Volley Mercato: Babatunde arriva a Bergamo

Nata a Gagliano del Capo, in Puglia, Maria Adelaide ha saputo ritagliarsi negli anni un ruolo da protagonista soprattutto grazie alla sua presenza a muro e all’efficacia al servizio, qualità che l’hanno resa una delle centrali più complete della categoria.

Con il suo bagaglio di esperienza, la solidità al centro della rete e un servizio diventato arma decisiva nel campionato di Serie A2, Babatunde andrà a rinforzare il reparto centrali del Volley Bergamo 1991, aggiungendo personalità, energia e affidabilità alla nuova squadra rossoblù.

A certificare il suo impatto è anche il recente report statistico diffuso dalla Lega Volley Femminile, che nella cartella stampa dei Playoff Promozione 2025/26 segnala Babatunde al vertice della classifica degli ace della Serie A2 con 41 servizi vincenti stagionali, oltre a 88 muri punto realizzati in Regular Season (diventati poi 93 al termine della stagione) per un totale di 308 punti realizzati.

Numeri che raccontano il peso specifico di una giocatrice capace di incidere sia nella fase offensiva sia nei momenti chiave del match, aggiungendo intensità ed esperienza al nuovo gruppo rossoblù.

Per annunciare il suo arrivo a Bergamo, il Club ha scelto un reel realizzato in BPER Banca, Main Sponsor del Volley Bergamo 1991, dove Maria Adelaide si presenta ai tifosi rossoblù in una produzione social che unisce eleganza, carattere e identità del territorio.

Le parole di Maria Adelaide Babatunde-

« Bergamo rappresenta una grande opportunità e una tappa importante del mio percorso. Arrivo in una società storica e ambiziosa, con tifosi straordinari e tanta voglia di crescere insieme. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura ».

La scheda-

Nome: Maria Adelaide Babatunde

Ruolo: Centrale

Data di nascita: 3 aprile 1998

Altezza: 188 cm

Le Squadre-

2021-2022 Hermaea Olbia

2022-2023 Consolini San Giovanni in Marignano

2023-2024 Millenium Brescia

2024-2025 Akademia Sant’Anna Messina

2026-2026 Volley Melendugno

Stats 2025/26-

41 ace realizzati

Miglior giocatrice della Serie A2 nella classifica ace

93 muri punto