero felice di arrivare a Bergamo, una società storica e prestigiosa che rappresenta tanto per la pallavolo italiana. Per me sarà una grande occasione di crescita: avrò la possibilità di allenarmi in un ambiente di altissimo livello, imparare da compagne esperte e continuare il mio percorso. Non vedo l’ora di iniziare».