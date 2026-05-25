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Volley Mercato: Bergamo accoglie Elena Pietrini  

La squadra rossoblù si assicura una delle giocatrici più forti del panorama italiano che lascia MIlano per diventare la 'stella' della squadra orobica
2 min
volley bergamoPietrini
Volley Mercato: Bergamo accoglie Elena Pietrini  

BERGAMO- Il Volley Bergamo 1991 accoglie Elena Pietrini, una delle protagoniste della pallavolo italiana. Vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione di Serie A1.

La carriera-

Schiacciatrice di talento e personalità, Pietrini arriva a Bergamo dopo un percorso che l’ha vista protagonista ai massimi livelli del volley nazionale e internazionale, tra Serie A1, esperienze all’estero e la maglia della Nazionale italiana, con cui ha conquistato importanti traguardi internazionali.

Classe 2000, cresciuta nel vivaio federale del Club Italia, Elena ha saputo affermarsi giovanissima tra le migliori interpreti del suo ruolo grazie a qualità offensive, solidità in ricezione e una mentalità competitiva che l’hanno resa negli anni un punto di riferimento del panorama azzurro.

Nel suo percorso figurano esperienze con Club Italia, Scandicci, la parentesi in Russia con la Dinamo Kazan e le ultime stagioni con Milano, oltre ai successi con la Nazionale italiana: dall’argento mondiale del 2018 all’Europeo conquistato nel 2021, passando per la Volleyball Nations League.

L’annuncio del suo arrivo è stato accompagnato da un reel realizzato negli spazi di GEWISS, partner profondamente legato al territorio e ai valori di innovazione, energia e crescita condivisi dal club rossoblù. Un percorso simbolico che accompagna Elena verso il momento più atteso: indossare la maglia del Volley Bergamo 1991.

Le parole di Elena Pietrini-

«Ho scelto Bergamo perché ho sentito entusiasmo, ambizione e tanta voglia di costruire qualcosa di importante. È una piazza con una storia incredibile e con tifosi che conoscono e amano la pallavolo. Arrivo con grande motivazione e con il desiderio di dare tutto per questa maglia».

 

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