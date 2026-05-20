Volley Mercato: Valentina Colombo nel roster di Perugia

PERUGIA - Valentina Colombo è una nuova giocatrice della Bartoccini MC Restauri Perugia. La centrale classe 2003, originaria di Lecco, vestirà la maglia delle Black Angels per la prossima stagione, dopo l’esperienza nel campionato di serie A2 con l’Akademia Messina. Colombo in Sicilia ha vissuto un’annata tra alti e bassi, ma nella fase finale del campionato e nella pool promozione ha trovato maggiore spazio e dimostrato tutte le sue qualità.

LA CARRIERA-

Valentina inizia a giocare a pallavolo all’età di sei anni all’oratorio di Imberido, per poi proseguire a Oggiono. A dodici anni si trasferisce alla Picco Lecco, dove si forma tecnicamente prima di approdare nel settore giovanile della UYBA Busto Arsizio. Indossa la casacca delle Farfalle per quattro anni, dei quali due in prima squadra. Nel 2023-2024 si sposta a Casalmaggiore, sempre in Serie A1, dove continua la sua crescita professionale. In carriera anche una stagione con la Cuneo Granda Volley (A1) e poi l’ultima annata sportiva a Messina, dove ha collezionato 26 presenze e 75 punti.

Le parole di Valentina Colombo

« Non è stata una stagione facile ma come tutte le esperienze è stata utile per la mia crescita sia a livello personale che sportivo. Perugia rappresenta un ulteriore step in questo percorso di maturazione e soprattutto l’occasione per misurarmi con la pallavolo di alto livello. La società sta allestendo una rosa molto competitiva: l’interesse di tutti è quello di fare bene e raggiungere l’obiettivo prefissato ».

Colombo arriva in una delle città sportivamente ambiziosa e con tanti feedback positivi sul piano ambientale.

« Tutti mi hanno parlato bene di Perugia e della società. Qui si respira un’aria particolare, non vedo l’ora di iniziare. Sarà una stagione molto importante per compiere il definitivo salto di qualità ».

La nuova Black Angels svela poi le sue caratteristiche.

« Sono molto rapida con i piedi e a muro, cerco di farmi trovare pronta anche in attacco. Ci aspetta un campionato lungo e tosto, la serie A2 è molto equilibrata ».