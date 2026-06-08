Volley Mercato: la 'stella' brasiliana Bergmann a Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE)- Júlia Isabelle Bergmann sarà nella prossima stagione una giocatrice della Savino Del Bene Scandicci . La schiacciatrice brasiliana con cittadinanza tedesca è indubbiamente un grande colpo per la squadra allenata da Gaspari. L’atleta classe 2001affronterà per la prima volta in carriera il campionato italiano portando in dote un tasso tecnico di grande spessore ed importanti esperienze tra Brasile, Stati Uniti e Turchia, oltre che con la maglia della sua Nazionale.

Schiacciatrice moderna, dotata di fisicità e tecnica, Júlia Bergmann rappresenta un innesto di assoluto valore per il progetto tecnico della Savino Del Bene Volley, che potrà contare su di lei per affrontare una stagione di alto profilo sia in Italia che in Europa.

Nell’ultima stagione ha militato nel massimo campionato turco dove, con la maglia del Türk Hava Yolları Spor Kulübü, ha fatto registrare 422 punti, 26 muri vincenti e 43 ace.

LA CARRIERA

Júlia Bergmann, nata il 21 febbraio 2001, è una schiacciatrice con doppia nazionalità brasiliana e tedesca. Cresciuta in un ambiente fortemente legato alla pallavolo, proviene infatti da una famiglia di ex giocatori: sia il padre tedesco sia la madre brasiliana hanno praticato questo sport, e anche il fratello minore, Lukas Bergmann è pallavolista e milita nella Gas Sales Bluenergy Piacenza, formazione militante in Superlega.

Nata a Monaco di Baviera, Júlia si è trasferita con la famiglia in Brasile nel 2011. Ha iniziato a giocare nel 2013 e, dopo una prima fase di crescita, nel 2015 ha partecipato al Campionato Paranaense con l’Avotol.

Due anni più tardi è passata all’ABEL, dove ha disputato la Taça Prata 2016, la Superliga Série B 2017 e il Campionato Catarinense dello stesso anno.

In seguito si è spostata negli Stati Uniti, entrando nel programma NCAA Division I con Georgia Tech. Dal 2019 al 2022 ha giocato con le Yellow Jackets, conquistando il National Invitational Volleyball Championship nel 2019, torneo in cui è stata inserita nel sestetto ideale.

Inserita nel 2021 nell’All-America First Team e nel 2022 nell’All-America Second Team, successivamente alla esperienza collegiale negli Stati Uniti ha iniziato la carriera professionistica in Europa, giocando per due stagioni consecutive (2023-2025) con il Türk Hava Yolları nella Sultanlar Ligi turca.

Per la stagione 2026-2027 ha deciso di lasciare la Turchia e di sposare il progetto della Savino Del Bene Volley, approdando in Italia per la prima volta in carriera.

Le parole di Júlia Bergmann

« La Savino Del Bene Volley è uno dei migliori club del mondo e conosco la sua storia. Ho seguito tutte le partite della scorsa stagione e sono entusiasta di fare questo passo in avanti nella mia carriera: il prossimo anno giocherò al miglior livello di pallavolo che esiste. Il mio obiettivo è ovviamente quello di aiutare la squadra per quanto possibile e accrescere nelle mie abilità, per essere la migliore versione di me stessa per questo club ».